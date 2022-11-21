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    • 21.11.2022 20:10
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    • 21.11.2022 20:10
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    Hem dağda hem de şehirde geçit yok! Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek isteyen HDP'li gözaltına alındı

    Şanlı Türk ordusunun terör hedeflerine yönelik yaptığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis ekipleri müdahale etti. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında Diyarbakır'da HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez’in de olduğu 47 kişi göz altına alındı.

    DHA
    takvim.com.tr
    Hem dağda hem de şehirde geçit yok!

    Diyarbakır'da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti, 47 kişi gözaltına alındı.



    Diyarbakır'da aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı'nda toplandı. Grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek istedi.



    Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi.



        Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez'in de olduğu 47 kişi gözaltına alındı.



        TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'A SÖZDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNMUŞTU
        Yakın zamanda, Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez'in DBP il binasında, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşılmıştı.



        Başlar öne eğik halde sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak tutuklanmıştı.



            TERÖR SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI
            Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında 22 Ekim'de arama yapmıştı.



            Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti. Her 2 binada yapılan aramada, aralarında HDP İl Başkanı Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partili gözaltına alınmıştı.

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            Haberler Güncel Hem dağda hem de şehirde geçit yok! Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek isteyen HDP'li gözaltına alındı
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