Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'ndeki fotoğrafını konuşuyor! Altılı masanın liderleri sadece bakıp hasetleniyor

Fakat ikili düzeyde bu ülkelerle ilişkilerimiz var. İçeriye katılan devletlerin önemlice bir kısmı da esasen Türk Cumhuriyetleridir. Burada sadece Türkmenistan katılmıyor, tarafsız ülke statüsünden dolayı. İkili ilişkilerimiz böylece örgütsel düzeye taşımış olduk. Şu anda tüm dünyanın dikkati bu zirve üzerinde.