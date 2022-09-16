Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'ndeki fotoğrafını konuşuyor! Altılı masanın liderleri sadece bakıp hasetleniyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.
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Başkan Erdoğan burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
DÜNYA BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sohbet ortamında baş köşede yer alması ve Putin'in de aralarında yer aldığı liderlerin Erdoğan'ı pür dikkat dinlemesi dün akşamın en çok konuşulan olaylarından biri olarak gündemde yerini aldı.
ULUSLARARASI BASIN GENİŞ YER AYIRDI
Başkan Erdoğan'ın özel konuk olarak katılması ve liderlerin onu pür dikkat dinlemesi uluslararası basında da geniş yer buldu. Al Jazeera Türkiye hakkında "İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.