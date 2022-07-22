Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözülüyor! İmzalar bugün İstanbul'da atılacak





TÜRKİYE BAŞ ROL OYNADI

Savaşın başından bu yana hem Rusya hem Ukrayna'nın güvendiği tek ülke olarak öne çıkan Türkiye tahıl krizinin çözümünde de başat rol oynadı. Başkan Erdoğan'ın krizin başından bu yana üstlendiği kritik misyon tüm dünya tarafından övgüyle karşılanırken, Türkiye iki ülke arasındaki görüşmelerin merkezi haline geldi.