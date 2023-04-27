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    • 27.04.2023 17:09
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    İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı! "Halkın içindeki başkan" maskesi bir anda düştü! Saati 12 bin dolar!

    Son dakika haberleri... 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tarifeli yolcu uçağıyla seyahat gerçekleştirip bunu bir şova dönüştürmüş, fotoğraf ve videolarla yandaş basında "halkın içindeki başkan" imajı yaratmaya çalışmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, saati 12 bin dolara kiraladığı özel uçağının görüntüsü ardından Kılıçdaroğlu’nun kiraladığı bir başka özel uçağın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Bakan Varank, fotoğraf karesini paylaşıp “THY'nin 11.50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu” dedi.

    İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel uçağı!

    6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon bileşenleriyle beraber Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına nisan ayının başında özel uçakla gitmişti.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak 'mütevazılık' algısı vermeye çalışmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Özel sosyal medya paylaşımında "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" demişti.

    MÜTEVAZILIK BALONU PATLAMIŞTI

    CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüterek, " 'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (12 Nisan) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" demiş ve eklemişti:

        "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana Kılıçdaroğlu? Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!"

        "MİNİBÜSLÜ TAKİYE KOALİSYONUNUN ADAYI; KILIÇDAROĞLU"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ise 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı bir başka uçağın fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı.

        Bakan Varank, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı özel uçağın fotoğraf karesiyle birlikte şunları yazdı: "THY'nin 11.50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu."
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        Haberler Güncel İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı! "Halkın içindeki başkan" maskesi bir anda düştü! Saati 12 bin dolar!
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