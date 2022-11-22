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    • 22.11.2022 22:27
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    PKK/YPG'ye ağır bombardıman! Operasyon için hazırlıklar tamam: SMO talimat bekliyor

    Son dakika haberi... PKK/YPG sivilleri hedef almaya devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait topçu birlikleri de terör mevzilerini bombardıman altına aldı. Öte yandan bölgede tatbikatlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. SMO, gelecek operasyon emrini bekliyor.

    takvim.com.tr
    Operasyon için hazırlıklar tamam! SMO emir bekliyor

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.

    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.

    Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, 184 kalleşin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    Pençe Kılıç ile birlikte büyük tokat yiyen kalleşler, alçakça sivilleri hedef almaya başladı.

    Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis Öncüpınar sınırına havan toplar atıldı. Alçak saldırılarda 3 vatandaşımız şehit düştü. Kalleşler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'i roketlerle hedef aldı. Sivillerin hedef alındığı saldırıda ölüler ve yaralıların olduğu bildirildi.



    Bu gelişme tüm sıcaklğını korurken Kilis Öncüpınar'a bir kez daha roketler düştü.

    TERÖR MEVZİLERİNE YOĞUN BOMBARDIMAN
    Terör örgütüne 'cezalandırma atışları' gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri ve obüsler terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevizleri bombardıman altına aldı.
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        Haberler Güncel PKK/YPG'ye ağır bombardıman! Operasyon için hazırlıklar tamam: SMO talimat bekliyor
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