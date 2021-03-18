BAŞARI İÇİN DUYGUSAL ZEKA

Ünlü işadamı ailelere ise şunları söyledi: Çocuklarınıza spor, müzik, resim öğretin. Öğrettiğimiz her şey, makinelerin öğrenebileceğinden farklı olmalı. Hatalarınızdan ders alın, onlardan bir şeyler öğrenin. Hatalarınızı başkalarıyla paylaşın. Başarılı olmak, diğer insanların hatalarından da ders çıkarmaya, diğer insanların başarı hikayelerinden bir şeyler öğrenmeye dayanır.