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    • Dünya
    • 11.05.2023 10:12
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    • 11.05.2023 10:29
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    Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Batı medyası yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! The Economist, BBC, The Guardian...

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sadece 3 gün kaldı. 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Batı’daki dostları ise Başkan Erdoğan’ı hedef tahtasına koymaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun itaat sözleri ve seçimin giderek yaklaşmasıyla Batı medyası Başkan Erdoğan’a nefret kusan haberlerini artırdı. Türkiye’yi ayağa kaldıran kapağın ardından The Economist yine Erdoğan’ı hedef alıp Kılıçdaroğlu’na övgüler dizdi. İngiliz BBC ve The Guardian'ın yayımladığı haberler de gözden kaçacak gibi değil.

    Batı medyası yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı!

    Türkiye'nin tarihi seçimine artık saatler kaldı, adaylar ve partiler son mitinglerini düzenliyor. Türkiye'ye ilgisi giderek artan uluslararası medya, seçimlerde açık şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a cephe almış durumda.

    Amerikan The Washington Post, 'Türkiye seçimleri-Erdoğan'ın rakibi 'otoriter yönetimi' sona erdirme sözü verdi' başlığıyla sundu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a meydan okuduğunu savunan Washington Post, son anketlerin sıkı bir yarışı işaret ettiğini aktardı.

    Kılıçdaroğlu'nun bu hafta verdiği bir röportajda siyasi gerilimlerin ülkedeki önemli seçimleri tehdit edebileceği korkusunu ima ettiğini, rakiplerinin Pazar günü yapılacak seçimlerden önce 'bir kaos ortamı yaratmaya' çalışacakları uyarısı yaptığını yazan Washington Post, "Erdoğan'ın yenilgisinin, kişiselleşmiş tek adam yönetimiyle liderlik ettiği ülke içinde derin sonuçları olacaktır" ifadesini kullandı.

    Gazeteye göre, Kılıçdaroğlu Erdoğan iktidarında dünyadan dışlanan Türkiye'nin diplomatik alandaki gücünü geri getirmeyi vaat ediyor.

    ECONOMIST'TEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER
    Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal bir kapakla okurlarının karşısına çıkan The Economist dergisi, son yayımladığı haberde ise 'Eski bir bürokrat Erdoğan'a zorluk çıkarıyor' başlığını tercih etti.

        "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusan dergi, devamında şu skandal ifadeleri kullandı:

        "Erdoğan, on yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin kültür savaşlarının alevini körüklüyor. Artık uzun kariyerinde ilk kez güç kaybetme ihtimali belirdiği için, bu hareket kendini ikiye katladı. 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yarışının son aşamasında, Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefetin geri kalanını 'teröristlerden emir almakla' suçladı."

        'NİHAYET' İFADESİ GÖZDEN KAÇMADI
        İngiliz The Guardian gazetesi, 'Türkiye oy vermeye hazırlanırken, Erdoğan gerçekten kaybetme ihtimaliyle yüz yüze' gibi skandal bir başlık attı, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik ettiği muhalefet bloğu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın on yıllardır süren iktidarını 'nihayet' bitirebilir' spotuyla haberini sundu. Son anketlere yer veren The Guardian, Türkiye'deki yaklaşık 61 milyon seçmenin Pazar sabahı 08.00'den itibaren oy kullanmaya başlayacağını aktardı.

        BBC'DEN İSTANBUL VURGUSU
        İngiliz BBC, 'Erdoğan 20 yıl sonra iktidarda kalmak için savaşıyor' başlığını tercih etti, "Türkiye, devasa enflasyon ve 1999'dan beri yaşadığı en yıkıcı depremle boğuşurken, şimdi Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya" dedi.

            Paul Kirby imzalı analiz, Erdoğan'ı 'Türkiye'yi modernleştirme ve geliştirme konusunda gururlu bir sicile sahip olan hırçın lider' olarak tanımladı ve devamında skandal ifadeler kullandı:

            "Pek çok Türk onsuz bir gelecek ararken, Erdoğan iktidardan kolay kolay vazgeçmeyecek. Sevilen bir İstanbul belediye başkanı karşısında yenilgiye uğrama riskini herkesten çok o biliyor, çünkü 1990'larda gücünü bu rolde inşa etmişti..."
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            Haberler Dünya Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Batı medyası yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! The Economist, BBC, The Guardian...
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