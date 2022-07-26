Başkan Erdoğan'dan YPG elebaşı Salwa Yusuk için taziye yayınlayan ABD'ye sert tepki: YPG'nin DEAŞ'tan ne farkı var?

"AMERİKA'NIN PKK/YPG İLE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR"

ABD Başkanı Biden ile ilerleyen dönemlerdeki görüşmelerinde Amerika'nın terör örgütleriyle iş birliğini tekrar gündeme getireceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her düzeyde ve sürekli girişimlerimize rağmen Amerika'nın PKK/YPG ile iş birliği devam ediyor. Amerika, terör örgütünü DEAŞ ile mücadelede sözde bir ortak gibi görüyor. DEAŞ'ın terör örgütü olarak PKK'dan, YPG'den ne farkı var? Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olduğunu unutuyorlar. Aynı şekilde Suriye muhalefeti de mücadele ediyor. Bunları görmezden gelemeyiz. Yine Amerika, Suriye'nin kuzeyinde olası operasyonumuza karşı olduğunu söylerken, harekatın istikrarsızlığa neden olacağı, DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği ve insani sorunlara yol açacağı iddiasını dile getiriyor. Ancak bunu yaparken, sözde ortaklarının terör eylemlerinin bir NATO müttefikine verdiği zarardan söz etmiyor. Biz NATO'da beraberiz, müttefikiz. İlk beş ülkeden bir tanesi biziz. Bize zarar veriyorsun. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz."

İŞTE ABD'NİN ÜZÜLDÜĞÜ TERÖRİSTİN İTİRAFI

MİT'in geçtiğimiz gün SİHA'larla birlikte Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf ile birlikte 2 kadın teröristi etkisiz hale getirmesinin ardından, bu başarılı operasyona ses ABD'den geldi. ABD Merkez Komutanlığının 'kritik savaşçılardı' diyerek yasını tuttuğu teröristlerle çarpıcı detaylara ulaşıldı. PKK'nın dağ kadrosuna 16 yaşında katılan ve 24 yıl örgütte kalan, Kandil'de eğitim alan Jiyan Tolhindan'ın, Afrin ile ilgili yapılan belgeselde tüm örgütsel faaliyetlerini anlatmasının yanı sıra, cephane ve silah ihtiyacını Türkiye'de karakollara saldırarak çözmeye çalıştıklarını anlattığı ortaya çıktı. Kadın terörist, "Kim güzel silah isterse bir karakolu düşürmesi gerekiyordu" diye skandal ifadeler kullandı.