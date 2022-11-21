Hem dağda hem de şehirde geçit yok! Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek isteyen HDP'li gözaltına alındı





Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti. Her 2 binada yapılan aramada, aralarında HDP İl Başkanı Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partili gözaltına alınmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN











