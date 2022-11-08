CHP'li Ekrem İmamoğlu Yunanistan'da köşeye sıkışan Miçotakis hükümetinin yalanlarına meze oluyor!

Yunanistan'daki Miçotakis hükümetinin telekulak skandalı nedeniyle köşeye sıkıştığı ve rezil olduğu bir dönemde giriştiği "Türkiye provokasyon yapıyor" algısına meze olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandal açıklamalarına Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinden tepki gösterdi.
"Biri Londra'ya öteki Atina'ya mesaj veriyor" başlıklı yazısında CHP'lieri "neo-mandacı" olarak tanımlayan Övür, "Valla ne diyelim, onu siyaset arenasına taşıyan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kara paranın gerçek merkezi" Londra'ya giderken devletini "narko-devlet" olarak suçluyorsa, onun yerine göz koyan İmamoğlu'nun Yunanistan'a destek vermesi, onlara meze olması hiç şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
İki gün önce İzmir'de gerçekten ceviz kabuğunu doldurmayacak bir olay, araya Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dahil olduğu garip bir skandala dönüştü. Oysa ortada üzerinde durulmayacak bir sorun yaşanmış ve kısa sürede de çözülmüştü.
Ancak, siyasi varoluşlarını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve hükümeti, her türlü kışkırtmayı yaptıkları gibi bu olayı da kendi lehlerine fırsata çevirmek için akla hayale gelmeyen yollara başvurdu.