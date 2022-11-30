Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın izine rastlandı: Tokyo'da sade bir yaşam sürüyor

Ma'nın Tokyo'da daha sıradan bir hayat yaşadığı ve çoğunlukla birkaç kulüpte sosyalleştiği belirtildi. Medya kuruluşuna göre, Japonya'daki zamanını ailesiyle birlikte kırsal kesimdeki kaplıcaları ve kayak merkezlerini ziyaret ederek geçiriyor.

REKOR PARA CEZASI KESİLDİ

Ma, iki yıl önce devlet bankalarını "tefeci zihniyetine" sahip olmakla suçlayarak ve yoksullara kredi açabilecek cesur yeni oyuncular çağrısında bulunarak Çinli yetkilileri eleştirdiğinden beri kamuoyunun gözünden büyük ölçüde kayboldu.