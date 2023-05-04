The Economist'ten hadsiz kapak! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Son sözü millet sandıkta söyleyecek"

Londra merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala tavrını net bir şekilde belli etti. Söz konusu derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu için ise şöyle denildi:

KILIÇDAROĞLU'NA ALENEN DESTEK MESAJI

"Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz."



SEÇMEN DIŞARIDAN YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.