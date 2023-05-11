Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
SEÇİMLER DÜNYA BASININ TARAFINDAN YAKINDA TAKİP EDİLİYOR
Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.
7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.
İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, CNN, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.
BBC SKANDALDA VİTES YÜKSELTTİ: KİRLİ ALGI VE İFTİRALARLA DOLU BELGESEL
BBC ise skandalda vites yükseltti.... İngiliz yayıncı 'Türkiye: Erdoğan'ın İmparatorluğu' başlıklı kirli algılar ve iftiralarla dolu bir belgesel yayınladı.
İlk iki bölümü yayımlanan belgeselde skandal ifadelere yer verildi.
Belgeselin bir kesitinde "Bazıları artık Erdoğan'ın iktidarda kalmak için her şeyi yapacağını söylüyor. Şapkada ne sakladığını bilmiyoruz. Ne tür bir şapka çıkaracak. Siyasi sürprizlerin ustasıdır. Rakibini nasıl baltalayıp yeneceğini çok iyi biliyor" denildi.