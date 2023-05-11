Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Batı medyası yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! The Economist, BBC, The Guardian...

Türkiye'nin tarihi seçimine artık saatler kaldı, adaylar ve partiler son mitinglerini düzenliyor. Türkiye'ye ilgisi giderek artan uluslararası medya, seçimlerde açık şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a cephe almış durumda.
Amerikan The Washington Post, 'Türkiye seçimleri-Erdoğan'ın rakibi 'otoriter yönetimi' sona erdirme sözü verdi' başlığıyla sundu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a meydan okuduğunu savunan Washington Post, son anketlerin sıkı bir yarışı işaret ettiğini aktardı.
Kılıçdaroğlu'nun bu hafta verdiği bir röportajda siyasi gerilimlerin ülkedeki önemli seçimleri tehdit edebileceği korkusunu ima ettiğini, rakiplerinin Pazar günü yapılacak seçimlerden önce 'bir kaos ortamı yaratmaya' çalışacakları uyarısı yaptığını yazan Washington Post, "Erdoğan'ın yenilgisinin, kişiselleşmiş tek adam yönetimiyle liderlik ettiği ülke içinde derin sonuçları olacaktır" ifadesini kullandı.
Gazeteye göre, Kılıçdaroğlu Erdoğan iktidarında dünyadan dışlanan Türkiye'nin diplomatik alandaki gücünü geri getirmeyi vaat ediyor.
ECONOMIST'TEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER
Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal bir kapakla okurlarının karşısına çıkan The Economist dergisi, son yayımladığı haberde ise 'Eski bir bürokrat Erdoğan'a zorluk çıkarıyor' başlığını tercih etti.