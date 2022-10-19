Joe Biden Avrupa’daki gibi akaryakıt kuyrukları istemiyor! ABD 15 milyon varil petrolü piyasaya sürecek

BENZİN FİYATLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, muhalifler, Biden'ı en çok enflasyon ve artan benzin fiyatları gibi ekonomik konular üzerinden eleştiriyor.



OPEC'in günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından Biden yönetimi benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için yeni bir adım attı.



ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında petrol ve gaz fiyatlarına yönelik yeni eylemlerini açıkladı.



15 MİLYON VARİL PETROL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yüksek benzin fiyatlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak, yıl sonuna kadar ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha ham petrol serbest bırakılacağını açıkladı.