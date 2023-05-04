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    • 04.05.2023 18:27
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    The Economist'ten hadsiz kapak! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Son sözü millet sandıkta söyleyecek"

    Londra merkezli The Economist dergisinin Mayıs sayısı kapağında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan 14 Mayıs seçimleri skandal bir başlıkla yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yine heyecan yapmışlar. Sakin olun, ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

    takvim.com.tr
    The Economist’ten hadsiz kapak!

    Londra merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala tavrını net bir şekilde belli etti. Söz konusu derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu için ise şöyle denildi:

    KILIÇDAROĞLU'NA ALENEN DESTEK MESAJI
    "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz."

    SEÇMEN DIŞARIDAN YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
    "Türkiye ve demokrasinin geleceği"     ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.



    "ÜLKEME TALİMAT VERDİĞİNİZ GÜNLER GERİDE KALDI"
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına yer verilen paylaşımındaki skandal ifadelere tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

    The Economist'in skandal kapağı Türkiye'de büyük tepki toplarken sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.

    İşte konuya ilişkin tepkiler:

    "ERDOĞAN KALACAK VE ESAS KAPAĞI SİZE YAPACAK"
    Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Erdoğan gitmeli diye kapak yapmış küreselcilerin borazanı The Economist! Erdoğan kalacak ve esas kapağı size yapacak. Bekleyin." ifadelerini kullandı.

        "BU MİLLET BU OLANLARA ASLA RAZI GELMEZ, GELMEYECEK"
        Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Hiçbir yorum içermiyor, son 24 saatte olanların bazıları: The Economist: Kılıçdaroğlu uyumlu bir ortak olacak, nükleer santral projelerini iptal edecek, İsveç'e vetoyu kaldıracak.

        HDP Diyarbakır vekil adayı: "Özerklik getireceğiz, Afrin'i 'geri' alacağız! Sırrı Sakık, "İmralı'nın kapısı açılacak. Öcalan serbest kalacak. CHP Van Mitingi Kılıçdaroğlu; Demirtaş özgür kalacak. Demirtaş, "Adayımız Kılıçdaroğlu" Cephede kaybedenlerin sandık üzerinden plan yaptıkları, akla hayale gelmeyecek uçların yanyana geldiği, çok açık, çok cüretkar bir süreç yaşanıyor, herşey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Partiden, siyasetten bağımsız olarak bu millet bu olanlara asla razı gelmez, gelmeyecek!." dedi.

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel The Economist'ten hadsiz kapak! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Son sözü millet sandıkta söyleyecek"
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