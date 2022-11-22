Pençe-Kılıç Harekatı sonrası ABD'den skandal YPG/PKK açıklaması

Bakanlık, Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'teki sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de sivilleri hedef alan roket saldırılarının kınanmadığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerini ifade eder. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ'ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz."



TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN ACI AKIBETTEN KURTULAMAYACAKLARDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunmuş İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı yapan PKK/PYD terör örgütüne destek veren silah ve eğitim desteği veren ABD'ye tepki göstererek, "DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Bölücü terör örgütü, Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.