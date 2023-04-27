Boş mitingler, kötü anketler sonrası Amerikan medyasından Kılıçdaroğlu'na son gaz! Time Dergisi "Erdoğan'ı Yenebilecek Adam" manşeti attı ama habere kendileri de inanmadı: "Umutsuz vaka!

14 Mayıs'a 17 gün kala mitingleri coşkusuz geçen, anketlerde hızla gerileyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imdadına Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının ateşli savunucusu olan Amerikan medyası yetişmeye çalıştı. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in geçtiğimiz gün Amerika'nın Sesi (Voa) üzerinden 7'li koalisyona yaptığı destek açıklamasından sonra, bu kez Time Dergisi devreye girdi. "Erdoğan'ı Yenebilecek Adam" diye sözde "tarafsız" Time Dergisi, Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu CHP'den fonlanan medyadan daha yandaş biçimde parlatmaya çalıştı.
Alec Luhn isimli muhabirini Ankara'ya gönderip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan röportaj ve notların yayınlandığı Time makalesinde, Kılıçdaroğlu'na en ateşli CHP'li gazetecilerden bile daha yandaşlık dozunun kaçtığı haberde, "Erdoğan'a meydan okuyor" gibi ifadelerle destek verildi. Terör örgütleri PKK ve FETÖ gibi sömğrgeci Batı'nın da artık ölüm kalım meselesi gibi gördüğü 14 Mayıs'taki seçimde, Kılıçdaroğlu ile yeniden Türkiye'nin yönünü ABD, NATO ve Avrupa Birliği boyunduruğuna çevirmesi umudunu fazlasıyla açık eden Time Dergisi, Erdoğan'ı "otoriter tek adam", Kılıçdaroğlu'nu ise "umut sembolü" olarak lanse etti.
TIME'A GÖRE "UYGAR DÜNYANIN UMUDU" KILIÇDAROĞLU İMİŞ!
Time'ın haberinde seçimlerden sadece 85 milyon Türkiye için değil küresel dünya için de bir "sorun" olarak söz edilirken, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in PKK terör örgütüne desteğinden dolayı NATO'ya katılmasına engel olması, Türkiye'nin Rusya ile yakın bağlarında rahatsızlığını da gizlemedi.