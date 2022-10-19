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    • Dünya
    • 19.10.2022 22:29
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    • 19.10.2022 22:39
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    Joe Biden Avrupa’daki gibi akaryakıt kuyrukları istemiyor! ABD 15 milyon varil petrolü piyasaya sürecek

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla beraber artan akaryakıt fiyatları sonucunda Avrupa’da benzinliklerde uzun kuyruklar oluşurken, birçok Avrupa ülkesi tedbirler almak zorunda kaldı. Petrol fiyatlarını düşürmek isteyen ABD Başkanı Joe Biden, yıl sonuna kadar ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil daha petrol satacak.

    ABD piyasa milyonlarca varil petrol sürecek

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünya genelinde petrol ve gaz fiyatları artış gösterdi.

    Birçok Avrupa ülkesinde halk fiyat artışlarına karşı protestolar düzenlerken, Fransa'da benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu. Benzin satışına kısıtlama getirilirken polisler akaryakıt istasyonları önünde nöbet tuttu.

    BENZİN FİYATLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
    Ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, muhalifler, Biden'ı en çok enflasyon ve artan benzin fiyatları gibi ekonomik konular üzerinden eleştiriyor.

    OPEC'in günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından Biden yönetimi benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için yeni bir adım attı.

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında petrol ve gaz fiyatlarına yönelik yeni eylemlerini açıkladı.

    15 MİLYON VARİL PETROL PİYASAYA SÜRÜLECEK
    Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yüksek benzin fiyatlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak, yıl sonuna kadar ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha ham petrol serbest bırakılacağını açıkladı.



    "GEREKİRSE DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"
    Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, "Bugünkü duyurumla, diğer ülkelerin eylemlerinin bu kadar harekete neden olduğu bir zamanda piyasaları istikrara kavuşturmaya ve fiyatları düşürmeye devam edeceğiz. Ekibime daha ileriye gitme konusunda hazır olmalarını da söyledim. Gerekirse önümüzdeki aylarda daha fazlasını yapacağız" dedi.



        "AİLELER ACI ÇEKİYOR"
        Fiyatların bu yılın başlarındaki zirve rakamlardan bu yana yüzde 30 düştüğünü söyleyen Biden, "Bir ilerleme kaydettik ancak petrol fiyatları yeterince hızlı düşmüyor. Yüksek fiyatları herkes hissediyor. Aileler acı çekiyor ve benzin fiyatları bütçelerini sıkıyor. Bu yüzden benzin fiyatlarını düşürmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı. Biden, amacının fiyatları varil başına 67 ile 72 dolar arasına getirmek veya altına düşürmek olduğunu söyledi.



        JOE BİDEN PUTİN'İ SORUMLU TUTTU
        Biden, yüksek ham petrol ve benzin fiyatları konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini de suçladı. Biden, "Putin'in Ukrayna'daki işgalinin bu fiyatların yükselmesine neden olmasından beri, fiyatları düşürmek için her şeyi yapıyorum" şeklinde konuştu. Biden, sürdürülebilir enerji projelerine izin verme sürecini hızlandırmak için Kongre'ye çağrıda bulundu.

        Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen yüksek enerji fiyatlarına karşı koymak amacıyla 6 aylık bir süre içinde Stratejik Petrol Rezervi'nden toplamda 180 milyon varil petrol serbest bırakmayı taahhüt etmişti.

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