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    • Dünya
    • 14.05.2023 15:16
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    • 14.05.2023 15:24
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    Twitter FETÖ'cüleri engelledi küresel çetenin medya ayağı kudurdu!

    Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birinde sandık başında. Uluslararası ajanslar manşetlerinde seçime yönelik analizlere sıklıkla yer vermiş ve algı operasyonlarıyla 14 Mayıs'taki millet iradesine müdahale etmeye çalışmıştı. Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'deki seçimlerde operasyonel hesaplara engelleme getirdi. Twitter Global'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de Twitter'ın kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, bazı içeriklerin erişimine engel getirdik" denildi. Küresel çetenin ABD'li üyesi Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias, "Türk hükümeti, Twitter'dan seçimden hemen önce muhaliflerini sansürlemesini istedi ve Elon Musk buna uydu" diyerek algı operasyonu başlattı. Yglesias'a yanıt veren Twitter'ın sahibi Elon Musk, "Beynin yerinde mi? dedi. Twitter'ın bu kararı sonrası oldukça üzülen FETÖ'cüler "Twitter Türkiye'de Erdoğan'ın rakiplerini engelliyor" algısını sahaya sürmek için sosyal medyada büyük çalışma başlattı. Hainlerin önde gelen isimlerinden FETÖ'cü Emre Uslu yaptığı paylaşımla her şeyi gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cüleri engelledi küresel çetenin medya ayağı çıldırdı

    Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden biri için sandık başında. Seçimler öncesi küresel çetenin medya ayağı 14 Mayıs için her türlü kirli algı operasyonunu gerçekleştirmişti.

    SKANDAL YALANI PİYASAYA SÜRDÜLER
    Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'deki mahkeme kararları nedeniyle bazı içeriklerin sınırlandırılacağını açıkladı. Muhaliflerin ve FETÖ'cüleri oldukça üzen bu karar sonrası harekete geçen kirli algı operasyoncuları "Twitter Türkiye'de Erdoğan'ın rakiplerini engelliyor" yalanını sahaya sürdü.


    BEYNİN YERİNDE Mİ?
    Yalanı FETÖ'cü Emre Uslu dolaşıma sokarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için büyük uğraş verdi. Tüm bu yaşananlara karşı Twitter sahibi Elon Musk kendisine yöneltilen bu akılalmaz iddalara "Beynin yerinde mi" diye yanıt verdi.




        FETÖ'CÜ USLU KUDURDU
        Musk'ın tweetini alıntılayan FETÖ'cü Emre Uslu skandal ifadelerle Türkiye ve hükümeti aldı. Türkiye'nin seçim güvenliği için attığı bu adamı kendi kirli algı operasyonlarını gerçekleştiremeyeceği için tehdit olarak lanse eden Uslu, "Türkiye tarafından Türk Twitterin kapatılmasıyla tehdit edildiğini doğruladı." diyerek servis etti.


        ECONOMIST'İN KİRLİ OYUNUNU İNGİLİZ GAZETE ORTAYA ÇIKARDI
        Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birinde sandık başında. Uluslararası ajanslar manşetlerinde seçime yönelik analizlere sıklıkla yer vermişti.

        Seçim sürecine girildiğinden beri özellikle dış basında Türkiye ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandaların ardı arkası kesilmek bilmedi. Alman basın mecralarına ve Fransız dergilere kadar pek çok ajans algı operasyonu uğruna bir karalama kampanyası başlattı.

        Bu karalama kampayasıyla ilgili ise İngiliz menşeili Middle East Eye (MEE), "Türkiye seçimleri: Avrupa neden Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor?" başlıklı bir analize yer verdi.

            The Economist'i mercek altına alan MEE, "The Economist, son baskısında Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapılacak en önemli seçim olarak gösterdi ve sonucun yalnızca Türkiye'nin değil, demokrasinin de geleceği için önemli olduğunu ifade etti" dedi.

            The Economist'in başka sözlerine de yer veren gazete, "'En önemlisi Macaristan'dan Hindistan'a diktatörlüğün yükselişte olduğu bir dönemde Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi diktatörlerin yenilebileceğini gösterir' sözleri söylenecek en aptalca şey" dedi.

            Gazete, "The Economist'in gözünden kaçmış olabilir ama, Türkiye, diktatörlüğün norm olduğu bir bölgenin aksine hala özgür seçimlerin yapılabileceği bir ülke" diyerek yapılan algıyı çürüttü.

                Türkiye'deki seçim sisteminin oldukça sağlam olduğunu ifade eden MEE, "Seçim sandıklarında tüm partiler hazır. Sayım, kutuların taşınması ve son sayımın her aşamasında bulunulacak" dedi.

                Analizde "The Economist'in 'diktatör' dediği Erdoğan, 1994 yılında İstanbul'un belediye başkanı seçilmesinden beri kazanıyor ve seçimlerin hepsi özgür irade ile yapıldı" dedi.

                Avrupa'nın psikolojisinin bozulduğunu ifade eden MEE, "Zihinsel olarak dengesiz olan bir durum var. Türkiye ile ilgili basında dolaşan şeyler teyitsiz" dedi.

                    Batı'nın Erdoğan'a bu kadar düşmanca davranmasının nedenini açıklayan MEE, "Bunun Erdoğan'ın otoriterliği ya da özgür basını engellemesi gibi iddialarla alakası yok. Erdoğan, Türkiye'yi kendi güçlü bir savunması olan bağımsız bir devlet haline getirdi. Bu nedenle de kendine dikte edilen çizgiye uymayacak. Bu durum Batı'nın işine gelmiyor" dedi.

                    Rusya ile ilişkileri nedeniyle de Erdoğan'ın hedef haline geldiğini ifade eden gazete, "Ancak Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında esir takasını müzakere edebilen ve tahıl anlaşmasını sürdürebilen birkaç ülkeden biri. Ancak yine aynı sebeplerden dolayı Türkiye'nin bu tarafsızlık politikası, Batı'nın işine gelmeyecek" dedi.

                    İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge yüz binlerce kişinin katıldığını ifade eden gazete, "Muhalefet kontrolündeki bir şehirde yaşandı. O nedenle de herkes şaşırdı. Ancak Avrupa bunu göstermek istemedi. Avrupa'dan gelen düşmanlık yağmuru kimsenin gözünden kaçmıyor" denildi.

                    Analizin sonlarına doğru ise "Erdoğan'ın popülaritesi, başarısız ve hasta olan Batı mutabakatı için bir tehdit" denildi.

                    MİLYONLARCA EV HANIMI İÇİN ERDOĞAN HALA BİR NUMARA
                    Yine aynı gazetedeki bir başka analizde Türkiye'de seçimlerde oy kullanma hakkı olan 11 milyon ev hanımının olduğuna dikkat çekilerek, "Çoğu ev hanımının Erdoğan'ı ve onun Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) tercih ettiği açıktır" ifadeleri kullanıldı.

                        2018 SEÇİMLERİNDE DE ÖYLEYDİ!
                        Analizde 2018 seçimleri için IPSOS'un yaptığı anket verilerine de değinildi. "IPSOS Türkiye'nin 2018 seçimlerinde yaptığı anketlere göre ev hanımlarının bir numaralı tercihi Erdoğan oldu" değerlendirilmesinde bulunulan analizde 55 yaşındaki ev hanımı Feride Gür'ün şu sözlerine yer veriliyor:

                        "Kızım, İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinde yer bulmayı başardı. İlk gün ona eşlik edeceğim için heyecanlıydım. Üniversiteye vardığımızda güvenlik "Hey hanımefendi! İçeri giremezsiniz!' Kampüse, bahçeye girmek istemiştim. Bir süre sonra güvenlik geldi ve tüm başörtülü kadınların kapının önünde değil yolun aşağısında beklemesi gerektiğini bildirdi. Bu, CHP politikalarının sonucuydu. Şimdi, temel politikalarına geri dönmeyeceklerini kim garanti edebilir?"

                        SOSYAL YARDIM DENİNCE AKLA GELEN AK PARTİ
                        Analizin sonlarına doğru ise AK Parti'nin sosyal yardımdaki gücüne ve kararlılığına dikkat çekildi. Analizde, "AK Parti, ayrı bir kadın kolu aracılığıyla, özellikle çalışmayan kadınlara yönelik çeşitli sosyal yardım programları başlatmış, ayrıca bir kadının anne babası veya kayınvalidesi de dahil olmak üzere yaşlılara bakanlara çocuk yardımı ödemeleri ve maaşlar sağlamıştır. Sosyal yardımın miktarı kadının dul olması, engelli çocuğu olması gibi durumlarına göre değişmektedir" denildi.
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