Amerika Birleşik Devleri günlerdir süren kar fırtınasıyla mücadele ediyor.
Kar fırtınasından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen New York'un Erie/Buffalo kentinde son duruma göre 37 kişi yaşamını yitirdi. ABD genelinde ise ölü sayısı ise 66'ya dayandı.
New York Valisi Kathy Hochul, "Buffalo'ya gitmek bir savaş alanına gitmek gibi. Yolların kenarlarındaki arabaları görmek şoke edici" dedi.
NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI ERIC ADAMS VE JOE BIDEN TATİLDE ÇIKTI
ABD'de karla savaşırken ABD Başkan Joe Biden ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Virgin Adaları'nda tatil yaptığı ortaya çıktı.
Biden ve New York Belediye Başkanı Adams büyük tepki çekerken Adams'ın kendisini savunma şekli ayrı bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Fotoğraf: Eric Adams
Tatil dönüşü basın toplantısı düzenleyen Adams, gazetecilerin "Kar fırtınası sırasında neredeydiniz?" sorusuna "Virgin Adaları'ndaydım" diye cevap verdi.