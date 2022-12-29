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    • Dünya
    • 29.12.2022 13:06
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    • 29.12.2022 14:05
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    New York karla boğuşurken Belediye Başkanı Eric Adams tatile çıktı! Herkesin aklına o isim geldi

    ABD'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi 65 kişi hayatını kaybetti. ABD büyük bir krizle boğuşurken, ABD Başkanı Joe Biden ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Virgin Adaları'na tatile gitmesi tartışmaları ve tepkileri beraberinde getirdi. Eric Adams kendisini "Tatile ihtiyacım vardı" mesajıyla savundu. Kar felaketinde tatile çıkan belediye başkanı akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

    takvim.com.tr
    Ekrem New York edition!

    Amerika Birleşik Devleri günlerdir süren kar fırtınasıyla mücadele ediyor.

    Kar fırtınasından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen New York'un Erie/Buffalo kentinde son duruma göre 37 kişi yaşamını yitirdi. ABD genelinde ise ölü sayısı ise 66'ya dayandı.

    New York Valisi Kathy Hochul, "Buffalo'ya gitmek bir savaş alanına gitmek gibi. Yolların kenarlarındaki arabaları görmek şoke edici" dedi.

    NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI ERIC ADAMS VE JOE BIDEN TATİLDE ÇIKTI
    ABD'de karla savaşırken ABD Başkan Joe Biden ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Virgin Adaları'nda tatil yaptığı ortaya çıktı.

    Biden ve New York Belediye Başkanı Adams büyük tepki çekerken Adams'ın kendisini savunma şekli ayrı bir tartışmayı da beraberinde getirdi.


    Fotoğraf: Eric Adams

    Tatil dönüşü basın toplantısı düzenleyen Adams, gazetecilerin "Kar fırtınası sırasında neredeydiniz?" sorusuna "Virgin Adaları'ndaydım" diye cevap verdi.

        'Tatile ihityacım vardı' savunmasını yapan Adams şunları söyledi;

        "Geçen yıl gerçekten depresyondaydım. Bu şehre tüm yıl bağlı kaldıktan sonra, iki günümü annemle geçirmeye karar verdim. Bu şehirden uzakta geçirdiğim iki güne nasıl tepki verdiğinizi izlemek gerçekten endişe vericiydi. İyi bir iş-yaşam dengesini hak ediyorum. Özel zaman geçirmeyi hak ediyorum. Şehir tüzüğünün hiçbir yerinde New York basınına nerede olduğumu bildirmem gerektiği yazmıyor. Şehir tüzüğü ortada. Benim yokluğumda bu şehirden birinci belediye başkan yardımcısı sorumludur. O buradaydı ve sizlere şehirde neler olup bittiğine dair bilgileri aktardı. Şehir tüzüğünü takip ettik"

        AKILLARA EKREM İMAMOĞLU GELDİ
        New York karla boğuşurken Belediye Başkanı Eric Adams'ın tatilde olması akla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbullu selle boğuşurken tatile çıkmış karla boğuşurken ise balıkçıda İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ziyafet çekmişti.

        EKREM İMAMOĞLU'NUN VATANDAŞ MAĞDURKEN ÇIKTIĞI TATİLLER
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaş mağdur olurken yaptığı tatiller şu şekilde:

        *17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.

        *24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.

        *24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.

        *10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.

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        Haberler Dünya New York karla boğuşurken Belediye Başkanı Eric Adams tatile çıktı! Herkesin aklına o isim geldi
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