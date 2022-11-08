Alman ekonomisi zorda! Böylesi daha önce 2. Petrol Krizi'nde oldu: 64 milyar euroluk darbe

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), tarafından yapılan "Mevcut enerji krizinde gerçek gelir kayıplarının belirlemesi" araştırmasının sonuçları yayımlandı.
GSYH'NIN YAKLAŞIK %2'SİNE YAKIN KAYIP BEKLENİYOR
Araştırmada, yüksek gaz ve petrol fiyatlarının Alman ekonomisinde milyarlarca avroluk reel gelir kaybına yol açtığı belirtilerek, bu yıl için reel gelir kayıplarının 64 milyar euro seviyesinde olacağı ve bunun da ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 1,8'ine denk geleceği tahmin edildi.
GELECEK YILLARDA DEVAM ETMESİNİN BEKLENİYOR
Geçen yıl söz konusu reel gelir kaybının 35 milyar euroyu geçerek, GSYH'nın yüzde 1'ini aştığına yer verilen araştırmada, gelir kayıplarının gelecek yıllarda devam etmesinin beklendiği ifade edildi.