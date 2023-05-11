Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Batı medyası yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! The Economist, BBC, The Guardian...

Paul Kirby imzalı analiz, Erdoğan'ı 'Türkiye'yi modernleştirme ve geliştirme konusunda gururlu bir sicile sahip olan hırçın lider' olarak tanımladı ve devamında skandal ifadeler kullandı:

"Pek çok Türk onsuz bir gelecek ararken, Erdoğan iktidardan kolay kolay vazgeçmeyecek. Sevilen bir İstanbul belediye başkanı karşısında yenilgiye uğrama riskini herkesten çok o biliyor, çünkü 1990'larda gücünü bu rolde inşa etmişti..."