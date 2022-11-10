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    • Ekonomi
    • 10.11.2022 11:03
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    • 10.11.2022 11:17
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    Türkiye ekonomisinde yen dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir

    TBMM Bütçe Sunumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

    Bakan Nebati, Türkiye’nin büyüme hedefini açıkladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumu'nda konuştu.

    Nebati'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    -     2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir. Türkiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer almayı başarmıştır. Toplam istihdam seviyesi Eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyelerine gerileyerek yüzde 9,9 olmuştur.
    - İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor kırmış ve Ekim ayında yıllıklandırılmış 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1'in üzerine çıkaran güçlü bir ekonomi konumundadır.
    - KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon lira tasarrufu bu hesaplarda değerlendi.

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    Haberler Ekonomi Türkiye ekonomisinde yen dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir
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