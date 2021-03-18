Jack Ma... Kimine göre şans kimine göre azmin örneğiydi... Ancak gerçek olan hayallerinin peşinden gitmesi ve pes etmemesiydi. Dünyanın en büyük e-ticaret şirketini kuran Jack Ma, 2020'de 72 milyar dolar gelir elde etti.
Öz kaynakları 122 milyar doları geçti. 117 bin çalışanı ile dünyanın en büyük patronlarından biriydi. Ancak 2 yıl önce yine hayallerinin peşinden gidip bir rock konseriyle emekli olmaya karar verdi. O sahneden çekilirken sözleriyle gençlere, ailelere adeta hayat dersi verdi.
İşte Jack Ma'dan hayat dersleri:
Her hata bir kazançtır.