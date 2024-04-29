Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem

SEÇİM ÖNCESİ GAZZE KORKUSU

Gazze için ateşkes çağrısı yapan göstericiler ABD'de adeta Filistin ateşi yakarken ülkeyi saran protestolar kasım ayında seçime girecek olan Biden için risk olarak görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'den bu yana Filistin konusunda çelişkili açıklamalar yaparken bir yandan da hem gizlice hem de açık bir şekilde terör devleti İsrail'i destekliyor.

TRUMP'TAN PROTESTOLARI DURDURMA ÇAĞRISI

Biden'ın Kasım 2024 seçimlerinde rakibi olması beklenen Cumhuriyetçi Donald Trump ise pazartesi günü Truth Social sosyal medya hesabında "Protestoları şimdi durdurun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri hafta sonu da gözaltılarla devam ederken hem mevcut yönetim hem de olası bir Trump iktidarı, ABD'de Filistin konusunda fikir özgürlüğünün ne kadar da kısıtlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.