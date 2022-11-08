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    • Dünya
    • 08.11.2022 16:25
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    • 08.11.2022 16:29
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    Son dakika: Yunan medyasından itiraf gibi manşet: Türkiye'nin olmadığı denklem yok!

    Türkiye’nin yanı başındaki Dedeağaç’ı ABD’nin silah yığmasıyla birlikte gündemden düşmezken Yunan medyasından büyük bir itiraf geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de oynamak isteyebileceği role de değinen Ta Nea, Ankara'nın Beyrut'la ilişkilerini nasıl güçlendireceği ve Beyrut'un vereceği tepkinin de bölgesel denklemi şekillendireceğini kaydetti.

    İtiraf gibi manşet: Türkiye’nin olmadığı denklem yok!

    Yunanistan, ABD'nin silah yüklü gemilerinin yanaştığı Ege Denizi'nin kuzeyindeki Dedeağaç Limanı'nı özelleştirmekten vazgeçti. Başbakan Kiryakos Miçotakis, limanın elden çıkarılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek devlete bağlı kalması gerektiğini açıkladı.

    Limanın yüzde 67'lik hissesinin özel şirketlere satış süreci sona ererken, Ta Nea gazetesi, 'Türkiye: Libya'nın geri planına karşı absürt ve meydan okuyan senaryolar' başlığıyla haberi sundu.

    Türkiye sınırına kuş uçuşu yalnızca 18 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç Limanı, son yıllarda ABD'nin silah yığınağıyla gündemden düşmedi. ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle Doğu Avrupa'ya silah sevkiyatını Dedeağaç üstünden yapmaya başladı. Yunan medyası, geçtiğimiz haftalarda Dedeağaç'ta bir kalıcı üs kurmayı planlayan Washington'ın İstanbul Boğazı'nı devre dışı bıraktığını yazdı. Atina yönetimi ayrıca, savaş nedeniyle yaşanan enerji krizinde Dedeağaç'ı ayrıca Doğu Avrupa için potansiyel bir enerji merkezi olarak görüyor. Burada yüzen doğal gaz depoları kurulması ve sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yeniden gaz haline dönüştürme tesisi kurulması planlanıyor.

    TÜRKİYE'NİN ROLÜ
    'Yunanistan nasıl dahil oldu? Güney Kıbrıs, Lübnan ve Suriye deniz yetki alanlarında hareketlilik' manşetini atan Ta Nea gazetesi, İsrail ve Lübnan arasında imzalanan anlaşmanın detaylarını aktardı. Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri arasındaki anlaşmanın Doğu Akdeniz'de daha geniş bir bölgede yeni gelişmeleri tetiklediğini yazan Ta Nea, Güney Kıbrıs ve Lübnan dışişleri bakanlarının bu hafta Atina'yı ziyaret edeceği bilgisini verdi. Habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın mevkidaşlarıyla Güney Kıbrıs ve Lübnan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesini konuşması bekleniyor.

    Ta Nea, Beyrut yönetimi ve Rum kesimi arasında 2007 yılında imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasının Lübnan parlamentosu tarafından onaylanmadığını hatırlatıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle ortaya çıkan enerji krizinin yeni kararların alınmasını hızlandıran bir sürece neden olduğunu belirten gazete, ABD'nin ise arabuluculuk yaptığını kaydetti.

    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e gönderdiği mektubun altını çizen Ta Nea, müzakerelerin yeniden canlanacağı yorumunu yaptı. Rum lider Anastasiadis ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Mısır'daki COP27 İklim Zirvesi'nden önce bir araya geldi ve anlaşmanın güncellenmesini masaya yatırdı.

        Bir sonraki adımın Lübnan ve Suriye arasında deniz sınırlarının çizilmesi olacağını dile getiren gazete, Rusya'nın söz konusu anlaşmada rol almasının beklendiğini yazdı.

        Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de oynamak isteyebileceği role de değinen Ta Nea, Ankara'nın Beyrut'la ilişkilerini nasıl güçlendireceği ve Beyrut'un vereceği tepkinin de bölgesel denklemi şekillendireceğini kaydetti. Gazete, Türkiye'nin Libya'nın yanı sıra diğer bölge ülkeleriyle de hidrokarbon anlaşmaları yapmak istediğini hatırlattı.

        MİÇOTAKİS: BELKİ BU SEFER ŞAŞIRACAĞIZ
        CNN Yunanistan'ın manşet haberi ise, 'ExxonMobil'in Girit'teki hangi parsellerde araştırma yapacak?' oldu. Televizyonun haberinde, hidrokarbon araştırmasının Girit'in güneyi ve güneybatısında birkaç gün içinde başlayacağı bildirildi. Doğu Akdeniz'in enerji haritasında yeni veriler ortaya çıktığını belirten CNN Yunanistan, araştırma bölgesinin 40 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını yazdı.

        Girit'in çevresinin yeni kaynaklar için en umut verici alan olduğunu ancak derin deniz nedeniyle yüksek bir maliyeti bulunduğunu aktaran CNN Yunanistan, Başbakan Miçotakis'in de Pazartesi günü verdiği röportajda sismik araştırmaya değindiğini aktardı:

        "Belki bu sefer şaşıracağız. Doğal gaz aramalarının hemen başlayacağını söyleyebilirim. Hemen derken, birkaç gün içinde. ExxonMobil, Mora Yarımadası'nın güney batısı ile Girit'teki iki parselde önümüzdeki günlerde araştırmasına başlayacak."

        CNN Yunanistan, birkaç saat sonra manşet haberini güncelledi, bu kez 'Türkiye'ye sürpriz-2025'te Girit ve Mora'da sondajın hedefi' başlığı kullanıldı. Televizyon, 2024'te ilk sondaj kararının verilmesini, bir yıl sonra ise ilk kuyunun açılmasının amaçlandığını izleyicilerine sundu. Habere göre, Atina yönetimi 48 saat içinde söz konusu bölgeler için bir NAVTEX yayımlayacak.

        'SICAK OLAY KORKUSU!'
        'Erdoğan'ın sonraki adımları, sıcak olay korkusu ve Atina'dan mesajlar' manşetiyle okurlarının karşısına çıkan To Vima gazetesi, haberin spotunda "Ankara'nın dinmek bilmeyen yoğun 'kışkırtma'ları sürerken, Türk-Yunan ilişkileri bilinmeyen sulara doğru gidiyor. Atina kararlılık mesajları veriyor. Yunanistan ve Türkiye arasında hüküm süren gerilime ilişkin endişelerin niteliği, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsounis'nin ifadelerine yansıdı" dedi.

            Gazeteye göre, Amerikan Büyükelçisi George Tsounis Ege Denizi'nin iki yakasındaki tarafların arasında var olan sorunların tek çözümünün 'diplomasi' olduğunu vurguladı ancak ABD'li diplomat Ankara'ya karşı 'keskin nokta'lar bıraktı.

            Yükselen tansiyonun kaynağının Ankara olduğunu savunan To Vima, Türkiye'de bunun tam aksi bir tablo çizilmeye çalışıldığını iddia etti.

            Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ant1 televizyonuna verdiği röportaja da değindi. Miçotakis, röportajda Türkiye'ye yanıt vermemeyi kendilerinin seçtiğini vurguladı, 'Türk yayılmacılığı'na ise mutlak kesinlik ve tutarlılıkla cevap verdiklerini savundu.
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            Haberler Dünya Son dakika: Yunan medyasından itiraf gibi manşet: Türkiye'nin olmadığı denklem yok!
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