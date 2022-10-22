İngiliz medyası siyasi krizle dalga geçiyor: "Patlıcan Boris Johnson Karayip tatilinden döndü ve Marul Liz'in yerini almaya hazır"

SUNAK BAŞBAKANLIK İSTİYOR

Johnson'ın önemli bir destekçisi olan Tory milletvekili Paul Bristow, bugün LBC'ye şunları söyledi: "Bence grubu tekrar bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunlar partimizdeki iki büyük canavar ve birlikte çalışmaları kesinlikle mantıklı."

Ancak Sunak'ın arkadaşları, Sun'a baltayı gömmek isterken, amacının Başbakan olmak olduğunu ve böylece "hırpalanmış ekonomiyi yeniden inşa etme görevine devam edebileceğini" söyleyerek mutlu bir yeniden birleşme umutlarını azalttı.

A Haber Londra muhabiri Alpsalan Düven de konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte Düven'in o değerlendirmesi

"Truss Güçlü bir karakter değildi. Başbakanlığa çok ısrarlı bir şekilde yanaştı. Güçlü bir isimle yarıştı. Muhafazakar partili seçmenler tercihini Liz Truss'tan yana yaptı.

Partinin aşırı derecede biraz ırkçı olmasa da beyaz bir adaya gönül vereceği yönünde iddialar ortaya açılınca ister istemez Truss'ın ismi biraz daha ön plana çıktı.

İstenmeyen bir Başbakan olarak geldi. Bugüne kadar emanetçi bir Başbakan görüntüsü vermişti. Bugün o noktaya geldik.

BORIS JOHNSON GERİ GELİR Mİ?

Boris Johnson sabah saatlerinde 20 kadar milletvekilinin desteğini almıştı. Şu sıralarda 45 milletvekili Johnson'ı destekliyor. 33 milletvekili Rishi Sunak'ı destekliyor.