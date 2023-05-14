Twitter FETÖ'cüleri engelledi küresel çetenin medya ayağı kudurdu!

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden biri için sandık başında. Seçimler öncesi küresel çetenin medya ayağı 14 Mayıs için her türlü kirli algı operasyonunu gerçekleştirmişti.
SKANDAL YALANI PİYASAYA SÜRDÜLER
Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'deki mahkeme kararları nedeniyle bazı içeriklerin sınırlandırılacağını açıkladı. Muhaliflerin ve FETÖ'cüleri oldukça üzen bu karar sonrası harekete geçen kirli algı operasyoncuları "Twitter Türkiye'de Erdoğan'ın rakiplerini engelliyor" yalanını sahaya sürdü.