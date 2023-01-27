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    • Dünya
    • 27.01.2023 11:53
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    • 27.01.2023 12:09
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    ABD basınında skandal ifadeler! Washington Examiner: Biden, Enes Kanter’i Erdoğan’ın şerrinden korumalı

    Alman Stern, İngiliz The Economist ve Bloomberg'in ardından ABD basını da Türkiye’yi hedef alan skandal ifadelere yer verdi. ABD merkezli Washington Examiner, ABD Başkanı Biden’a çağrıda bulunarak “Biden, Enes Kanter’i Erdoğan’ın şerrinden korumalı” dedi. Derginin internet sayfasında yayınlanan haberde FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter'den ise övgü dolu sözlerle bahsedildi.

    ABD basınında skandal ifadeler!

    Alman Stern dergisi tepki çeken bir bir kapak ile okurlarının karşısına çıkmıştı.

    Türkiye'nin tepkisini çeken derginin imza attığı skandalın yankıları sürerken ABD basınından da benzer bir adım geldi.

    ABD'de yayın yapan haftalık dergi Washington Examiner internet sayfasında yer alan 'Biden, Enes Kanter'i Erdoğan'ın şerrinden korumalı' başlıklı haberi ile Biden'a skandal bir çağrıda bulundu.

    FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'den övgü dolu sözlerle bahsedilen haberde şu ifadelere yer verildi;

    'Kanter, Türk kökenine rağmen ABD vatandaşıdır ve yasal olarak vatandaşlığa geçmek için gereken saygıyı ve ciddiyeti göstermiştir. Bu nedenle, ABD hükümetinin tam korumasını hak ediyor.'

    Haberde 'Eğer Türkiye'nin basketbolcu Enes Kanter'e 500 bin Dolar ödül koyduğu doğruysa, ABD Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamalı' denildi.

        İsveç'teki skandal eylemin ardından Türkiye'nin İsveç'e NATO kapısını kapatmasına da değinilen haberde şu skandal ifadeler yer aldı;

        'Erdoğan, dünya meselelerinde habis bir kanser. Diplomatik olarak, İsveç'in NATO'ya katılmasını engelliyor. Askeri olarak Suriye'de kanlı saldırılar düzenliyor.'

        'TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILSIN' ÇAĞRISI YAPTILAR

        Washington Examiner Tom Rogan imzalı bir başka haberinde ise Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini savundu.

        'Türkiye ve Macaristan NATO'dan çıkarılmalı' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

        'Türkiye ve Macaristan'ın ABD ve NATO müttefiklerinin beklentiyi karşılayamayacakları artık aşikar. Her iki ülke de ittifaktan uzaklaştırılmalıdır.

        Alman dergi Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı.

        'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile okurlarının karşısına çıkan Stern, 'Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da' başlıklı bir yazı yayınladı.

        Yazıda 'Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor' denildi.

            Erdoğan'ın uluslararası sahnede boy gösterdiğinin altını çizen Stern 'Ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor' yorumunda bulundu.

            'Erdoğan, Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor' diyen Alman dergi yazıda şu ifadelere yer verdi;

            'Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor.'

            ALMAN STERN DE SAÇMALADI

            Türkiye'de seçim sürecine girilirken, Türkiye üzerinde söz sahibi olmak isteyen "Küresel Çete"nin saldırıları da arttı. Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı mühendisliğine girişen Batı medyası her gün yeni bir skandala imza atarken, sahneye ise her gün bir başka medya kuruluşu çıkıyor.

            Alman Stern dergisinden skandal kapak!

            STERN'DEN SKANDAL KAPAK
            Bloomberg, The Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Der Spiegel ve Washington Post gibi "Küresel Çete"nin algı aparatları arasına bu kez de Alman Stern dergisi eklendi. Türkiye'de yapılacak seçimler üzerinden bir analiz yayınlayan dergi, manşetinde Başkan Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
            "Kundakçı Erdoğan"             kapağı ile yayınlanan dergide, "Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da" başlıklı bir yazı yayınlandı.

            Yazıda "Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor." ifadelerine yer verildi.

            Başkan Erdoğan'ın uluslararası sahnede boy gösterdiğinin altını çizen Stern, "Ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor" yorumunda bulundu.

            Batı medyası seçim öncesi Türkiye karşıtı kampanyalara hız verdi!

            SEÇİMLERDE HİLE İMASI
            "Erdoğan, Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor"             diyen Alman dergi yazıda şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor."

                AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
                AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batılı medya kuruluşlarının doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef almasına tepki göstererek, "Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır." ifadelerini kullandı.

                İşte Çelik'in o paylaşımları
                Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye'deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar.

                Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye'deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar.

                Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek.

                Kara propoganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek. Cumhurbaşkanımızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor.

                İç ve dış vesayet üretmeye çalışan bültenlerin hangi siyasi iradeyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunlarla mücadelenin reçetesine sahibiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi hareketimize milletimiz dışında hiçkimse istikamet çizmeyecek.

                SON ÖRNEK BLOOMBERG'Tİ
                Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı çalışmalarına imza atan Batı medyası, son olarak Bloomberg üzerinden bir kez daha saldırıya geçmişti.

                NATO ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT
                Türkiye'nin özellikle İsveç olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ile ilgili red kararı Bloomberg'i kudurttu. İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına kol kanat germesi, ülkenin başkentinde terör örgütü üyeleri tarafından Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine yapılan provokatif gösterilere göz yumması ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıları görmezden gelen ABD merkezli Bloomberg, NATO üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

                NATO'ya üye ülkelerin Türkiye harici Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine onay verdiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin red kararının ise "aldatıcı talepler"e dayandığını iddia etti. "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı analizde, her 10 İsveçli'den 8'inin Türkiye'nin onayını almak için ülkenin yasal ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıktığı kaydedildi.

                Ankara'nın açıkça hedef alındığı analizde şu ifadeler kullanıldı:

                "ERDOĞAN'A BASKI YAPILMALI"
                ABD ve Avrupa'nın bu çıkmazı çözmesi gerekiyor. (NATO) İttifak liderleri, en geç 18 Mayıs'a kadar, yani üyelik için başvurularının üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak şekilde, İskandinav ülkelerinin başvurusunu onaylaması için Erdoğan'a baskı yapmalı.

                ABD VE NATO'YA SESLENDİLER
                Aynı yazıda, Türkiye'ye uygulanması istenen yaptırımlar konusunda Batı'ya çağrıda bulunuldu:

                Türkiye direnirse ABD Kongresi, Ankara'ya F-16 savaş uçağı satışını durdurarak yanıt vermeli. NATO, Türkiye'nin ortak tatbikatlara katılımını azaltmalı. Türkiye'nin uzlaşmazlığı sadece İskandinav ülkelerinin üyelik hedeflerini tehlikeye atmıyor, Avrupa'nın da geniş kapsamlı güvenliğini riske atıyor.
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                Haberler Dünya ABD basınında skandal ifadeler! Washington Examiner: Biden, Enes Kanter’i Erdoğan’ın şerrinden korumalı
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