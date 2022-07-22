Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözülüyor! İmzalar bugün İstanbul'da atılacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ülkelerdeki tahılın dünyaya sevk edilememesi nedeniyle yaşanan tahıl krizi, Türkiye'nin aldığı inisiyatifle çözüm aşamasına geldi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bugün Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE BAŞ ROL OYNADI
Savaşın başından bu yana hem Rusya hem Ukrayna'nın güvendiği tek ülke olarak öne çıkan Türkiye tahıl krizinin çözümünde de başat rol oynadı. Başkan Erdoğan'ın krizin başından bu yana üstlendiği kritik misyon tüm dünya tarafından övgüyle karşılanırken, Türkiye iki ülke arasındaki görüşmelerin merkezi haline geldi.
Tarafların İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde 'dünyayı doyuracak' koridorun açılması için imzalar atılma aşamasına geldi. Türkiye'nin görüşmelerin 'sonuç odaklı' olması yönündeki telkinleri de sürecin hızlanmasına vesile oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'da Başkan Erdoğan ile yüz yüze görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında "İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandığını" dile getirmişti.