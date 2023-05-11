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    • 12.05.2023 07:33
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    Batı tüm medya varlığı ile Başkan Erdoğan düşmanlığına soyundu! BBC'den belgeselli provokasyon: Tetikçi Ece Temelkuran'dan rezil iftira

    7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu, tüm medya varlığı ile Başkan Erdoğan düşmanlığına soyundu. Son olarak İngiliz BBC, "Türkiye: Erdoğan'ın İmparatorluğu" başlıklı kirli algılar ve iftiralarla dolu bir belgesel yayınladı. Söz konusu videoda TİP'li Ahmet Şık, CHP'li Tuncay Özkan, firari vatan haini Mehmet Ali Alabora, Ece Temelkuran isimli tetikçinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan belgeselde skandal bir kesit kayıtlara geçti. Gezi Parkı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Ece Temelkuran, "İnsanlara insanları öldürmelerini söyleyebilirdi, ki dedi de. "Gezi'de siviller gençleri öldürdü" iftirasını attı.

    takvim.com.tr
    BBC’den belgeselli provokasyon! Başkan Erdoğan...

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    SEÇİMLER DÜNYA BASININ TARAFINDAN YAKINDA TAKİP EDİLİYOR
    Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.

    7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.

    İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, CNN, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.



    BBC SKANDALDA VİTES YÜKSELTTİ: KİRLİ ALGI VE İFTİRALARLA DOLU BELGESEL
    BBC ise skandalda vites yükseltti.... İngiliz yayıncı 'Türkiye: Erdoğan'ın İmparatorluğu' başlıklı kirli algılar ve iftiralarla dolu bir belgesel yayınladı.



    İlk iki bölümü yayımlanan belgeselde skandal ifadelere yer verildi.



    Belgeselin bir kesitinde "Bazıları artık Erdoğan'ın iktidarda kalmak için her şeyi yapacağını söylüyor. Şapkada ne sakladığını bilmiyoruz. Ne tür bir şapka çıkaracak. Siyasi sürprizlerin ustasıdır. Rakibini nasıl baltalayıp yeneceğini çok iyi biliyor" denildi.



        'TİP'İK PROVOKATÖR AHMET ŞIK...
        Belgeselin başka bir kesitinde ise 'yasa dışı' faaliyetlerin olduğundan bahsedildi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili seçildikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık da belgesele konuk oldu. Şık, bir 'derin devletin' olduğu ve yapının çirkin işler yaptığını iddia etti.

        FETÖ GÜZELLEMESİ YAPILDI
        Başka bir kesitte ise FETÖ güzellemesi yapıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'iyi niyetliymiş' gibi gösterilerek dünyanın her yerinde sözde güvenli okullar açıldığından bahsedildi.

        Belgesele konuk olanlar arasında eski CHP'li Tuncay Özkan da vardı. Özkan, FETÖ tarafından ele geçirilen kadrolarla ilgili AK Parti'yi suçladı. Belgeselin devamında bağımsız bir medya kalmadığı iddia edildi.



        FİRARİ VATAN HAİNİ MEHMET ALİ ALABORA...
        Gezi Parkı'na da yer verilen belgeselde firari Mehmet Ali Alabora ile röportaj yapıldı. Gezi Parkı ile ilgili firari Mehmet Ali Alabora ile röportaj yapıldı. Alabora Gezi Parkı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



        İlgili bölümde skandal bir kesit de kayıtlara geçti. Başrolde Ece Temelkuran isimli tetikçi var idi...



        BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ! "GEZİ'DE SİVİLLER GENÇLERİ ÖLDÜRDÜ" YALANI
        Gezi Parkı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Temelkuran, "İnsanlara insanları öldürmelerini söyleyebilirdi, ki dedi de. "Gezi'de siviller gençleri öldürdü" iftirasını attı.



            İkinci bölümde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun olduğu görüldü. Bölümün açıklamasında, "14 Mayıs 2023'te Erdoğan yeni bir genel seçimle karşı karşıya. Anketler, Erdoğan'ın iktidar ittifakını ve muhalefeti tahmin edilemeyecek kadar yakın gösteriyor, ancak birçok kişi Erdoğan'ın iktidarda kalmak için her şeyi yapacağına inanıyor" denildi.
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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Güncel Batı tüm medya varlığı ile Başkan Erdoğan düşmanlığına soyundu! BBC'den belgeselli provokasyon: Tetikçi Ece Temelkuran'dan rezil iftira
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