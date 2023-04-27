Boş mitingler, kötü anketler sonrası Amerikan medyasından Kılıçdaroğlu'na son gaz! Time Dergisi "Erdoğan'ı Yenebilecek Adam" manşeti attı ama habere kendileri de inanmadı: "Umutsuz vaka!

TIME'IN DA İNANCI YOK ASLINDA: "UMUTSUZ VAKA" KILIÇDAROĞLU!

Time haberinde Erdoğan'ın 2017 yılında Anayasa referandumundan sonra Başkanlık Sistemi'ne geçişini "iktidar gaspı" olarak nitelendirilirken, dergi "umut" gibi gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun aslında "umutsuz vaka" olduğunu "Ancak tek sorun, kısa boylu, mülayim, 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun bırakın Türk hükümetini, kalabalık bir market kuyruğuyla bile baş edebilecek gibi görünmemesidir." ifadesiyle de itiraf ediyor.

Time'ın haberinde yer alan Kılıçdaroğlu güzellemelerinden bazıları şöyle:

KEÇİ YETİŞTİRDİ, OKULA YALINAYAK GİTTİ

'Sakin' tanımı, onu ifade etmenin bir yolu. Güleryüzlü ve ölçülü; sevimsiz kelime oyunlarına kıkırdıyor, konuşmadan önce dikkatlice düşünüyor ve özel hayatı da dahil olmak üzere en hafif pırıltılı şeylerden bile bahsetmekten kaçınıyor.