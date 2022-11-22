PKK/YPG'ye ağır bombardıman! Operasyon için hazırlıklar tamam: SMO talimat bekliyor





Pençe Kılıç ile birlikte büyük tokat yiyen kalleşler, alçakça sivilleri hedef almaya başladı.



Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis Öncüpınar sınırına havan toplar atıldı. Alçak saldırılarda 3 vatandaşımız şehit düştü. Kalleşler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'i roketlerle hedef aldı. Sivillerin hedef alındığı saldırıda ölüler ve yaralıların olduğu bildirildi.