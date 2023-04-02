ABD güdümündeki küresel medya tetikçileri seçim öncesi devreye girdi! Önce Twitter ve National Geographic şimdi Voice of America...







ABD TEKELİNDEKİ TWİTTER'DA MİLLİ İRADEYE KİRLİ OPERASYON

VOA Türkçe'nin uyuşturucu dezenformasyonu, National Geographic'in PKK aklama yayınlarından gölgesinde bir başka ABD'li platform olan Twitter'ı es geçmemekte fayda var.

Yıllarca ABD'nin gizli propaganda operasyonlarına destek olan platform Pentagon'un yürüttüğü psikolojik savaşa alet olarak Türkiye'yi ve yaklaşan seçimleri hedefe aldı.



14 Mayıs'taki oy verme işlemlerine 'yılın en önemli olayı' tanımlaması yapıldı, FETÖ, PKK ve diğer muhalif hesapların etkileşimleri artırıldı.



Seçim sürecine girildiği bu günlerde, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.

Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor.





"PSİKOLOJİK HARBİN HEDEFİ TÜRKİYE"

Takvim.com.tr konuyu "PSİKOLOJİK HARBİN HEDEFİ TÜRKİYE" manşetiyle okurlarına aktarmış, milli iradeyi hedef alan kirli operasyonu deşifre etmişti.