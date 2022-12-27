ABD'de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama
ABD yi vuran kar fırtınası hayatı adeta felç etti. ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı. Yaşanan aksaklıklar sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi.
27.12.2022 22:27 - Son Güncelleme: 27.12.2022 22:27
5 BİNE YAKIN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
ABD hava yolu trafiğini takip eden FlghtAware'e göre sadece bugün hava koşulları yüzünden ülke içinde 4 bin 756 uçuş iptal edilirken son 4 günde gerçekleştirilemeyen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı.
ABD'nin doğu eyaletlerinde etkisini artıran soğuk hava şartları yüzünden hava yolundaki aksamaların devam etmesi bekleniyor.