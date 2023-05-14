Twitter FETÖ'cüleri engelledi küresel çetenin medya ayağı kudurdu!

Batı'nın Erdoğan'a bu kadar düşmanca davranmasının nedenini açıklayan MEE, "Bunun Erdoğan'ın otoriterliği ya da özgür basını engellemesi gibi iddialarla alakası yok. Erdoğan, Türkiye'yi kendi güçlü bir savunması olan bağımsız bir devlet haline getirdi. Bu nedenle de kendine dikte edilen çizgiye uymayacak. Bu durum Batı'nın işine gelmiyor" dedi.

Rusya ile ilişkileri nedeniyle de Erdoğan'ın hedef haline geldiğini ifade eden gazete,dedi.