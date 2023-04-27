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    • Dünya
    • 27.04.2023 22:39
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    • 27.04.2023 22:58
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    Boş mitingler, kötü anketler sonrası Amerikan medyasından Kılıçdaroğlu'na son gaz! Time Dergisi "Erdoğan'ı Yenebilecek Adam" manşeti attı ama habere kendileri de inanmadı: "Umutsuz vaka!

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'na ABD'den bir destek daha geldi. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in geçtiğimiz gün Amerika'nın Sesi (Voa) üzerinden 7'li koalisyona yaptığı destek açıklamasından bu kez Time Dergisi devreye girdi. Sözde "tarafsız" Time Dergisi, Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu CHP'den fonlanan medyadan daha yandaş biçimde parlatmaya çalıştı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Amerikan medyasından Kılıçdaroğlu’na son gaz!

    14 Mayıs'a 17 gün kala mitingleri coşkusuz geçen, anketlerde hızla gerileyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imdadına Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının ateşli savunucusu olan Amerikan medyası yetişmeye çalıştı. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in geçtiğimiz gün Amerika'nın Sesi (Voa) üzerinden 7'li koalisyona yaptığı destek açıklamasından sonra, bu kez Time Dergisi devreye girdi. "Erdoğan'ı Yenebilecek Adam" diye sözde "tarafsız" Time Dergisi, Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu CHP'den fonlanan medyadan daha yandaş biçimde parlatmaya çalıştı.

    Alec Luhn isimli muhabirini Ankara'ya gönderip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan röportaj ve notların yayınlandığı Time makalesinde, Kılıçdaroğlu'na en ateşli CHP'li gazetecilerden bile daha yandaşlık dozunun kaçtığı haberde, "Erdoğan'a meydan okuyor" gibi ifadelerle destek verildi. Terör örgütleri PKK ve FETÖ gibi sömğrgeci Batı'nın da artık ölüm kalım meselesi gibi gördüğü 14 Mayıs'taki seçimde, Kılıçdaroğlu ile yeniden Türkiye'nin yönünü ABD, NATO ve Avrupa Birliği boyunduruğuna çevirmesi umudunu fazlasıyla açık eden Time Dergisi, Erdoğan'ı "otoriter tek adam", Kılıçdaroğlu'nu ise "umut sembolü" olarak lanse etti.

    TIME'A GÖRE "UYGAR DÜNYANIN UMUDU" KILIÇDAROĞLU İMİŞ!
    Time'ın haberinde seçimlerden sadece 85 milyon Türkiye için değil küresel dünya için de bir "sorun" olarak söz edilirken, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in PKK terör örgütüne desteğinden dolayı NATO'ya katılmasına engel olması, Türkiye'nin Rusya ile yakın bağlarında rahatsızlığını da gizlemedi.

        Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi "yeniden uygar dünyanın bir parçası" yapmak için ABD, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden inşa edeceğinden söz edildi.

        TIME'IN DA İNANCI YOK ASLINDA: "UMUTSUZ VAKA" KILIÇDAROĞLU!
        Time haberinde Erdoğan'ın 2017 yılında Anayasa referandumundan sonra Başkanlık Sistemi'ne geçişini "iktidar gaspı" olarak nitelendirilirken, dergi "umut" gibi gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun aslında "umutsuz vaka" olduğunu "Ancak tek sorun, kısa boylu, mülayim, 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun bırakın Türk hükümetini, kalabalık bir market kuyruğuyla bile baş edebilecek gibi görünmemesidir." ifadesiyle de itiraf ediyor.

        Time'ın haberinde yer alan Kılıçdaroğlu güzellemelerinden bazıları şöyle:

        KEÇİ YETİŞTİRDİ, OKULA YALINAYAK GİTTİ
        'Sakin' tanımı, onu ifade etmenin bir yolu. Güleryüzlü ve ölçülü; sevimsiz kelime oyunlarına kıkırdıyor, konuşmadan önce dikkatlice düşünüyor ve özel hayatı da dahil olmak üzere en hafif pırıltılı şeylerden bile bahsetmekten kaçınıyor.

        Kendi web sayfasında, bir zamanlar 'yılın bürokratı' seçilmiş olmasıyla övünüyor. Küçücük mutfağında bir bardak çay eşliğinde görüntülü mesaj kaydetmeyi güdük konuşmalar yapmaktan daha çok seviyor. Eşi Selvi, "Kemal asla sesini yükseltmez, asla bağırmaz. Onunla düzgün bir tartışmaya bile giremezsiniz" diyor.

        Cumhurbaşkanlığını kazanmak, Türkiye'nin doğusundaki uzak Tunceli bölgesinde yoksulluk içinde başlayan bir hikayenin mükemmel sonu olacaktır. Kılıçdaroğlu, ıssız bir dağ köyü olan Ballıca'da 9 kişilik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Keçi yetiştirip okula yalınayak yürüyerek giderken, babası keçileri çeşitli memuriyet görevleriyle geldiği bir dizi kasabaya taşımak zorundaydı.

            Geleneksel bir halk çalgısı olarak sazı çalan, yüksek sesle kitap okuyan Kemal, liseyi birincilikle bitirdi. Öğretmen olmayı hayal ediyordu. Ankara'daki üniversitede sol görüşlü protestolarda aktif rol aldı ve vergi müfettişi olarak mezun oldu. Memleketinden bir kuzenle evlendi, sonra Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne kadar yükseldi.

            ANKETLERDE ÖNDEYMİŞ!
            "1999 depreminden sonra 2003'te yetkin yönetişim vaadiyle göreve gelen Erdoğan, yüksek faizin 'tüm kötülüklerin anası' olduğu ısrarıyla bir hayat pahalılığı krizi yarattı. Çoğu iktisatçının tavsiye ettiği gibi yükseltmek yerine, onları düşürmeye devam etti ve geçen yıl bir noktada enflasyonu şaşırtıcı bir şekilde yüzde 85'e çıkardı. Çoğu ankette önde olan Kılıçdaroğlu, Erdoğan dönemini bitirme konusunda ciddi şansı olan ilk aday. Parlamenter hükümet sistemini geri getirme ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme taahhüdünün arkasında huysuz ve ideolojik olarak farklı bir muhalefeti birleştirdi."

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            Haberler Dünya Boş mitingler, kötü anketler sonrası Amerikan medyasından Kılıçdaroğlu'na son gaz! Time Dergisi "Erdoğan'ı Yenebilecek Adam" manşeti attı ama habere kendileri de inanmadı: "Umutsuz vaka!
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