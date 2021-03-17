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    Rekor kıra'Jack' kadar büyüdü! İşte Alibaba ve 'nın sıra dışı hikayesi...

    ’nın, apartman dairesinde kurduğu Alibaba’nın şöhreti bir süre sonra sınırları aştı. ’nun sahibi ’dan 1 milyar dolarlık yatırım aldı. 2014’te ise ’nda 25 milyar dolarlık arzla rekor kırdı... ise şu başlığı atmıştı: Deli Jack

    BÜLENT ERANDAÇ
    Rekor kıra'jack' kadar büyüdü

    Hayat, Jack Ma'ya "Açıl susam açıl" dedi. Alibaba'yı kuran Çin'li işadamı giderek yükselmekteydi. 1999 yılında kurulan şirket, 2000'li yıllara geldiğinde tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Dünyanın dört bir yanındaki insanları üreticilerle buluşturan şirket, Ebay'ın çekim alanına girdi.

    ABD'li e-ticaret devi Ebay, Alibaba'yı satın almak istedi ancak bu sefer reddetme sırası Jack Ma'ya gelmişti. Ma, Ebay'ın teklifini reddederken Yahoo Kurucusu Jerry Yang'dan1 milyar dolarlık yatırım geldi.



    YAHOO, Alibaba'nın yüzde 40'lık hissesini 1 milyar dolara satın aldı. 2013 yılına kadar Alibaba'nın CEO'luğunu üstlenen Jack, 2014 yılında Alibaba'yı borsada halka arz etti. New York Borsası'na 25 milyar dolarlık bir hacimle arz edilen Alibaba o yıla kadarki en büyük arz oldu.

    Alibaba'nın halka arz sonrası piyasa değeri 231 milyar dolara ulaştı. Ocak 2018'de en yakın rakibi Tencent'in ardından değeri 500 milyar doları aşan ikinci Asya şirketi oldu. Jack Ma ise Forbes'in Eylül 2015 rakamlarına göre 62 milyar dolarlık servetiyle Çin'in ikinci, dünyanın ise 14. en zengin kişisi olarak tarihe geçti.



    Alibaba, Forbes Global 2000 listesinde 2020 yılı halka açık şirketler arasında 31. sırada yer aldı. İşte Jack Ma'nın küçük bir apartman dairesinde sadece 60 bin dolar sermaye ile kurduğu Alibaba ayrıca dünyanın en yüksek altıncı marka değerlemesine sahip olmayı başardı.



        TÜRKİYE İLGİSİ
        Alibaba, Trendyol'a 728 milyon dolar ödedi.

        Küresel lige giren Alibaba, Türkiye'ye de kayıtsız kalmadı. 24 Temmuz'da Rekabet Kurumu'nun onayını aldı ve Trendyol'un ana hissedarı oldu. Bunun için şirkete tam 728 milyon dolar ödeme yaptı.




        Alibaba.com'un kurucusu Jack Ma ve Yahoo'nun işletme müdürü Daniel Rosensweig, Pekin'deki anlaşmalarını duyurmak için ortak bir basın toplantısı düzenlemişti.

        MİLYAR DOLARLIK İŞTİRAKLER
        ALİBABA Group'un iştirakleri arasında Alibaba.com, Taobao Marketplace, Tmall, eTao, Alibaba Cloud Computing, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress. com ve Alipay yer alıyor. Bu iştiraklerin her biri de ayrı ayrı milyar dolarlık değere ulaşmış durumda.



        Jack Ma, Alibaba'yı 2014 yılında New York Borsası'na 24.7 milyar dolarlık bir hacimle arz edip tarihi gongu çaldırmıştı.

        MA'NIN 5 NASİHATI

        1- BAŞARACAĞIZ çünkü çok genciz ve asla pes etmeyeceğiz.

        2- BAŞARISIZ olman önemli değil. En azından başkalarına örnek olabilmişsindir. Ben başarısız olsam bile birisi mutlaka başaracaktır.

        3- EĞER pes etmezsen hala şansın var demektir. Ve eğer küçüksen, gücünden ziyade beynine güvenmelisin ve konsantre olmalısın.

        4- EĞER ne yapmak istediğini bilen iyi bir takımsak, bizden biri onlardan on kişiyi yenebilir.

        5- BUGÜN acımasızdır. Yarın ise daha da acımasız. Yarından sonraki gün ise çok güzeldir.

        YARIN: EN ZENGİN EMEKLİ

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