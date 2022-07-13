İngiltere'de Boris Johnson sonrası liderlik yarışı! Rishi Sunak önde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında yapılan ilk tur oylamada 8 aday arasından iki aday elendi.

Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için dün en az 20 milletvekilinin desteğini alarak ilk tura çıkan 8 adaydan 6'sı bugün yapılan oylamada en az 30 milletvekilinin desteğini alarak ikinci tur oylamaya kaldı.

EN FAZLA OYU SUNAK ALDI

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 88 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday olurken Penny Mordaunt 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37 ve Suella Braverman 32 oy aldı.