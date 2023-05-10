The Economist, Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya devam ediyor: Anket gazı verdiler, Demirtaş ve Kavala'nın özgürlüğü için tek umut dediler

Özellikle 7'li koalisyona siyasette yer açmak isteyen Batı'nın tetikçi kalemleri 'manşet' silahını devreye alarak milli iradeyi hedef alan algı operasyonlarına imza atmaya başladı.
Bunun son örneği ise İngiliz The Economist oldu. Yakın zamanda "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanan küresel tetikçiler bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu parlatma çabasına girdi. Derginin "Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor" başlıklı makalesinde, Türkiye'de değişime ihtiyaç duyulduğu kaleme alındı.