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    • Dünya
    • 10.11.2022 22:39
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    • 10.11.2022 22:39
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    Avrupa'da dalga dalga artan maaş protestolarından Fransa da nasibini aldı! Halk sokağa inerek isyan etti

    Ukrayna-Rusya savaşının ardından önce enerji krizi ile sarsılan Avrupa'yı bu sefer ekonomik kriz vurdu. İspanya, Almanya, İngiltere, Yunanistan gibi ülkelerde gerçekeleştirilen maaş zammı protestolarından Fransa da nasibini aldı. Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT ile Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar grev ilan ederek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talep etti.

    Fransa sokakları karıştı!

    Avrupa'da patlak veren enerji krizi Avrupa ekonomisini de derinden sarstı. Kıtada sosyal düzeni de tehdit etmeye başlayan kriz ise dalga dalga yayılıyor.



    Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT ile Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar grev ilan ederek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talep etti.



    Bu kapsamda, Paris'te düzenlenen protestoya Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği'ne (UNEF) üye öğrencilerde katıldı. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı gösteri, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Opera Meydanı'nda son buldu.



        Opera Meydanı etrafındaki yoğun güvenlik önlemleri araç trafiğini olumsuz etkiledi. RATP'de işçi olan Noura, AA muhabirine, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteriye katıldığını belirterek, gösteride farklı meslek gruplarından kişiler bulunduğunu söyledi.



        Öte yandan, RATP'deki grev nedeniyle Paris ve civarında banliyö trenleri, metro ve otobüs seferlerinde aksamalar gün boyu devam etti. Göstericilerden 21 yaşındaki Youri isimli öğrenci de enflasyona karşı maaş artışının başat talepleri olduğunu söyleyerek, emeklilik yaşının düşürülmesini istediğini dile getirdi.



        Youri, Fransa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizini ve artan benzin fiyatlarını anımsatarak, enflasyonun tüm sektörlere yayıldığını gözlemlediğini ifade etti.



            YUNANİSTAN
            Yunanistan'da da işçiler artan hayat pahalığı nedeniyle greve gitti. 9 Kasım 2022 Pan-Helenik İşçi Grevi'ne demiryolu işçileri, taksiciler, Aegean Air ve Olympic Air işçileri, denizcilik çalışanları, medya çalışanları, kadın dernekleri, bankacılar, eğitim kurumu çalışanları, öğretmenler ve öğrenci grupları katıldı.



            Ülkede en büyük eylem başkent Atina'da düzenlendi. Başkentte sabah saatlerinde toplanan işçi grupları, sendikalar, örgütler ve öğrenci toplulukları, Omonia Meydanı'ndan başlayarak Stadiou Caddesi üzerinden yürüdü. Yunan Parlamento Binası ve birçok bakanlık binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na girmek isteyen göstericilere polis müdahale etti.



            İŞ YERLERİ KEPENK KAPATTI!
            Taksiler ve otobüslerin de yolcu taşımaması üzerine metrolarda yoğunluk yaşanırken, şehrin önemli caddeleri olan Andrea Siggrou, Vasilisis Amalias, Vasilissis Sofias, Panepistimiou ve Stadiou caddeleri trafiğe kapatıldı. Gösterilerden etkilenmek istemeyen çoğu iş yerinin de bugün kepenk açmadığı görüldü.



                ATİNA KARIŞTI: POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE!
                Göstericilerin Yunan Parlamento Binası'na doğru ilerleyişi sırasında, polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ön gruplar arasında, molotofkokteyli ve sopalarla ilerleyen göstericilere, polis bazı noktalarda göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.



                Ünlü markaların bulunduğu, turistik Ermou Caddesi üzerinde mağazalara zarar veren göstericilerden bazıları ise polis tarafından gözaltına alınırken, olaylar esnasında Norveç vatandaşı 3 turistin de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



                İSPANYA
                İspanya'da yıl içinde üç kez ikili hanelere çıkan yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle eylül ayından itibaren gösteriler düzenleniyor. İlk olarak memurlar ardından işçi sendikaları meydanlara inerek, çalışanların maaş artışının enflasyona göre ayarlanmasını, satın alma gücündeki kayıpların engellenmesini istedi. Benzer şekilde emekliler de maaş artışı talebiyle zaman zaman gösteriler organize etti.



                    Maaşların AB ortalamasının yüzde 20 altında olduğunu savunan memurlar, hükümete daha adil maaş artışı çağrısında bulunuyor. İşçi sendikaları da bu zamana kadar yürütülen müzakerelerde maaş zammı taleplerini kabul etmeyen Sanayiciler ve İşverenler Konfederasyonu'nu (CEOE), "ya zam ya da çatışma" diyerek, grev ve daha büyük gösterilerle tehdit etti. Ülkede sektörel olarak yürütülen eylemlerde mevcut durumda Vueling hava yolu şirketi ile Renfe demir yolu şirketi çalışanları maaş artışı talebiyle grev yapıyor. Ulaştırma sektörü çalışanları da 14 Kasım'dan itibaren süresiz greve gideceğini açıkladı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre İspanya ( yüzde eksi 4,5), Yunanistan'ın ( yüzde eksi 6,9) ardından AB ülkeleri arasında satın alma gücünde en yüksek kayba uğrayan ülke olarak 2. sırada bulunuyor.



                    BELÇİKA
                    Belçika'daki neredeyse tüm işçi sendikaları hayat pahalılığını protesto için 9 Kasım'da grev yapacak. Aynı gün işçiler gösteri düzenleyecek. Sendikaların "eylem günü" ilan ettiği 9 Kasım'da ülkede kamu hizmetlerinde ciddi aksama olması, özellikle toplu ulaşımın durma noktasına gelmesi bekleniyor. Okullar, havalimanları ile bazı süpermarket zincirlerinde çalışanların da greve katılması planlanıyor.



                    Grev günü Brüksel Havalimanında uçuşların yarıya yakını yapılamayacak. Charleroi Havalimanı'nda da ciddi aksaklık yaşanması öngörülüyor. Tren, otobüs, tramvay ve metro gibi toplu ulaşım araçlarının büyük bölümünün de grev gününde çalışmayacağı açıklandı. Sendikalar özellikle enerji fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek hükümetin bir an önce önlem almasını talep ediyor.



                        ALMANYA
                        Almanya'da sendikalar, yükselen enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep ediyor. Ekim ayı enflasyonu enerji ve gıdada yüksek artışların etkisiyle beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 10,4 ile yeni bir rekor kırdı. Geçen hafta 200 binden fazla işçi metal ve elektrik endüstrilerindeki fabrikalarda kısa süreli uyarı grevlerine ve protesto eylemlerine katıldı. IG Metall sendikası, ülke genelinde ücretlerin artırılmasına karşı direnen işverenlere kısa süreli uyarı grevi ve protesto eylemi düzenleyerek yanıt veriyor.



                        Alman sendikası IG Metal Kueste, salı günü Hamburg'daki Airbus da dahil olmak üzere 15 fabrikada işçilere greve çağırdı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası ile kabin personelinin aylık maaşlarının Ocak 2023'ten itibaren 250 avro, Temmuz 2023'ten itibaren ise yüzde 2,5 artırmak için anlaşmaya vardı. Alman otomobil üreticisi Audi, çalışanlarına kalıcı ücret artışları yerine bir kereye mahsus vergiden muaf ödemeler teklif etmeyi planlıyor. Yüksek enflasyona karşı hükümet, 'Enflasyon Primi' adı altında şirketlerin çalışanlarına 3 bin avroya kadar prim verilmesine olanak tanıdı. Öte yandan, Almanya'nın doğusunda, ekim ayında sol ve sağ popülist gruplara mensup binlerce kişi son dönemde artan enerji ve gıda fiyatlarının yanında Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı pahalılık ve olumsuz ekonomik koşullara karşı protesto gösterisi düzenledi.



                        İNGİLTERE
                        Ülkede enflasyon altında teklif edilen maaş zamları grev kararı aldırdı. Ülkede enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.



                            Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı. İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.



                            Ülkede bu hafta bazı demir yolu sendikaları, gelecek haftalarda ise hemşireler greve gitmeye hazırlanıyor. Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi de başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor.

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                            Haberler Dünya Avrupa'da dalga dalga artan maaş protestolarından Fransa da nasibini aldı! Halk sokağa inerek isyan etti
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