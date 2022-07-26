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    • 26.07.2022 08:46
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    • 26.07.2022 09:44
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    Başkan Erdoğan'dan YPG elebaşı Salwa Yusuk için taziye yayınlayan ABD'ye sert tepki: YPG'nin DEAŞ'tan ne farkı var?

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı terörist Salwa Yusuk için taziye yayınlayan ABD'ye sert tepki gösterdi. YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz." dedi. ABD'nin savaşçı dediği terörist Ciyan Tolheldan'ın 16 yaşında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ve 24 yıl örgütün başta Kandil olmak üzere birçok kampında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan ABD’ye terör tepkisi!

    Terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde Suriye ile Irak'ta YPG/PKK'ya göz açtırmıyor. MİT'in desteğiyle nokta operasyonlarla terör örgütünün elebaşları tek tek avlanırken, sızma ve saldırı planlayan teröristler daha hazırlıkları sırasında öldürülüyor. Son olarak Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk MİT operasyonu ile öldürüldü.

    BELGESELDE HER ŞEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
    ABD'nin savaşçı dediği terörist Ciyan Tolheldan'ın 16 yaşında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ve 24 yıl örgütün başta Kandil olmak üzere birçok kampında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı. 40 yaşındaki Ciyan Tolheldan kod adlı Salwa Yusuk'un 2 yıl önce Afrin ile ilgili örgüt propagandasının yapıldığı belgeselde, PKK saflarındaki faaliyetlerini tek tek anlattı.

    PKK'lı terörist "silahı kara borsadan alırdık ancak o silahlar da iyi ve güzel silahlar olmazdı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman, cephane ve silah alırdık. Kim güzel silah isterse bir karakolu düşürmesi gerekiyordu" diye skandal ifadeler kullandı.

    ABD'DEN SKANDAL TAZİYE
    Yusuk'un öldürülmesi sonrası taziye mesajı paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) terör örgütü YPG/PKK elebaşı hakkında skandal ifadeler kullandı.

        TERÖRİST YERİNE SAVAŞÇI İFADESİ
        Paylaşımda, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana DEAŞ'a karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



        TAZİYE YAYINLADIKLARI TERÖRİST TÜRKİYE'YE KARŞI EYLEMDE BULUNAN KIZ ÇOCUKLARINI ÖRGÜTE KATMAK İÇİN ÇALIŞAN BİRİ
        Başkan Erdoğan, katıldığı TRT canlı yayınında ABD'nin teröre verdiği desteğe tepki gösterdi. ABD'nin taziye yayınladığı teröristin kirli geçmişini ifşa eden Başkan Erdoğan, "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır." dedi.

        "AMERİKA'NIN KENDİ YETİŞTİRMELERİ"
        Erdoğan, sınır ötesi operasyonla etkisiz hale getirilen YPG'li bir teröristle ilgili CENTCOM'un taziye paylaşımıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

        "Tabii bu ilk değil. Amerika bunları birçok kez yaptı. Zaten Amerika'nın kendi yetiştirmeleri. Bunlara eğitim vermek için birçok kez bu terör kamplarına gelmişlerdir. Bu terör kamplarında bunlara eğitim vermişlerdir. Halen bu eğitim verme çalışmaları maalesef devam ediyor. Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır."

        "AMERİKA'NIN PKK/YPG İLE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR"
        ABD Başkanı Biden ile ilerleyen dönemlerdeki görüşmelerinde Amerika'nın terör örgütleriyle iş birliğini tekrar gündeme getireceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Her düzeyde ve sürekli girişimlerimize rağmen Amerika'nın PKK/YPG ile iş birliği devam ediyor. Amerika, terör örgütünü DEAŞ ile mücadelede sözde bir ortak gibi görüyor. DEAŞ'ın terör örgütü olarak PKK'dan, YPG'den ne farkı var? Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olduğunu unutuyorlar. Aynı şekilde Suriye muhalefeti de mücadele ediyor. Bunları görmezden gelemeyiz. Yine Amerika, Suriye'nin kuzeyinde olası operasyonumuza karşı olduğunu söylerken, harekatın istikrarsızlığa neden olacağı, DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği ve insani sorunlara yol açacağı iddiasını dile getiriyor. Ancak bunu yaparken, sözde ortaklarının terör eylemlerinin bir NATO müttefikine verdiği zarardan söz etmiyor. Biz NATO'da beraberiz, müttefikiz. İlk beş ülkeden bir tanesi biziz. Bize zarar veriyorsun. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz."

        İŞTE ABD'NİN ÜZÜLDÜĞÜ TERÖRİSTİN İTİRAFI
        MİT'in geçtiğimiz gün SİHA'larla birlikte Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf ile birlikte 2 kadın teröristi etkisiz hale getirmesinin ardından, bu başarılı operasyona ses ABD'den geldi. ABD Merkez Komutanlığının 'kritik savaşçılardı' diyerek yasını tuttuğu teröristlerle çarpıcı detaylara ulaşıldı. PKK'nın dağ kadrosuna 16 yaşında katılan ve 24 yıl örgütte kalan, Kandil'de eğitim alan Jiyan Tolhindan'ın, Afrin ile ilgili yapılan belgeselde tüm örgütsel faaliyetlerini anlatmasının yanı sıra, cephane ve silah ihtiyacını Türkiye'de karakollara saldırarak çözmeye çalıştıklarını anlattığı ortaya çıktı. Kadın terörist, "Kim güzel silah isterse bir karakolu düşürmesi gerekiyordu" diye skandal ifadeler kullandı.

            Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin Suriye'de planladığı 5. Harekat öncesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Yapılan istihbarı faaliyetler sonrasında Türkiye'ye yönelik birçok saldırının faili olan PKK'nın Suriye'deki kolu olan sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı 40 yaşındaki Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf, 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında SİHA'lar tarafından vuruldu. Sözde komutan yardımcısı kadın 2 örgüt üyesi ile birlikte öldürüldü.

            16 YAŞINDA PKK'YA KATILMIŞ
            Salva Yusuf ile birlikte 3 kadın teröristin öldürülmesinin ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), skandal bir paylaşımda bulundu. CENTCOM, sosyal medya hesabından teröristlerin fotoğraflarını paylaşılarak "Bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi. Ciyan Tolheldan Afrin'ın 16 yaşında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ve 24 yıl örgütün başta Kandil olmak üzere birçok kampında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

            BELGESELDE ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİ TEK TEK ANLATMIŞ
            40 yaşındaki Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı terörist Salwa Yusuk'un 2 yıl önce Afrin ile ilgili örgüt propagandasının yapıldığı belgeselde, PKK saflarındaki faaliyetlerini tek tek anlattı. Terörist, 16 yaşında dağ kadrosuna katıldıktan sonra Kandil'de eğitim aldığı, Kandil'de o dönem 70-75 teröristin olduğu, ilk derslerinin ise dumansız ateş yakma olduğunu anlattı.

                Köylere inip erzak taşıdıklarını, köylere inerken bile eyleme gider gibi kendilerini hazırladıklarını anlatan terörist, çok kez çatışmaya girdiğini de söyledi.

                "PİKNİK YAPMAK İÇİN DAĞA ÇIKMADIK"
                Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşman olarak niteleyen Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı terörist Salwa Yusuk, röportajında "Silah olmadan dağdan yaşanmazdı. Düşman rahat bırakmazdı. Türk devleti, İran devleti, Irak devleti, Suriye'nin ajanları o yüzden kendini koruman lazım. Bir yere çıkmışın, bir amaç için çıkmışın, sonuçta gezmek için piknik yapmak için o dağlara çıkmamışın" dedi.

                SİLAH İÇİN KARAKOL BASKINI ŞARTTI
                Kürt halkının silah almaları için para toplayıp kendilerine gönderdiğini, ülkelerin kolay kolay silah satmadığını anlatan PKK'lı terörist "silahı kara borsadan alırdık ancak o silahlar da iyi ve güzel silahlar olmazdı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman, cephane ve silah alırdık. Kim güzel silah isterse bir karakolu düşürmesi gerekiyordu" diye skandal ifadeler kullandı.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan YPG elebaşı Salwa Yusuk için taziye yayınlayan ABD'ye sert tepki: YPG'nin DEAŞ'tan ne farkı var?
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