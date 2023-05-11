



'TİP'İK PROVOKATÖR AHMET ŞIK...

Belgeselin başka bir kesitinde ise 'yasa dışı' faaliyetlerin olduğundan bahsedildi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili seçildikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık da belgesele konuk oldu. Şık, bir 'derin devletin' olduğu ve yapının çirkin işler yaptığını iddia etti.



FETÖ GÜZELLEMESİ YAPILDI

Başka bir kesitte ise FETÖ güzellemesi yapıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'iyi niyetliymiş' gibi gösterilerek dünyanın her yerinde sözde güvenli okullar açıldığından bahsedildi.

Belgesele konuk olanlar arasında eski CHP'li Tuncay Özkan da vardı. Özkan, FETÖ tarafından ele geçirilen kadrolarla ilgili AK Parti'yi suçladı. Belgeselin devamında bağımsız bir medya kalmadığı iddia edildi.