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    • 03.04.2023 00:09
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    ABD güdümündeki küresel medya tetikçileri seçim öncesi devreye girdi! Önce Twitter ve National Geographic şimdi Voice of America...

    ABD merkezli küresel medya tetikçileri seçimlere sayılı bir zaman kala kirli algı operasyonları ve müdahalerle dezenformasyon yaymaya, sıkışan 7'li koalisyona alan açmaya devam ediyor. Twitter'ın 'Black List, White List' operasyonu, National Geographic'in PKK aklama yayınlarının gölgesinde ABD hükümeti tarafından finanse edilen Voice of America Türkiye’yi uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlayan bir haber piyasaya sürdü. VOA Türkçe, içeriği sponsorlu hale getirerek kirli dezenformasyonu geniş kitlelere yayma girişiminde bulundu. Takvim.com.tr, ABD güdümündeki küresel medya aktörlerinin kirli emellerini açık etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ABD güdümündeki küresel medya tetikçileri devrede

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreç, küresel aktörler tarafından da yakından takip ediliyor.

    Emperyal tetikçiler, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine satır satır, manşet manşet destek veriyor.

    Bu durumun son örneği ABD hükümeti tarafından finanse edilen Voice of America'nın kirli algı operasyonuyla bir kez daha tescillendi.

    Voice of America'nın Türkiye'de yayın yapan VOA Türkçe isimli platformu, Türkiye'yi uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlayan bir haberi piyasaya sürdü. Bununla da yetinmeyen VOA Türkçe, içeriği sponsorlu hale getirerek kirli dezenformasyonu geniş kitlelere yayma girişiminde bulundu.



    Fotoğrafta: ABD hükümetinin desteklediği VOA Türkçe'nin Türkiye'yi uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlayıp sıkışan 7'li koalisyona siyasi alan açan o haberi


    Fotoğrafta: Medya Haber isimli PKK platformunun paylaşımı

    VOA Türkçe'nin kirli algı operasyonuna PKK medyası da atladı.


    NATIONAL GEOGRAPHIC'DEN TERÖRİST AKLAMA YAYINLARI
    Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı teröristleri bizzat generalleriyle eğiten, tırlar dolusu silah ve mühimmatı hiç gizleme gereği duymadan aleni biçimde gönderen ABD, terör örgütünü sözde "romantik savaşçılar" gibi göstererek "kahramanlaştırma" projesini medya üzerinden sürdürmeyi de ihmal etmiyor.


    Belgeselcilikte dünya çapında bilinen National Geographic'in Instagram hesabında PKK'nın Suriye'deki kolu YPJ'nin kadın teröristleri sözde "kahraman" olarak tanıtılarak skandal bir paylaşıma imza atıldı.

    Belgesel kanalı ve dergisi National Geographic'in, bir Amerikan projesi haline gelen PKK'nın Suriye'deki terör gruplarını "kahramanlaştırma" yayınına tepki yağdı.



        Özelikle de 2014 yılından bu yana moda dergileri bile kullanılarak yürütülen terörist güzellemesi kampanyasına Türkiye'de pek çok platformda televizyon yayını olan National Geographic'in katılmasına karşı RTÜK başta olmak üzere Türkiye'den sert bir karşılık verilmesi çağrıları yapıldı.




        ABD TEKELİNDEKİ TWİTTER'DA MİLLİ İRADEYE KİRLİ OPERASYON
        VOA Türkçe'nin uyuşturucu dezenformasyonu, National Geographic'in PKK aklama yayınlarından gölgesinde bir başka ABD'li platform olan Twitter'ı es geçmemekte fayda var.

        Yıllarca ABD'nin gizli propaganda operasyonlarına destek olan platform Pentagon'un yürüttüğü psikolojik savaşa alet olarak Türkiye'yi ve yaklaşan seçimleri hedefe aldı.

        14 Mayıs'taki oy verme işlemlerine 'yılın en önemli olayı' tanımlaması yapıldı, FETÖ, PKK ve diğer muhalif hesapların etkileşimleri artırıldı.

        Seçim sürecine girildiği bu günlerde, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.

        Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor.

        "PSİKOLOJİK HARBİN HEDEFİ TÜRKİYE"
        Takvim.com.tr konuyu "PSİKOLOJİK HARBİN HEDEFİ TÜRKİYE" manşetiyle okurlarına aktarmış, milli iradeyi hedef alan kirli operasyonu deşifre etmişti.

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