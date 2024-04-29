Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem

ABD'deki 'Gazze' eylemleri tam gaz devam ediyor.
Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ABD sonra da Avrupa çapında üniversitelere sıçrayan eylemler, başkanlık seçimlerine aylar kala iç bölünme riskiyle ülkede paniğe yol açtı.
ABD'deki 'Gazze' eylemleri tam gaz devam ediyor.
Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ABD sonra da Avrupa çapında üniversitelere sıçrayan eylemler, başkanlık seçimlerine aylar kala iç bölünme riskiyle ülkede paniğe yol açtı.
ABD'DE SÖZDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
ABD'de hafta sonu boyunca devam eden Gazze'ye destek eylemleri, iktidarda olan Demokrat Parti içinde, ifade özgürlüğünün korunması konusunda yeni gerilimlere yol açtı.
900'DEN FAZLA ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
New York ve Los Angeles'tan Atlanta ve Austin'e kadar öğrenci hareketlerindeki artış, protesto kamplarında ve diğer eylemlerde kendini gösterdi.
ABD polisi ise 900'den fazla protestocuyu gözaltına alırken kamplardaki çadırları söktü ve öğrencilere açıkça şiddet uyguladı.
COLUMBIA'DA ÖĞRENCİLER İLE YÖNETİM ARASINDA GÖRÜŞME
Öğrenciler hafta sonunu üniversite kampüslerindeki açık alanda kurdukları çadırlarda geçirirken yetkililer, Gazze'ye destek gösterilerinin, yaklaşan mezuniyet törenlerine gölge düşürmesinden endişe ediyor.
ABD'deki kampüs gösterilerinin ilk başladığı New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler ile yönetim arasında cumartesi günü görüşmelerin başladığı duyuruldu.
Üniversite yönetimi, gösterilerle birlikte derslerde yaşanan aksaklıkların giderilmesini talep ederken öğrenciler dün renkli çadırlarını mezuniyet tören hazırlıklarının yapıldığı kütüphane binası önüne taşıdı.
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ TEHDİT KARTINI DEVREYE SOKTU
Gelişme üzerine Colombia Üniversitesi 'tehdit' kartını devreye soktu.
"UZAKLAŞTIRMA ALIRSINIZ, DÖNEMDEN KALIRSINIZ"
Okul yönetimi, protesto çadırlarını terk etmeyenlerin okuldan uzaklaştıracağını ve dönemden kalacaklarını iletti. Protestolara katılan öğrencilere de "Kim olduğunuzu biliyoruz" şeklinde gözdağı verildi.
TANINMAMAK İÇİN MASKE TAKTILAR
Öğrenciler ise tanınmamak için maske takarak Gazze için onurlu eylemlerine devam etti.
SEÇİM ÖNCESİ GAZZE KORKUSU
Gazze için ateşkes çağrısı yapan göstericiler ABD'de adeta Filistin ateşi yakarken ülkeyi saran protestolar kasım ayında seçime girecek olan Biden için risk olarak görülüyor.
ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'den bu yana Filistin konusunda çelişkili açıklamalar yaparken bir yandan da hem gizlice hem de açık bir şekilde terör devleti İsrail'i destekliyor.
TRUMP'TAN PROTESTOLARI DURDURMA ÇAĞRISI
Biden'ın Kasım 2024 seçimlerinde rakibi olması beklenen Cumhuriyetçi Donald Trump ise pazartesi günü Truth Social sosyal medya hesabında "Protestoları şimdi durdurun" şeklinde bir paylaşım yaptı.
ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri hafta sonu da gözaltılarla devam ederken hem mevcut yönetim hem de olası bir Trump iktidarı, ABD'de Filistin konusunda fikir özgürlüğünün ne kadar da kısıtlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.