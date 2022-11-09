İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'ya yumurta fırlatıldı!

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şok yaşadı.
YUMURTA FIRLATTILAR
Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla yumurtalı saldırıya uğradı. Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe'ye isabet etmezken, polis tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.
YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI
Görgü tanıklarının ifadesine göre yaka paça gözaltına alınan şahıs, "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi" şeklinde bağırdı.
Kralı karşılayan kalabalık ise "Tanrı, Kralı korusun" ve "Yaptığından utan" diye sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi.
DAHA ÖNCE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ
Kral Charles daha önce de protesto edilmişti. Charles geçtiğimiz ay Gallerin başkenti Cardiff'te toplanan kalabalıklar tokalaşırken büyük bir tepkiyle karşılaştı.
GEÇİT TÖRENİ TEPKİSİ: PARASINI ÖDEMEK ZORUNDAYIZ
Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi.