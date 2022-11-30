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    • Dünya
    • 30.11.2022 15:37
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    • 30.11.2022 15:59
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    Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın izine rastlandı: Tokyo'da sade bir yaşam sürüyor

    Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, iki yıl önce Çin Komünist Partisi ve Şi Jinping nedeniyle Çin'i terk ederek kayıplara karıştı. Uzun süredir nerede olduğu konusunda bilgi bulunmayan Jack Ma'nın, izine rastlandı. Finacial Times’a göre, Jack Ma yaklaşık altı aydır Tokyo'da yaşıyor. Ma’nın Tokyo’da daha sıradan bir hayat yaşadığı ve çoğunlukla birkaç kulüpte sosyalleştiği öğrenildi. Ma'nın Avrupa'da kurumsal ve bireysel ziyaretleri de kayıtlara geçmişti. Alibaba'nın kurucusu geçen yıl İspanya'nın Mallorca adasında tatilde ve sürdürülebilir gıda üretimi hakkında bilgi edinmek için Hollanda'daki bir üniversiteyi ziyaretinde görüntülenmişti.

    takvim.com.tr
    Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın izine rastlandı

    Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma'nın, iki yıl önce Çin Komünist Partisi ve ülke lideri Şi Jinping ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı söylenmişti. Financial Times gazetesi Ma'nın nerede olduğuna dair bilgi paylaştı.

    MALİ DÜZENLEME SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ
    Lise öğretmeninden teknoloji devine dönüşen Ma, bir zamanlar Çin Big Tech'inin yüzü olarak biliniyordu. Ancak Çin'in mali düzenleme sistemini eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra Ekim 2020'den beri ortalıkta görünmüyordu.

    Gözlerden kaybolduğundan beri Ma'nın nerede olduğuna dair yoğun spekülasyonlar vardı.

    TOKYO'DA SIRADAN BİR YAŞAM SÜRÜYOR
    Milyarderin en son görüldüğü yerlerden biri, bu yılın temmuz ayında Hollanda Wageningen Üniversitesi'nde online bir etkinlik olmuştu. Finacial Times'a göre, Jack Ma yaklaşık altı aydır Tokyo'da yaşıyor.

    Ma'nın Tokyo'da daha sıradan bir hayat yaşadığı ve çoğunlukla birkaç kulüpte sosyalleştiği belirtildi. Medya kuruluşuna göre, Japonya'daki zamanını ailesiyle birlikte kırsal kesimdeki kaplıcaları ve kayak merkezlerini ziyaret ederek geçiriyor.

    REKOR PARA CEZASI KESİLDİ
    Ma, iki yıl önce devlet bankalarını "tefeci zihniyetine" sahip olmakla suçlayarak ve yoksullara kredi açabilecek cesur yeni oyuncular çağrısında bulunarak Çinli yetkilileri eleştirdiğinden beri kamuoyunun gözünden büyük ölçüde kayboldu.

        O zamandan beri, kurduğu her iki şirket, Ant ve e-ticaret grubu Alibaba, bir dizi engelle karşı karşıya kaldı. Çinli yetkililer Ant'ın gişe rekorları kıran 37 milyar dolarlık ilk halka arzını iptal etti ve Alibaba'yı geçen yıl antitröst ihlalleri nedeniyle 2,8 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırdı.

        İSPANYA VE HOLLANDA'DA GÖRÜLDÜ
        Çinli yetkililerle ters düştüğünden beri Ma, İspanya ve Hollanda da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde görüldü.

        Nerede olduğu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kaynaklar, Ma'nın Tokyo'da kaldığı süre boyunca dikkat çekmediğini, kişisel şefini ve güvenliğini yanında getirdiğini ve halka açık faaliyetlerini minimumda tuttuğunu söyledi.

        ÖZEL KULÜP BULUŞMALARI
        Sosyal aktiviteleri, biri Tokyo'nun gösterişli Ginza bölgesinin kalbinde, diğeri ise İmparatorluk Sarayı'na bakan Marunouchi finans bölgesinde bulunan bir avuç özel üye kulübünün etrafında toplanıyor.

        Üyelere göre Ginza merkezli seçkin kulüp, ya Tokyo'ya yerleşmiş ya da uzun süreli ziyaretlerde bulunan zengin Çinliler için yoğun ama sağduyulu bir sosyal merkez haline geldi.

        SANATA MERAK SALDI
        Japonya'nın modern sanat ortamına dahil olan kişiler, Ma'nın hevesli bir koleksiyoncu haline geldiğini söyledi.

            Çin'deki milyardere yakın arkadaşları, Çin'deki ve dünyanın dört bir yanındaki üst düzey yetkililerle yaptığı toplantılar arasında çılgın kamusal yaşam jet sosyetesinden çekilmek zorunda kaldıktan sonra zaman geçirmek için suluboya boyamaya başladığını söyledi.

            YENİ NESİL LİDERLERE BIRAKTI
            Diğerleri, Ma'nın Japonya'daki zamanını ticari çıkarlarını Alibaba ve Ant'ın temel e-ticaret teknolojilerinin ötesine ve sürdürülebilirlik alanına genişletmek için kullandığını söyledi. Her iki şirkette de dizginleri büyük ölçüde yeni nesil liderlere devretti.

            AVRUPA'DA GÖRÜLDÜ
            Ma'nın nerede olduğu, Alibaba'nın kurucusunun geçen yıl İspanya'nın Mallorca adasında görülmesiyle yoğun spekülasyon konusu oldu. Temmuz ayında Ma, sürdürülebilir gıda üretimi hakkında bilgi edinmek için Hollanda'daki bir üniversiteyi de ziyaret etti.

            HAYIR KURUMU TANITIMLARINI AZALTTI
            Ma'nın Alibaba sonrası yıllarını adamaya söz verdiği hayır kurumu Jack Ma Vakfı, pandeminin başlangıcında milyonlarca yüz maskesi dağıtmak gibi dünya çapında yıllarca süren bağışların ardından Ma'nın küresel olarak gelişmesine yardımcı olduktan sonra tanıtımını azalttı.

                Son tweet'i Kasım 2020'de, tam da Pekin'in teknoloji şirketlerine ve girişimcilere yönelik düzenleyici baskısı başlarken atılmıştı.

                HİSSE SATIŞI DİKKATLERİ ÇEKTİ
                Ma'nın Japonya'da geçirdiği altı ay, Japon teknoloji grubunun bu yılın başlarında küresel bir teknoloji bozgunundan ağır bir darbe almasının ardından, SoftBank'ın Alibaba'daki uzun vadeli hissesini tarihi bir şekilde satmasıyla aynı zamana denk geldi.

                Jack Ma Vakfı ve Ant, Tokyo ziyaretiyle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

                JACK MA KİMDİR?
                Jack Ma, 1964 yılında Çin'de dünyaya geldi. Çocukken en büyük hayali İngilizce öğrenmekti ve bunun için her sabah uykusundan feda ederek erkenden kalkıp, turistlerle İngilizce konuşmaya çalışıyordu.

                Üniversiteye girmek istediğinde, 3 başarısız denemeden sonra en sonunda öğretmenlik enstitüsüne girmeyi başardı. Bu dönemde ayrıca 30 ayrı iş başvurusunda bulundu ve bütün başvurduğu yerler kendisine olumsuz geri dönüş yaptı.

                1999 yılında ABD seyahati ardından kurduğu Alibaba adlı web sitesi ile tüm dünyada kullanılacak bir e-ticaret ağını yarattı. Elektronikten makineye 40 farklı kategoride, 190 ülkeden alıcı ve satıcının iletişime geçebildiği küresel toptan satış platformu Alibaba, milyonlarca alıcı ve satıcıya hizmet veriyor.

                3.5 milyonu aşkın şirketin faaliyet gösterdiği Alibaba'nın yıllık cirosu 300 milyar doları geçmiş durumda.

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