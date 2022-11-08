Son dakika: Yunan medyasından itiraf gibi manşet: Türkiye'nin olmadığı denklem yok!

Türkiye sınırına kuş uçuşu yalnızca 18 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç Limanı, son yıllarda ABD'nin silah yığınağıyla gündemden düşmedi. ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle Doğu Avrupa'ya silah sevkiyatını Dedeağaç üstünden yapmaya başladı. Yunan medyası, geçtiğimiz haftalarda Dedeağaç'ta bir kalıcı üs kurmayı planlayan Washington'ın İstanbul Boğazı'nı devre dışı bıraktığını yazdı. Atina yönetimi ayrıca, savaş nedeniyle yaşanan enerji krizinde Dedeağaç'ı ayrıca Doğu Avrupa için potansiyel bir enerji merkezi olarak görüyor. Burada yüzen doğal gaz depoları kurulması ve sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yeniden gaz haline dönüştürme tesisi kurulması planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ

'Yunanistan nasıl dahil oldu? Güney Kıbrıs, Lübnan ve Suriye deniz yetki alanlarında hareketlilik' manşetini atan Ta Nea gazetesi, İsrail ve Lübnan arasında imzalanan anlaşmanın detaylarını aktardı. Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri arasındaki anlaşmanın Doğu Akdeniz'de daha geniş bir bölgede yeni gelişmeleri tetiklediğini yazan Ta Nea, Güney Kıbrıs ve Lübnan dışişleri bakanlarının bu hafta Atina'yı ziyaret edeceği bilgisini verdi. Habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın mevkidaşlarıyla Güney Kıbrıs ve Lübnan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesini konuşması bekleniyor.