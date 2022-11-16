Başkan Erdoğan'dan Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'YE TERÖR TEPKİSİ: DESTEK VERENLER DE DÖKÜLEN HER DAMLA KANA ORTAKTIR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
ABD'YE TERÖR TEPKİSİ
(Beyoğlu'ndaki terör saldırısı) DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır.
TERÖRLE MÜCADELE
Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.
Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.
Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.
"BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ"
Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.
Ekonomik kriz özellikle batı ülkelerinde müslümanların yanı sıra Afrika ve Asya uyruklu göçmenlere karşı nefret söylemini de artırmıştır. Salgın sürecinde 160 ülkeye tıbbi malzeme göndererek nasıl yanlarında olmuşsak bugün de barışın sağlanması için gayret gösteriyoruz.
Tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tahsisi için çaba gösteriyor. Ukrayna'da ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazanını, adil bir baırşın da kaybedeni olmayacağı görüşüyle hareket ettik.