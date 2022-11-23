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    • Dünya
    • 23.11.2022 19:03
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    • 23.11.2022 19:58
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev: Suriyeli Kürtler ABD'nin rehinesidir

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'den ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik siyaseti ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Suriyeli Kürtlerin, ABD'nin rehinesi olduğunu belirterek, "Batılı ülkeler, Suriye’deki Kürtler üzerinde ciddi baskı uyguluyor." ifadelerini kullandı.

    Suriyeli Kürtler ABD’nin rehinesidir

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriyeli Kürtlerin, ABD'nin rehinesi olduğunu belirterek, "Batılı ülkeler, Suriye'deki Kürtler üzerinde ciddi baskı uyguluyor." dedi.



    Lavrentyev, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.



    ABD'NİN YIKICI SURİYE POLİTİKASI
    ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik siyasetini değerlendiren Lavrentyev, söz konusu siyasetin "yıkıcı" olduğunu vurguladı. Lavrentyev, "Batılı ülkeler, Suriye platformunu Rusya ile yüzleşmek ve ülkemizin itibarını zedelemek için kullanıyor. Bu nedenle de söz konusu ülkeler, Arap ülkelerine durumun istikrara kavuşturulması amacıyla belirli adımlar atmasına izin vermemek için elinden geleni yapıyor." diye konuştu.



        "SURİYELİ KÜRTLER ABD'NİN REHİNESİDİR"
        Amerikan heyetlerinin geçen ay Suriye'deki Kürt temsilcileriyle bir araya geldiğine dikkati çeken Lavrentyev, "Bunlar, Suriye Kürtlerini Şam'a yönelik adım atma konusunda uyardı, Kürtlere yönelik verdikleri desteği durdurmakla tehdit etti. Suriyeli Kürtler, ABD'nin rehinesidir. Batılı ülkeler, Suriye'deki Kürtler üzerinde ciddi baskı uyguluyor." şeklinde konuştu.



        İstanbul'da 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısına değinen Lavrentyev, "Türk ortaklarımızın bilgi verdiği gibi PKK tarafından düzenlenen bu terör saldırılarının kendi başına yapılan eylem olduğunu düşünmüyoruz. Onlara bunun için onay verilmiştir." ifadelerini kullandı. Lavrentyev, Kürt sorununun çözümünün bölgedeki durumu istikrara kavuşturma konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.



        "RUSYA İLE TÜRKİYE SURİYE MESELESİYLE İLGİLİ YOĞUN TEMAS HALİNDE"
        Rusya'nın Türkiye ile Suriye meselesiyle ilgili savunma bakanlıkları üzerinden yoğun temas halinde olduklarını dile getiren Lavrentyev, "Bu, Suriye'de gerilimin artması ihtimalinin engellenmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, istihbarat servisleri üzerinden de etkileşim sürdürülüyor. Bu, sahadaki durum dahil bazı konuların çözülmesine yardımcı oluyor." dedi.



            Toplantı kapsamında Türk heyetiyle de görüşmeler yaptıklarını aktaran Lavrentyev, şunları kaydetti: "Elbette, Astana platformunu Türk meslektaşlarımızla ayrıntılı görüşmeler yapmak ve onları karada geniş çaplı operasyonlar düzenlemekten kaçınmaya ikna etmek için kullandık. Bu operasyonun başlatılması durumunda, sadece Suriye'nin kuzey doğusunda değil, Orta Doğu'da da şiddet ciddi şekilde artabilir. Elbette, buna izin verilmemesi gerekiyor. Argümanlarımızın Ankara tarafından dikkate alınacağı, mevcut soruna başka çözümlerin bulunacağını umuyoruz." Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, tüm tarafları, "aşırı" güç kullanmaktan kaçınmaya çağırdıklarını vurguladı.



            TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER
            Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere de değinen Lavrentyev, iki ülkenin kademeli şekilde birbiriyle yakınlaşacağı umudunu paylaştı. Lavrentyev, "Türk ve Suriye taraflarının karşılıklı adımlar atmaya hazır olmalarına dair belirtiler ile sinyallerin doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Bu, sivil halkın ölümüyle ilgili trajik olayları önleyecek." ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in ileride görüşme ihtimalini değerlendiren Lavrentyev, bunu organize etmeye hazır olduklarını ve bu yönde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.



            "İSRAİL'DEN SURİYE'YE YÖNELİK HAVA SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTİYORUZ"
            İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırına da değinen Lavrentyev, bu saldırılara karşı olduklarını vurgulayarak, "İsrail'den Suriye'ye yönelik hava saldırıları durdurmasını istiyoruz. İsrail hükümetinin bu yöndeki yaklaşımının düzeltilmesi gerekiyor" dedi. Çin'in Suriye meselesine ilişkin Astana Formatına katılması ihtimalini de değerlendiren Lavrentyev, bunun yararlı olabileceği görüşünü paylaştı.


            PKK/YPG'DEN HANÇERLİ KARİKATÜR
            Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı başlatmıştı. Operasyon sonrası çaresiz kalan PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali çaresizliğini karikatürle anlatmıştı.



                PKK SÖZCÜSÜ ÖRGÜTÜN ÇARESİZLİĞİNİ KARİKATÜRLE ANLATTI
                Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürle, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından darbe üstüne darbe yiyen örgütün içinde bulunduğu çaresizliği özetledi. Terörist Bali, ABD'nin kendilerini sırtından bıçakladığı bir görüntüyü paylaştı.



                Terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye Demokratik Güçleri adı altında aklamaya çalışan ABD, örgüte sık sık TIR'lar dolusu silah yardımı yapıyor. Petrol hatlarını terör örgütü ile kontrol altında tutmaya çalışan ABD, Türkiye'nin haklı tepkilerini görmezden geliyor.



                ABD'NİN TERÖRİSTLERE DESTEĞİ: BİNLERCESİNİ EĞİTTİLER
                Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu. ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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