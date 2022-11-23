Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriyeli Kürtlerin, ABD'nin rehinesi olduğunu belirterek, "Batılı ülkeler, Suriye'deki Kürtler üzerinde ciddi baskı uyguluyor." dedi.
Lavrentyev, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
ABD'NİN YIKICI SURİYE POLİTİKASI
ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik siyasetini değerlendiren Lavrentyev, söz konusu siyasetin "yıkıcı" olduğunu vurguladı. Lavrentyev, "Batılı ülkeler, Suriye platformunu Rusya ile yüzleşmek ve ülkemizin itibarını zedelemek için kullanıyor. Bu nedenle de söz konusu ülkeler, Arap ülkelerine durumun istikrara kavuşturulması amacıyla belirli adımlar atmasına izin vermemek için elinden geleni yapıyor." diye konuştu.