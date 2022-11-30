Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın izine rastlandı: Tokyo'da sade bir yaşam sürüyor

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma'nın, iki yıl önce Çin Komünist Partisi ve ülke lideri Şi Jinping ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı söylenmişti. Financial Times gazetesi Ma'nın nerede olduğuna dair bilgi paylaştı.
MALİ DÜZENLEME SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ
Lise öğretmeninden teknoloji devine dönüşen Ma, bir zamanlar Çin Big Tech'inin yüzü olarak biliniyordu. Ancak Çin'in mali düzenleme sistemini eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra Ekim 2020'den beri ortalıkta görünmüyordu.
Gözlerden kaybolduğundan beri Ma'nın nerede olduğuna dair yoğun spekülasyonlar vardı.
TOKYO'DA SIRADAN BİR YAŞAM SÜRÜYOR
Milyarderin en son görüldüğü yerlerden biri, bu yılın temmuz ayında Hollanda Wageningen Üniversitesi'nde online bir etkinlik olmuştu. Finacial Times'a göre, Jack Ma yaklaşık altı aydır Tokyo'da yaşıyor.
Ma'nın Tokyo'da daha sıradan bir hayat yaşadığı ve çoğunlukla birkaç kulüpte sosyalleştiği belirtildi. Medya kuruluşuna göre, Japonya'daki zamanını ailesiyle birlikte kırsal kesimdeki kaplıcaları ve kayak merkezlerini ziyaret ederek geçiriyor.
REKOR PARA CEZASI KESİLDİ
Ma, iki yıl önce devlet bankalarını "tefeci zihniyetine" sahip olmakla suçlayarak ve yoksullara kredi açabilecek cesur yeni oyuncular çağrısında bulunarak Çinli yetkilileri eleştirdiğinden beri kamuoyunun gözünden büyük ölçüde kayboldu.