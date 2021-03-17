



Jack Ma, Alibaba'yı 2014 yılında New York Borsası'na 24.7 milyar dolarlık bir hacimle arz edip tarihi gongu çaldırmıştı.



MA'NIN 5 NASİHATI



1- BAŞARACAĞIZ çünkü çok genciz ve asla pes etmeyeceğiz.



2- BAŞARISIZ olman önemli değil. En azından başkalarına örnek olabilmişsindir. Ben başarısız olsam bile birisi mutlaka başaracaktır.



3- EĞER pes etmezsen hala şansın var demektir. Ve eğer küçüksen, gücünden ziyade beynine güvenmelisin ve konsantre olmalısın.



4- EĞER ne yapmak istediğini bilen iyi bir takımsak, bizden biri onlardan on kişiyi yenebilir.



5- BUGÜN acımasızdır. Yarın ise daha da acımasız. Yarından sonraki gün ise çok güzeldir.



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