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    Başkan Erdoğan'dan Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı yapan PKK/PYD terör örgütüne destek veren silah ve eğitim desteği veren ABD'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır." dedi. Polonya'ya düşen füzeyle ilgili konuşan Erdoğan, "Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli." ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Erdoğan, "İstediğin kadar bu adaları doldur bunlar sana bir fayda sağlamayacaktır. Bu iş kürek değil yürek işidir yürek." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu.



    ABD'YE TERÖR TEPKİSİ: DESTEK VERENLER DE DÖKÜLEN HER DAMLA KANA ORTAKTIR | VİDEO İZLE


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    ABD'YE TERÖR TEPKİSİ
    (Beyoğlu'ndaki terör saldırısı) DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır.

    TERÖRLE MÜCADELE
    Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

    Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.

    Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

    "BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ"
    Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

    Ekonomik kriz özellikle batı ülkelerinde müslümanların yanı sıra Afrika ve Asya uyruklu göçmenlere karşı nefret söylemini de artırmıştır. Salgın sürecinde 160 ülkeye tıbbi malzeme göndererek nasıl yanlarında olmuşsak bugün de barışın sağlanması için gayret gösteriyoruz.

    Tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tahsisi için çaba gösteriyor. Ukrayna'da ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazanını, adil bir baırşın da kaybedeni olmayacağı görüşüyle hareket ettik.

        Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Bu konuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

        Dünya genelinde halen 1 milyar ton gıdanın çöpe gittiğini biliyoruz. 1 milyar insan açlık tehlikesiyle yaşıyor. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni uluslararası arenaya taşıdık. Bu projenin küresel sorun olan israfı da azaltacağına inanıyoruz.

        "TURKOVAC AŞIMIZLA DÜNYADA AŞI ÜRETEBİLEN 9 ÜLKE ARASINA GİRDİK"
        Zirvede bir diğer konu da sağlıktı. Küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik.

        2 günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme de gerçekleştirdik. Küresel sağlık, gıda yönetimi ve etkin göç yönetimine vurgu yaptık.

        SORU-CEVAP

        F16 konusunda sayın Biden olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

        ABD'Lİ PROVOKATÖRE SERT TEPKİ
        Sanırım farklı bir ırkçılığın içindesiniz, bizim Irak'taki ve ülkemizdeki Kürtlerle sorunumuz yok.

        TAHIL KORİDORU
        Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok.

        KKTC'NİN TDT'DE GÖZLEMCİ ÜYE OLMASI
        Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir.

            POLONYA'DAKİ FÜZELİ SALDIRI
            Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli.

            Tüm bunların yanında sabah Scholz ile yaptığımız görüşmede bunların detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır.

            Biz, Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken, bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, çıkarmaya gerek yok.

            Döner dönmez Putin ile telefon diplomasisini geliştirmeye devam edeceğiz.

            YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ
            Benim her zaman dediğim gibi; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' Hadlerini bilmiyor. Bizimle fazla dalaşma. Türkiye nerede sen neredesin. İstediğin kadar Adalar'ı doldur. Bunun sana faydası olmaz. Yerini iyi bileceksin. Bu iş kürek işi değil yürek işidir.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası önemli açıklamalar
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