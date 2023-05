Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Batı medyası yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! The Economist, BBC, The Guardian...

'NİHAYET' İFADESİ GÖZDEN KAÇMADI

İngiliz The Guardian gazetesi, 'Türkiye oy vermeye hazırlanırken, Erdoğan gerçekten kaybetme ihtimaliyle yüz yüze' gibi skandal bir başlık attı, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik ettiği muhalefet bloğu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın on yıllardır süren iktidarını 'nihayet' bitirebilir' spotuyla haberini sundu. Son anketlere yer veren The Guardian, Türkiye'deki yaklaşık 61 milyon seçmenin Pazar sabahı 08.00'den itibaren oy kullanmaya başlayacağını aktardı.