Financial Times'tan dikkat çeken Türkiye ve Başkan Erdoğan analizi: Elindeki kozları ustaca kullanıyor, barış müzakerelerinin kilit ülkesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde ABD ve Avrupa ülkelerinin de taraf olduğuna değinilirken, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimde de ABD'nin taraf olduğu hatırlatıldı.

"ORTA GÜÇLER YÜKSELİYOR"

Makalede, "ABD önderliğindeki Batılı ittifak ile Rusya-Çin eksenin rekabet devam ederken bu durum 'ara güçler' için de fırsatlar ve tehditler oluşturuyor. Washington, Brüksel, Pekin ve Moskova dünyaya yön vermeye çalışırken arada kalan Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelere daha fazla dikkat göstermeliler.