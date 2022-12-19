CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane tiyatrosundan sonra Yunan'a koştu!





Apostolos Tzitzikostas

Şu tabloya bakın; Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere feribotla İzmir'e geliyor ve gümrükte kimlik kontrolü yapılırken isim benzerliği olan bir kişinin giriş kısıtlaması nedeniyle bir süre bekletiliyor.

Aman Allah'ım, bir anda Yunan medyası ayağa kaldırılıyor ve iş "Türkiye provokasyon yapıyor" iddialarına kadar götürülüyor.

Yetmiyor, devreye giren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, BAE dönüşü İzmir'e iniyor ve gümrükte uzun süre bilinçli bir biçimde dışarı çıkmak istemeyen Tzitzikostas'ı alarak Yunanistan'a dönüyordu.



Dönerken de "vatandaşını kurtaran kahraman" rolüne girmekten çekinmiyor ve açık yalan olan şu tweet'i atıyordu:

"Tzitzikostas'ın kötü niyetli gözaltına alınmasına ilk andan itibaren tepki gösterdik ve seferber olduk." İnanılır gibi değil...

Daha inanılmaz olan, Yunan siyasilerin bu şovuna, hiç sorgulamadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılması.

İmamoğlu, önce Yunan medyasına, "Ciddi bir olaydır" diye demeç veriyor, sonra da İstanbul'da bulunan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'ten aldığı tek taraflı bilgiden hareketle şöyle diyordu:

"Değerli dostum Kostas'ı üzen beni de üzmüştür. Tunç Soyer'in düzenlediği programa yanlış bir anlamadan izin verilmeme süreci bizleri de üzmüştür. Dilerim bu olayın arkasında iki ülke ilişkilerini bozmaya yönelik farklı adımlar atmazlar. Bu muamele elbette kabul edilemez." Sahi ortada "iki ülke ilişkilerini bozacak" ne var?