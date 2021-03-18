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    Öğretmenlikten dünyanın en zengin adamına... 'nın sahibi 'nın sıradışı hayatı herkesi şaşırtıyor

    İngilizce öğretmeni , hayallerinin peşinden gitti. 62 milyar dolarlık servetiyle 'in ikinci, dünyanın ise 14'üncü en zengin kişisi seçildi. 55 yaşını doldurduğu gün emekli olmaya karar verdi. Sözleri ise hayat dersiydi.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Alibaba'dan hayat dersi

    Jack Ma... Kimine göre şans kimine göre azmin örneğiydi... Ancak gerçek olan hayallerinin peşinden gitmesi ve pes etmemesiydi. Dünyanın en büyük e-ticaret şirketini kuran Jack Ma, 2020'de 72 milyar dolar gelir elde etti.

    Öz kaynakları 122 milyar doları geçti. 117 bin çalışanı ile dünyanın en büyük patronlarından biriydi. Ancak 2 yıl önce yine hayallerinin peşinden gidip bir rock konseriyle emekli olmaya karar verdi. O sahneden çekilirken sözleriyle gençlere, ailelere adeta hayat dersi verdi.

    İşte Jack Ma'dan hayat dersleri:
    Her hata bir kazançtır.


        20 yaşına kadar iyi bir öğrenci olun, tecrübe kazanın.
        25 yaşa kadar hata yapın, düşüp tekrar kalkın, tekrar hata yapın, tekrar düzeltin, keyfine bakın.


        30 yaşına kadar birini takip edin, küçük bir firmaya gidin, tutkuyu, hayal etmeyi öğrenin. Yani 30 yaş öncesi hangi firmaya gittiğiniz değil hangi lideri takip ettiğiniz önemli.
        30-40 yaş arası, kendiniz için çalışın.


        40-50 yaş arası, iyi olduğunuz şeyde devam edin, geliştirin, yeni bir şeye başlamayın.
        50-60 yaş arası: Gençler için çalışın. Çünkü gençler sizden daha iyi çalışacaklardır. Onlara güvenin, onlara yatırım yapın.
        60 yaş üzeri kendinize zaman ayırın.


            Başarılı olmak istiyorsanız başarı hikayelerini değil, başarısızlık hikayelerini inceleyin.
            Rakiplerinizden nefret etmeyin, onlardan öğrenin, onlara saygı gösterin.


            En iyi olmaya çalışmayın, ilk olmaya çalışın. İlk değişen olun, zorlukları ilk aşan olun.
            10 sene sonrasını öngörmeye çalışın. Geleceğe hazırlanın.


            Zorlukları fırsat olarak görün.
            Ekibinizi pozitif insanlardan oluşturun.


                Sağlığı önemseyin. Çünkü mutluluk getirir.
                Önce başkalarına yardımcı olun.


                Değişimi kucaklayın.
                Her şeyi bilmenize gerek yok. Sizden daha akıllı insanları bulun ve onlarla çalışın.

                BİR DEVLET OLSAYDI
                En büyük rakibi Amerika... Amazon'un 2016 yılı raporuna göre Alibaba'nın oluşturduğu pazar büyüklüğü 502 milyar doları aştı. Öyle ki Alibaba bir devlet olsaydı dünyanın en büyük 24 ekonomisi pozisyonunda bulunacaktı.

                    KAYBETTİ!
                    Jack Ma, geçtiğimiz aylarda ortadan kayboldu. Herkes onu merak ederken şirketi de bu durumdan etkilendi. Ma'ya ait şirketler, borsada son 2 ayda 11 milyar dolar kaybetti. Alibaba'nın Hong Kong'daki hisse senetleri yüzde 2.15 oranında düştü.

                    SIRA DIŞI EMEKLİLİK
                    Jack Ma, 2019 yılında sıradışı bir organizasyonla emekliliğe ayrıldı. Binlerce kişinin doldurduğu bir olimpiyat stadyumunda rock konseri verip köşesine çekildi.

                    Ma, bunun bir son anlamına gelmediğini, geleneğin yeni kuşağa geçişi anlamına geldiğini söyledi. Peruk takıp deri ceket giyinen Ma, "Bu gecenin ardından yeni bir hayata başlıyorum. Dünyanın güzel olduğuna ve birçok fırsatla dolu olduğuna inanıyorum, heyecanı çok sevdiğim için de erken yaşta emekli oluyorum" dedi.

                        BAŞARI İÇİN DUYGUSAL ZEKA
                        Ünlü işadamı ailelere ise şunları söyledi: Çocuklarınıza spor, müzik, resim öğretin. Öğrettiğimiz her şey, makinelerin öğrenebileceğinden farklı olmalı. Hatalarınızdan ders alın, onlardan bir şeyler öğrenin. Hatalarınızı başkalarıyla paylaşın. Başarılı olmak, diğer insanların hatalarından da ders çıkarmaya, diğer insanların başarı hikayelerinden bir şeyler öğrenmeye dayanır.

                        EN SEVDİĞİ FİLM FORREST GUMP
                        Forrest Gump filmini çok severim, nedeni ise basit: "Asla pes etme." 2002'de depresyona girdim. Sonra bu filmi izledim. Bu adamdan öğrenilecek çok şey var dedim. Ne yaptığınıza inanın, başkaları ne derse desin devam edin.

                        -BİTTİ-
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