



"İSRAİL'DEN SURİYE'YE YÖNELİK HAVA SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTİYORUZ"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırına da değinen Lavrentyev, bu saldırılara karşı olduklarını vurgulayarak, "İsrail'den Suriye'ye yönelik hava saldırıları durdurmasını istiyoruz. İsrail hükümetinin bu yöndeki yaklaşımının düzeltilmesi gerekiyor" dedi. Çin'in Suriye meselesine ilişkin Astana Formatına katılması ihtimalini de değerlendiren Lavrentyev, bunun yararlı olabileceği görüşünü paylaştı.



PKK/YPG'DEN HANÇERLİ KARİKATÜR

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı başlatmıştı. Operasyon sonrası çaresiz kalan PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali çaresizliğini karikatürle anlatmıştı.