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    • Dünya
    • 19.12.2022 12:05
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    • 19.12.2022 12:14
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane tiyatrosundan sonra Yunan'a koştu!

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapan Atina basını her fırsatta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir meze olarak kullanmaya devam ediyor. Saraçhane'de mağduriyet tiyatrosuna soyunan İmamoğlu, Yunan basınına koştu. Yalan ve iftira dolu açıklamalarla bağımsız Türk yargısını Yunanistan'a şikayet eden İmamoğlu, "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönünde iddialarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Saraçhane tiyatrosundan sonra Yunan’a koştu!

    Başkan Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapan Atina basını her fırsatta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir meze olarak kullanmaya devam ediyor. İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklamış, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan, ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı çıkmıştı.



    İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ YUNAN BASININA ŞİKAYETİ
    Sürecin devam etmesine karşın Saraçhane'de mağduriyet tiyatrosuna soyunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanlığı yapmak için fırsat kollayan Yunan basınına koştu. Yalan ve iftiralarla Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönünde iddialarda bulundu.

    YUNAN GAZETESİNE SKANDAL AÇIKLAMALAR: "SİYASET, YARGIYI REHİN ALDI"
    Türkiye'deki bağımsız yargı organlarının verdiği kararın hükümetin talimatıyla alındığı yalanına sarılan İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETTİ
    Türkiye'nin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı. Yargının verdiği kararla ilgili Erdoğan'ı suçlayan İmamoğlu, "Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor. Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SORUSU: YORUM YAPMIYORUM
        Ekrem İmamoğlu'na, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmama ihtimaline ilişkin de soru yöneltildi. Aday olmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile köşe kapmaca oynayan İmamoğlu, "Altı liderin alacağı karar hakkında yorum yapmıyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum. Anketlerde insanımızın yaklaşık yüzde 70'i (mahkeme) kararı haksız buluyor ve eleştiriyor." ifadelerini kullandı.

        "YUNANİSTAN'DAN DESTEK MESAJLARI ALDIM"
        "Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi." yanıtını verdi.

        ATİNA BASINI ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI
        To Proto Thema gazetesi ise Ekrem İmamoğlu'na açıkça destek vererek Türkiye'deki seçimler için algı operasyonuna başladı.

        "İmamoğlu'nun mahkumiyeti: Halkın baskısı altında Erdoğan'ın olası "geri adım atması" başlıklı haberde binlerce vatandaşın İmamoğlu'nun devam eden yargı sürecini protesto ettiği iddia edildi. Haberde, "Binlerce vatandaş, Türk muhalefetinin önde gelen isimlerinden İstanbul Belediye Başkanı'nın mahkumiyetini protesto ediyor" denildi. Gazete, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için de verilen kararın bir fırsat olduğu değerlendirmesine yer verildi.

        BİZ BU OYUNUN İÇİNDE YER ALMADIK, ALMAYACAĞIZ
        Başkan Erdoğan, Mardin'de katıldığı toplu açılış töreninde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreciyle ilgili Saraçhane'de düzenlenen tiyatroya sert tepki göstermişti.

        Başkan Erdoğan, "Bizim de eleştirdiğimiz, hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Henüz ortada biten bir yargı kararı yoktur. Önce İstinaf'a, sonra Yargıtay'a gidecek. Mahkemenin hatası varsa orada düzeltilir. Bizi aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunun içinde yer almadık, almayacağız." ifadelerini kullanmıştı.



            İMAMOĞLU MİÇOTAKİS HÜKÜMETİNİN YALANLARINA MEZE OLUYOR!
            Yunanistan'daki Miçotakis hükümetinin telekulak skandalı nedeniyle köşeye sıkıştığı ve rezil olduğu bir dönemde giriştiği "Türkiye provokasyon yapıyor" algısına meze olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandal açıklamalarına Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 8 Kasım 2022'deki köşesinden tepki göstermişti.

            "Biri Londra'ya öteki Atina'ya mesaj veriyor" başlıklı yazısında CHP'lieri "neo-mandacı" olarak tanımlayan Övür, "Valla ne diyelim, onu siyaset arenasına taşıyan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kara paranın gerçek merkezi" Londra'ya giderken devletini "narko-devlet" olarak suçluyorsa, onun yerine göz koyan İmamoğlu'nun Yunanistan'a destek vermesi, onlara meze olması hiç şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.




            İşte Övür'ün 8 Kasım'daki yazısı;

            İki gün önce İzmir'de gerçekten ceviz kabuğunu doldurmayacak bir olay, araya Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dahil olduğu garip bir skandala dönüştü. Oysa ortada üzerinde durulmayacak bir sorun yaşanmış ve kısa sürede de çözülmüştü.
            Ancak, siyasi varoluşlarını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve hükümeti, her türlü kışkırtmayı yaptıkları gibi bu olayı da kendi lehlerine fırsata çevirmek için akla hayale gelmeyen yollara başvurdu.



            Apostolos Tzitzikostas

            Şu tabloya bakın; Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere feribotla İzmir'e geliyor ve gümrükte kimlik kontrolü yapılırken isim benzerliği olan bir kişinin giriş kısıtlaması nedeniyle bir süre bekletiliyor.
            Aman Allah'ım, bir anda Yunan medyası ayağa kaldırılıyor ve iş "Türkiye provokasyon yapıyor" iddialarına kadar götürülüyor.
            Yetmiyor, devreye giren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, BAE dönüşü İzmir'e iniyor ve gümrükte uzun süre bilinçli bir biçimde dışarı çıkmak istemeyen Tzitzikostas'ı alarak Yunanistan'a dönüyordu.


            Dönerken de "vatandaşını kurtaran kahraman" rolüne girmekten çekinmiyor ve açık yalan olan şu tweet'i atıyordu:
            "Tzitzikostas'ın kötü niyetli gözaltına alınmasına ilk andan itibaren tepki gösterdik ve seferber olduk." İnanılır gibi değil...
            Daha inanılmaz olan, Yunan siyasilerin bu şovuna, hiç sorgulamadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılması.
            İmamoğlu, önce Yunan medyasına, "Ciddi bir olaydır" diye demeç veriyor, sonra da İstanbul'da bulunan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'ten aldığı tek taraflı bilgiden hareketle şöyle diyordu:
            "Değerli dostum Kostas'ı üzen beni de üzmüştür. Tunç Soyer'in düzenlediği programa yanlış bir anlamadan izin verilmeme süreci bizleri de üzmüştür. Dilerim bu olayın arkasında iki ülke ilişkilerini bozmaya yönelik farklı adımlar atmazlar. Bu muamele elbette kabul edilemez." Sahi ortada "iki ülke ilişkilerini bozacak" ne var?


                Anlaşılan Türkiye'ye yönelik iftira ve yalanlar İmamoğlu'nun hiç umurunda değil.
                Daha vahimi ise Yunan siyasetçilerin onu iç siyasette bir aparat olarak kullanmaları...
                Çünkü Yunanistan'daki Miçotakis hükümeti telekulak skandalı nedeniyle köşeye sıkışmış ve rezil olmuş durumda.
                Bu yüzden İzmir'de yaşanan bu olayı bile gündemi değiştirmek için kullanıyorlar.
                Ama ne yazık ki İBB Başkanı İmamoğlu bunun farkında değil ve ülkesine sahip çıkmak yerine onlara meze olmayı tercih ediyor.
                Acaba farkında değil mi yoksa gönüllü mü?


                Valla ne diyelim, onu siyaset arenasına taşıyan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kara paranın gerçek merkezi" Londra'ya giderken devletini "narko-devlet" olarak suçluyorsa, onun yerine göz koyan İmamoğlu'nun Yunanistan'a destek vermesi, onlara meze olması hiç şaşırtıcı değil.
                Asıl şaşırtıcı olansa muhalefetin, "Türkiye Yüzyılı" denilen bir çağda böyle "neo-mandacı" siyasetçilere mahkûm olması.

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                2021'DE ATİNA'YA GİTMİŞTİ
                Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül 2021'de Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in resmi konuğu olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmişti.



                    MİÇOTAKİS İLE BİR ARAYA GELDİ
                    2 günlük ziyaret (21-22 Eylül) kapsamında İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de bir araya geldi.



                    YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
                    İmamoğlu Atina ziyareti öncesi Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi şikayet etti.

                    Türkiye'de bir yönetim sorunu varmış gibi göstermeye çalışan İmamoğlu, şunları söyledi:

                    "Yunanistan'ı bu boş tartışmalarla rahatsız etmeyelim. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Cumhurbaşkanına yakın gazetecilerin ve medyanın seçimlere daha uzun bir süre varken her gün cumhurbaşkanı adayı tartışması çıkarması, aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunun itirafıdır."



                    CHP YANDAŞI MEDYA SABAH AKŞAM ADAYLIK PİYANGOSU OYNUYOR ONU GÖRMÜYOR
                    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleriyle de, asıl Millet İttifakı ile CHP'deki adaylık kaosunu, CHP medyasının neredeyse her gün Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin piyango gibi haberlerini görmezden geldi. Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin adaylık yolunu kapattığı ama buna rağmen adı kulislerde aday olarak geçen ve CHP'deki taht oyunlarının ana aktörlerinden biri olan İmamoğlu'nun Yunanistan'da yaptığı açıklamalar tartışma da yaratacak.



                        İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ ÖYLE KÖTÜLEDİ Kİ YUNAN BAĞRINA BASTI!
                        Yunanistan ziyaretinde maksadını aşan açıklamalarda bulunan, "Türkiye'de yönetim sorunu var" deyip yerli ve milli medyayı hedef gösteren Ekrem İmamoğlu'nu Yunan bağrına bastı.



                        CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye'ye yönelik ettiği olumsuz sözler üzerine Yunan medyasının da övgüsüne mazhar oldu!

                        Yunan gazetesi Ekrem İmamoğlu hakkında "Türkiye için büyük hayali olan bir belediye başkanı", "Türkiye'de en çok tartışılan muhalefet figürü", "Akşener'in Fatih'e benzettiği adam" ifadelerini kullandı.



                        "İMAMOĞLU ATALARININ İNŞA ETTİKLERİNİ ZİYARET ETTİ"
                        Greek City Times'ın Atina'daki Büro Şefi Paul Antonopoulos, İmamoğlu ile ilgili "Today, Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu visited what his ancestors built in Athens thousands of years" yani "Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" ifadelerini kullandı.
                            HangiKredi
                            Haberler Dünya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane tiyatrosundan sonra Yunan'a koştu!
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