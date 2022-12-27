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Haberler Dünya ABD'de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama

ABD'de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama

ABD yi vuran kar fırtınası hayatı adeta felç etti. ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı. Yaşanan aksaklıklar sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi.

27.12.2022 22:27 - Son Güncelleme: 27.12.2022 22:27
ABD’de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama

Kar yağışı ABD'yi esir aldı. Büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı.

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ABD’de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama

5 BİNE YAKIN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD hava yolu trafiğini takip eden FlghtAware'e göre sadece bugün hava koşulları yüzünden ülke içinde 4 bin 756 uçuş iptal edilirken son 4 günde gerçekleştirilemeyen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı.

ABD’de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama

Ülke içi hava yolu ulaşımında bugün 12 bin 134 uçuş ise gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. Rötar yapan hava yolu firmalarının peronlarında on binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

ABD’de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama

ABD'nin doğu eyaletlerinde etkisini artıran soğuk hava şartları yüzünden hava yolundaki aksamaların devam etmesi bekleniyor.

ABD’de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama

KAR FIRTINASINDAKİ ÖLÜMLERİN ÇOĞU ULAŞIMDAKİ AKSAKLIKLARDAN KAYNAKLANDI

Yetkililer, Kansas ve Kentucky eyaletlerinde, olumsuz hava koşulları yüzünden yaşanan trafik kazalarında 3'er kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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