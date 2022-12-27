ABD’de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti! ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama

5 BİNE YAKIN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD hava yolu trafiğini takip eden FlghtAware'e göre sadece bugün hava koşulları yüzünden ülke içinde 4 bin 756 uçuş iptal edilirken son 4 günde gerçekleştirilemeyen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı.