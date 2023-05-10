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    • 11.05.2023 00:19
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    • 11.05.2023 00:19
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    The Economist, Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya devam ediyor: Anket gazı verdiler, Demirtaş ve Kavala'nın özgürlüğü için tek umut dediler

    Seçimlere sayılı günler kala Batı medyasının tetikçi kalemleri milli iradeye saldırmaya, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ı skandal manşetlerle hedef alan The Economist, Kılıçdaroğlu'na adeta methiyeler düzdü. Demirtaş ve Kavala'nın özgürlüğü için tek umut diyen The Economist, anket gazı vermekten de geri durmadı. Öte yandan resmi Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’nu parlattığı haberi paylaşan The Economist kısa bir süre arayla Başkan Erdoğan’ı hedef alan bir gönderi paylaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    The Economis’ten Kılıçdaroğlu’nu partlama çabası

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine gün sayarken, dünya da gözünü kulağını yüzyılın en kritik seçimine çevirmiş durumda.



    Özellikle 7'li koalisyona siyasette yer açmak isteyen Batı'nın tetikçi kalemleri 'manşet' silahını devreye alarak milli iradeyi hedef alan algı operasyonlarına imza atmaya başladı.



    Bunun son örneği ise İngiliz The Economist oldu. Yakın zamanda "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanan küresel tetikçiler bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu parlatma çabasına girdi. Derginin "Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor" başlıklı makalesinde, Türkiye'de değişime ihtiyaç duyulduğu kaleme alındı.



        ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
        CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anket gazı veren The Economist, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ancak seçimlerin yine de ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

        Kılıçdaroğlu'nun faiz oranlarını artıracağını ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğine söyleyen dergi, 7'li koalisyon adayından övgü ile bahsetti.



        OSMAN KAVALA VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİ
        HDPKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği onayı hatırlatan dergi, Kılıçdaroğlu'nun kayyum uygulamasını kaldıracağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını belirten sözlerini makalesine taşıdı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı da masum göstermeye çalışan The Economist, özgür kalmalarının tek umudu olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüklerini kaydetti.



        HER YOLU DENİYORLAR
        Öte yandan resmi Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu parlattığı haberi paylaşan The Economist kısa bir süre arayla Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir gönderi paylaştı.

        Asrın felaketi üzerinden provokasyona soyunup Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal yazıda, "Türkiye'deki muhalefet umut için kampanya yürüttü. Erdoğan'ın iktidarda olduğu 21 yılda demokrasinin istikrarlı bir şekilde aşınması ve son yıllarda yaşam standartlarında bir çöküşün ardından seçmenlere daha iyi bir gelecek vaat ediyor" ifadeleri yer alıyor.



            CHP İLE AYNI DİL: SEÇİM PROVOKASYONU
            Paylaşılan yazıda dikkat çeken bir diğer detay ise yenileceğini anlayan CHP ve yandaşlarının sarıldığı seçim provokasyonu oldu. The Economist'in yazısında "Seçim gözlemcileri, birçok oylamanın yayınlanmayacağından veya daha da kötüsü oy hilesi için kullanılmasından korkuyor" denildi.



            MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET
            The Economist'in geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı skandal analiz büyük tepki toplamıştı.Tetikçi derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimini adeta gözler önüne serdi.

            "Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü



            "KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
            The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" dedi, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemelerinde bulundu.



                THE ECONOMİST'TEN 'ERDOĞAN GİTSİN' PROPANGASI
                "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" satırlarıyla tarafını belli eden İngiliz The Economist'ten skandal bir adım daha gelmişti.

                Satılık kalemleriyle istikamet alan dergi, "Erdoğan gitsin" propagandasına başladı.

                Bu kapsamda The Economist, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin" ifadelerinin yer aldığı görselle değiştirdi.



                THE ECONOMİST BAŞKAN ERDOĞAN NEFRETİNİ SABİTLEDİ
                Öte yandan The Economist, 4 Mayıs tarihinden itibaren bugüne kadar Başkan Erdoğan'ın aleyhine Kılıçdaroğlu'nun lehine 15 tweet paylaşırken, küstah derginin kapağını ise resmi Twitter hesabında sabitledi.

                Bu bağlamda Batı medyasının Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal manşetlerini tekrar hatırlayalım.

                WASHİNGTON POST: "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN ÜZERİNDE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR"
                Washington Post da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Analizde "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" ifadeleri kullanıldı.



                    DER SPİEGEL'DAN BÜYÜK KÜSTAHLIK
                    Almanya merkezli Der Spiegel, Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunarak büyük bir küstahlığa imza attı. Kapaktaki kırık hilal detayı ise Türkiye ve İslam düşmanlığını açığa çıkardı.


                    KILIÇDAROĞLU'NU GAZLADILAR
                    İngiliz Financial Times gazetesi, "Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor" dedi.



                    'PUTİN' BENZETMELİ SKANDAL KAPAK: "SEÇİM ARİFESİNDE DÜNYA NEFESİNİ TUTUYOR"
                    Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu.

                    Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.



                    KÜSTAH FRANSIZ'DAN REZİL BAŞLIK REZİL GÖRSEL: "ERDOĞAN VE KAOS RİSKİ"
                    Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı.

                    "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.

                    AVUSTURYALI PROFİL: SONUNDA ERDOĞAN'DAN KURTULUYOR MUYUZ?"
                    Avusturya merkezli 'Profil' dergisi de topa girdi. Dergi boydan boya Türk bayrağına yer verdiği kapakta Başkan Erdoğan'ı hilalin ucundan düşermiş gibi tasvir etti.

                    "Erdoğan'ın kader seçimi: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?" başlığını attı.

                    Batı'nın manşet silahını devreye sokup topyekün saldırıya geçmesi sahnelenen kirli oyunu açık etti.

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