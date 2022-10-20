İngiltere’de başbakanlık yarışı şimdiden başladı! Boris Johnson’ın geri döneceği iddia edildi





BORİS JOHNSON BAŞBAKANLIK YARIŞINA KATILACAK

7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden eski Başbakan Johnson'ın, görevini bıraktığını açıklayan Truss'un yerini almak için parti içerisindeki başbakanlık yarışına katılacağı iddia edildi.



Halihazırda Dominik Cumhuriyeti'nde tatilde olan Johnson'dan henüz resmi açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmişti.



Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.



Art arda siyasi çalkantıların yaşandığı İngiltere'de, Başbakan Truss bugün istifa ettiğini açıklamıştı.







İNGİLTERE BAŞBAKANI LİZ TRUSS İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.



Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.



Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da dün istifa ettiğini açıklamış ve Truss'a hitaben yazdığı istifa mektubunda Başbakanı eleştirmişti.



Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş ancak, Başbakanın görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı. Truss, bugün yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.



