Avrupa'da dalga dalga artan maaş protestolarından Fransa da nasibini aldı! Halk sokağa inerek isyan etti

Avrupa'da patlak veren enerji krizi Avrupa ekonomisini de derinden sarstı. Kıtada sosyal düzeni de tehdit etmeye başlayan kriz ise dalga dalga yayılıyor.
Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT ile Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar grev ilan ederek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talep etti.
Bu kapsamda, Paris'te düzenlenen protestoya Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği'ne (UNEF) üye öğrencilerde katıldı. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı gösteri, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Opera Meydanı'nda son buldu.