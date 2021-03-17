Hayat, Jack Ma'ya "Açıl susam açıl" dedi. Alibaba'yı kuran Çin'li işadamı giderek yükselmekteydi. 1999 yılında kurulan şirket, 2000'li yıllara geldiğinde tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Dünyanın dört bir yanındaki insanları üreticilerle buluşturan şirket, Ebay'ın çekim alanına girdi.
ABD'li e-ticaret devi Ebay, Alibaba'yı satın almak istedi ancak bu sefer reddetme sırası Jack Ma'ya gelmişti. Ma, Ebay'ın teklifini reddederken Yahoo Kurucusu Jerry Yang'dan1 milyar dolarlık yatırım geldi.
YAHOO, Alibaba'nın yüzde 40'lık hissesini 1 milyar dolara satın aldı. 2013 yılına kadar Alibaba'nın CEO'luğunu üstlenen Jack, 2014 yılında Alibaba'yı borsada halka arz etti. New York Borsası'na 25 milyar dolarlık bir hacimle arz edilen Alibaba o yıla kadarki en büyük arz oldu.
Alibaba'nın halka arz sonrası piyasa değeri 231 milyar dolara ulaştı. Ocak 2018'de en yakın rakibi Tencent'in ardından değeri 500 milyar doları aşan ikinci Asya şirketi oldu. Jack Ma ise Forbes'in Eylül 2015 rakamlarına göre 62 milyar dolarlık servetiyle Çin'in ikinci, dünyanın ise 14. en zengin kişisi olarak tarihe geçti.
Alibaba, Forbes Global 2000 listesinde 2020 yılı halka açık şirketler arasında 31. sırada yer aldı. İşte Jack Ma'nın küçük bir apartman dairesinde sadece 60 bin dolar sermaye ile kurduğu Alibaba ayrıca dünyanın en yüksek altıncı marka değerlemesine sahip olmayı başardı.