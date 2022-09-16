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    • 16.09.2022 11:48
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    • 16.09.2022 12:29
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    Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'ndeki fotoğrafını konuşuyor! Altılı masanın liderleri sadece bakıp hasetleniyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dün akşam liderlerle akşam gayriresmi toplantıda bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın oluşturulan sohbet ortamında baş köşede olması ve içinde Putin'in de bulunduğu liderlerin pür dikkat onu dinlemesi dünyada olay oldu. Fotoğraf karesi uluslararası arenada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini bir kez daha gözler önüne sererken altılı masanın katılımcıları Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ise sadece fotoğrafa bakmak kaldı.

    Dünya Erdoğan’ın fotoğrafını konuşuyor altılı bakıyor

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.

    Diplomaside Türkiye masa başında! VİDEO

    Başkan Erdoğan burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

    DÜNYA BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sohbet ortamında baş köşede yer alması ve Putin'in de aralarında yer aldığı liderlerin Erdoğan'ı pür dikkat dinlemesi dün akşamın en çok konuşulan olaylarından biri olarak gündemde yerini aldı.

    ULUSLARARASI BASIN GENİŞ YER AYIRDI
    Başkan Erdoğan'ın özel konuk olarak katılması ve liderlerin onu pür dikkat dinlemesi uluslararası basında da geniş yer buldu. Al Jazeera Türkiye hakkında "İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

        ALTILI MASANIN AKLINDAN GEÇENLER
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nda ise tam anlamıyla kan gövdeyi götürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kendi içlerinde koltuk savaşları verirken dış politikadaki bu başarıya ise sadece bakmakla kalıyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gittiği Özbekistan'daki görüşmelerini sürdürüyor. Yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, sabah erken saatte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

        Başkan Erdoğan, dün Özbekistan'da liderlerle bir masa etrafında toplanarak sohbet etti. İşte o sırada çekilen bir fotoğraf, yeni Türkiye'nin dünya diplomasisindeki yerini ortaya koydu.

            Peki fotoğraf ne mesajlar veriyor? İşte Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger açıklamaları:

            Bu fotoğraf çok önemli çünkü Türkiye'nin uluslararası politikadaki ağırlığını gösteren bir kare. Aynı zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği bakımından tüm dünyaya mesaj veren bir fotoğraf.

            Şimdi Türkiye olarak içeride hangi siyasi görüşte olursak olalım burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi temsil ediyor. Burada ortaya konulan Türkiye'nin yaklaşımına performansına hepimizin sahip çıkması lazım. Neticede uluslararası politikada Türkiye'nin ağırlığının arttığını bu kare net şekilde ortaya koyuyor.

            Şangay İşbirliği Teşkilatı, Asya'da ABD'nin hakimiyetine karşı Rusya ve Çin'in kurduğu bir örgüt. Temel olarak böyle başladı. ABD etkisini Asya kıtasında sınırlandırmak ve bölgede siyasal istikrar yaratmak. Rusya ve Çin'in yanı sıra Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan katıldı. İşte süreç böyle başladı.

                Sonrasında Özbekistan, eş zamanlı Pakistan ve Hindistan katıldı. Şu anda da İran'ın katılımı onaylandı. Uluslararası sistemde Batı'nın ağırlığına karşı Doğu'nun ağırlığını öne çıkaran bir örgütlenmedir. Türkiye temelde bakıldığı zaman Batı üyesidir. Avrupa Konseyi ve NATO üyesidir. AB'ye katılmak için çaba gösteriyoruz.

                Fakat ikili düzeyde bu ülkelerle ilişkilerimiz var. İçeriye katılan devletlerin önemlice bir kısmı da esasen Türk Cumhuriyetleridir. Burada sadece Türkmenistan katılmıyor, tarafsız ülke statüsünden dolayı. İkili ilişkilerimiz böylece örgütsel düzeye taşımış olduk. Şu anda tüm dünyanın dikkati bu zirve üzerinde.

                Batı'ya karşı kollektif hareket etme imkanı tanıyor, yaptırımlar karşı beraber hareket etme durumu var. İran'da bugün örgüte katıldı. Batı'nın Rusya ve Çin'e karşı koyduğu tavra karşı kollektif hareket etmek imkanı arayacaklar.

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                Hem itiraf hem tehdit
                Haberler Güncel Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'ndeki fotoğrafını konuşuyor! Altılı masanın liderleri sadece bakıp hasetleniyor
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