Joe Biden Avrupa’daki gibi akaryakıt kuyrukları istemiyor! ABD 15 milyon varil petrolü piyasaya sürecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünya genelinde petrol ve gaz fiyatları artış gösterdi.
Birçok Avrupa ülkesinde halk fiyat artışlarına karşı protestolar düzenlerken, Fransa'da benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu. Benzin satışına kısıtlama getirilirken polisler akaryakıt istasyonları önünde nöbet tuttu.
BENZİN FİYATLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, muhalifler, Biden'ı en çok enflasyon ve artan benzin fiyatları gibi ekonomik konular üzerinden eleştiriyor.
OPEC'in günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından Biden yönetimi benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için yeni bir adım attı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında petrol ve gaz fiyatlarına yönelik yeni eylemlerini açıkladı.
15 MİLYON VARİL PETROL PİYASAYA SÜRÜLECEK
Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yüksek benzin fiyatlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak, yıl sonuna kadar ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha ham petrol serbest bırakılacağını açıkladı.
"GEREKİRSE DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"
Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, "Bugünkü duyurumla, diğer ülkelerin eylemlerinin bu kadar harekete neden olduğu bir zamanda piyasaları istikrara kavuşturmaya ve fiyatları düşürmeye devam edeceğiz. Ekibime daha ileriye gitme konusunda hazır olmalarını da söyledim. Gerekirse önümüzdeki aylarda daha fazlasını yapacağız" dedi.