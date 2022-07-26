Başkan Erdoğan'dan YPG elebaşı Salwa Yusuk için taziye yayınlayan ABD'ye sert tepki: YPG'nin DEAŞ'tan ne farkı var?

Terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde Suriye ile Irak'ta YPG/PKK'ya göz açtırmıyor. MİT'in desteğiyle nokta operasyonlarla terör örgütünün elebaşları tek tek avlanırken, sızma ve saldırı planlayan teröristler daha hazırlıkları sırasında öldürülüyor. Son olarak Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk MİT operasyonu ile öldürüldü.
BELGESELDE HER ŞEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
ABD'nin savaşçı dediği terörist Ciyan Tolheldan'ın 16 yaşında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ve 24 yıl örgütün başta Kandil olmak üzere birçok kampında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı. 40 yaşındaki Ciyan Tolheldan kod adlı Salwa Yusuk'un 2 yıl önce Afrin ile ilgili örgüt propagandasının yapıldığı belgeselde, PKK saflarındaki faaliyetlerini tek tek anlattı.
PKK'lı terörist "silahı kara borsadan alırdık ancak o silahlar da iyi ve güzel silahlar olmazdı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman, cephane ve silah alırdık. Kim güzel silah isterse bir karakolu düşürmesi gerekiyordu" diye skandal ifadeler kullandı.
ABD'DEN SKANDAL TAZİYE
Yusuk'un öldürülmesi sonrası taziye mesajı paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) terör örgütü YPG/PKK elebaşı hakkında skandal ifadeler kullandı.