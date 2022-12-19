CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane tiyatrosundan sonra Yunan'a koştu!

Başkan Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapan Atina basını her fırsatta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir meze olarak kullanmaya devam ediyor. İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklamış, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı çıkmıştı.
İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ YUNAN BASININA ŞİKAYETİ
Sürecin devam etmesine karşın Saraçhane'de mağduriyet tiyatrosuna soyunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanlığı yapmak için fırsat kollayan Yunan basınına koştu. Yalan ve iftiralarla Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönünde iddialarda bulundu.
YUNAN GAZETESİNE SKANDAL AÇIKLAMALAR: "SİYASET, YARGIYI REHİN ALDI"
Türkiye'deki bağımsız yargı organlarının verdiği kararın hükümetin talimatıyla alındığı yalanına sarılan İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETTİ
Türkiye'nin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı. Yargının verdiği kararla ilgili Erdoğan'ı suçlayan İmamoğlu, "Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor. Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.