ABD, YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor! 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısı onaylandı

Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören tasarı, Tayvan ile gerekli savunma iş birliğinin devam edilmesini ve Tayvan ordusunun modern kalmasının sağlanmasını talep ediyor.

Tasarı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesinin kurulmasını öngörüyor.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TASARILARI DA EKLENDİ

Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.

YUNANİSTAN İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ TASARISI EKLENDİ

Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası" başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.

Tasarı, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması ve GKRY-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda Amerikan Başkanı'nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da tasarıda yer alan maddeler arasında bulunuyor.