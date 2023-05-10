The Economist, Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya devam ediyor: Anket gazı verdiler, Demirtaş ve Kavala'nın özgürlüğü için tek umut dediler





HER YOLU DENİYORLAR

Öte yandan resmi Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu parlattığı haberi paylaşan The Economist kısa bir süre arayla Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir gönderi paylaştı.



Asrın felaketi üzerinden provokasyona soyunup Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal yazıda, "Türkiye'deki muhalefet umut için kampanya yürüttü. Erdoğan'ın iktidarda olduğu 21 yılda demokrasinin istikrarlı bir şekilde aşınması ve son yıllarda yaşam standartlarında bir çöküşün ardından seçmenlere daha iyi bir gelecek vaat ediyor" ifadeleri yer alıyor.