Alman ekonomisi zorda! Böylesi daha önce 2. Petrol Krizi'nde oldu: 64 milyar euroluk darbe

Wollmershaeuser, 2021-2023 döneminde yaklaşık 110 milyar euro veya yıllık GSYH'nın yüzde 3'ine kadar reel bir gelir kaybı oluşacağını vurgulayarak, "Bu rakamın daha yüksek olduğu tek zaman, ekonomik üretimdeki kaybın yüzde 4 olduğu 1979-1981 ikinci petrol krizi sırasındaydı. 1973-1974'teki ilk petrol krizinin yüzde 1,5'lik bir kayba neden olduğunu hesaplıyoruz" ifadesini kullandı.