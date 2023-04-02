ABD güdümündeki küresel medya tetikçileri seçim öncesi devreye girdi! Önce Twitter ve National Geographic şimdi Voice of America...

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreç, küresel aktörler tarafından da yakından takip ediliyor.
Emperyal tetikçiler, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine satır satır, manşet manşet destek veriyor.
Bu durumun son örneği ABD hükümeti tarafından finanse edilen Voice of America'nın kirli algı operasyonuyla bir kez daha tescillendi.
Voice of America'nın Türkiye'de yayın yapan VOA Türkçe isimli platformu, Türkiye'yi uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlayan bir haberi piyasaya sürdü. Bununla da yetinmeyen VOA Türkçe, içeriği sponsorlu hale getirerek kirli dezenformasyonu geniş kitlelere yayma girişiminde bulundu.
Fotoğrafta: ABD hükümetinin desteklediği VOA Türkçe'nin Türkiye'yi uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlayıp sıkışan 7'li koalisyona siyasi alan açan o haberi
Fotoğrafta: Medya Haber isimli PKK platformunun paylaşımı
VOA Türkçe'nin kirli algı operasyonuna PKK medyası da atladı.
NATIONAL GEOGRAPHIC'DEN TERÖRİST AKLAMA YAYINLARI
Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı teröristleri bizzat generalleriyle eğiten, tırlar dolusu silah ve mühimmatı hiç gizleme gereği duymadan aleni biçimde gönderen ABD, terör örgütünü sözde "romantik savaşçılar" gibi göstererek "kahramanlaştırma" projesini medya üzerinden sürdürmeyi de ihmal etmiyor.
Belgeselcilikte dünya çapında bilinen National Geographic'in Instagram hesabında PKK'nın Suriye'deki kolu YPJ'nin kadın teröristleri sözde "kahraman" olarak tanıtılarak skandal bir paylaşıma imza atıldı.
Belgesel kanalı ve dergisi National Geographic'in, bir Amerikan projesi haline gelen PKK'nın Suriye'deki terör gruplarını "kahramanlaştırma" yayınına tepki yağdı.