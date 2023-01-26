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Batı medyası seçim öncesi Türkiye karşıtı kampanyalara hız verdi! Manşetlerde Başkan Erdoğan neden hedef? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Batı medyası seçim öncesi Türkiye karşıtı kampanyalara hız verdi! Manşetlerde Başkan Erdoğan neden hedef? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
26.01.2023 10:46

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Gelişen ve büyüyen Türkiye’den hazımsızlık duyan Batı, 2023 seçimleri yaklaştıkça Başkan Erdoğan’ı hedef almaya devam ediyor. Özellike son dönemde artan kirli algı operasyonlarına yurt içinde ise muhalefet çanak tutuyor. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Alman gazeteci Klaus Jürgens, Batı medyasının Türkiye'ye karşı giriştiği algı operasyonunu deşifre etti. Jürgens sosyal medya hesabından, "The Economist, Deutsche Welle, Voice of America... hatta bazen France 24, Euronews, Reuters... bazı yabancı muhabirler sabah erkenden kalkıp bugün modern, demokratik Türkiye hakkında hangi yalan haberleri yapabilirim diye karar veriyor? Hüzünlü bir gazetecilik hayatı diyebilirim." ifadelerine yer verdi. Dr. Kemal Olçar konuya ilişkin A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

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