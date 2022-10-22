İngiliz medyası siyasi krizle dalga geçiyor: "Patlıcan Boris Johnson Karayip tatilinden döndü ve Marul Liz'in yerini almaya hazır"

Eski Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından 44 gün görevde kalan Liz Truss'ın da görevini bırakacağını açıklamasıyla ülke yeniden siyasi istikrarsızlığa sürüklendi.
Peş peşe gelen istifalar sonrası gözler başbakanlık seçimine çevrilirken Ada basını siyasilere sebzeler üzerinden gönderme yapmaya devam ediyor.
PATLICAN BORİS JOHNSON KARAYİP TATİLİNDEN DÖNDÜ
İngiliz Daily Star, Truss'a marul göndermesi yaparken eski Başbakan Johnson'ın tatilden dönmesini, "Patlıcan Boris Johnson Karayip tatilinden döndü ve Marul Liz'in yerini almaya hazır" başlığıyla duyurdu.
100 DESTEKÇİYE İHTİYACI VAR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson'ın "bitmemiş bir işi" olduğu ve yeniden 10 numara için aday olacağı bildirildi.
Johnson'ın liderlik oylamasına katılması için Pazartesi gününe kadar 100 destekçiye ihtiyacı var.