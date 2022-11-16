Başkan Erdoğan'dan Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

"BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

Ekonomik kriz özellikle batı ülkelerinde müslümanların yanı sıra Afrika ve Asya uyruklu göçmenlere karşı nefret söylemini de artırmıştır. Salgın sürecinde 160 ülkeye tıbbi malzeme göndererek nasıl yanlarında olmuşsak bugün de barışın sağlanması için gayret gösteriyoruz.

Tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tahsisi için çaba gösteriyor. Ukrayna'da ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazanını, adil bir baırşın da kaybedeni olmayacağı görüşüyle hareket ettik.