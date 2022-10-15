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    • Dünya
    • 15.10.2022 10:56
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    • 15.10.2022 11:07
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    Almanya’da Rusya etkili enerji krizi büyüyor! Odun altından değerli oldu

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş Almanya’da enerji krizinin büyümesine sebep oldu. Doğalgaz ve elektrik fiyatları artınca odun altından daha değerli hale geldi. Altın 1 yılda yerinde sayarken, 1 ton odun ise yüzde 181 değer kazandı.

    Almanya’da odun altından değerli oldu!

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Almanya'da enerji krizine sebep olması, kara kış kapıyı çaldığında alternatif ısınma kaynağı olan odun fiyatlarında patlamaya nedne oldu. Geçen yıl tonu 184 euro olan yakacak odun fiyatı, yapı marketlerde 518 euroya ulaştı. 21 Aralık 2021 günü yarım altının 181 euroya tekâbül eden fiyatı ise bugün 178 euro ve üç euro değer kaybetti. Odunda 1 yılda değer kazancı yüzde 181 oldu.

    DOLANDIRICILIK TÜREDİ

    Sabah'ın haberine göre, odun üzerinden de dolandırıcılık türedi. Sahtekarlar, çakma internet sayfaları hazırlayıp, odunu çok ucuz fiyata göstererek vatandaşları dolandırmaya başladı. Ülkenin güneyinde bulunan Allgaeu bölgesine bakan Schwaben Süd/West Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları söz konusu dolandırıcılığa karşı uyardı. Dolandırıcıların sayfalarda, 'Uygun fiyata satın alın' veya 'Ormandan yeni kesilmiş en iyi yakacak odun' diye reklam yaptığı belirtildi.

    "PARA GİDİYOR AMA ODUN GELMİYOR"

    Polis, söz konusu dolandırıcılığın genelde yurtdışından yapıldığını, bu yüzden çaresiz kaldıklarını ifade etti. Özellikle holzundheizung.com veya natnaturaholzproduktehandels.com gibi sahte internet sitelerine karşı uyarıda bulunan polis, "Para gidiyor ama odun gelmiyor" dedi. Polis ayrıca, 24 saatte teslimatın da şüphe uyandırması gerektiğine dikkat çekti, "Şu anda bekleme süresi iki ila üç hafta arasında" açıklaması yaptı.

        FATURALARA YANSIDI

        Almanya'da yaşanan doğalgaz krizi, faturalara ağır şekilde yansımaya başladı. Yıllık abonelikleri kış yaklaşırken sona erenlere yeni ödeme planı gönderilmeye başlandı.Alman basınında geniş yer bulan haberlere göre, yılda 20 bin kilovatsaat doğalgaz tüketen ve bunun için ayda 105 euro fatura ödeyen emekliden aynı kilovatsaat doğalgaz için artık 1223 euro ödemesi talep edildi.

        DER SPIEGEL: ALMANYA'YI ZOR YILLAR BEKLİYOR

        Ülkenin yakın tarihteki en büyük krizi, haftalık yayımlanan Der Spiegel dergisine de malzeme oldu. Dergi, yaşanan krizi kapağına taşıyarak "Almanya'yı zor yıllar bekliyor" başlığını attı.

        Aylık net hane geliri 1500 avrodan düşük olanların yüzde 58'i enerji faturalarında kışın ödeme güçlüğü beklerken, bu oran aylık net geliri 1500 ila 3500 avro arasında olan hanelerde yüzde 47 oldu. Buna göre ülkede yetişkinlerin yüzde 39'u önümüzdeki kış enerji faturalarını ya tamamen ödeyemeyeceğini ya da ödemekte çok zorlanacağını düşünüyor.

            AVRUPAYI KRİZ SARDI

            Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrası Rusya'nın Avrupa'ya enerji konusunda uyguladığı kısıtlama sonrası Avrupa kışı soğukta geçirmeye hazırlanıyor. Avrupa'da enerji krizi şirketleri batırmaya başladı. Almanya'da birçok fabrika iflas edip, işçileri dışarı attı. İngiltere'de 1.933 firma iflasını açıkladı. Belçika'da 10 gıda şirketinden 4'ü riskli. Enerji şirketleri de yardım bekliyor.

            FRANSA'DA SAĞLIK

            Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi sebebiyle sağlık hizmetleri durma noktasına gelirken, akaryakıt istasyonlarında yaşanan tedarik sıkıntısı ise ülkenin gündeminde bomba etkisi yarattı. Sınıra yakın bölgelerden Belçika'ya geçilip yakıt alındığını ifade eden yetkililer, söz konusu krizin düzelmediği takdirde sağlık hizmetlerinin daha da zorlaşacağını söyledi. Öte yandan, Fransa'da giderek büyüyen akaryakıt krizi, ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 15'inde tedarik sıkıntısına neden oldu.

            İNGİLTERE'DE ELEKTRİK

            Enflasyonun 40 yıl sonra çift haneyi gördüğü İngiltere'de de binlerce kişi, hayat pahalılığına karşı seslerini yükseltmek için sokağa çıktı. Londra'da King's Cross Tren İstasyonu önünde toplanarak hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, 'Zenginleri vergilendirin, fakirlere saldırmayın', 'Hepimizin maaş artışına ihtiyacı var' yazılı pankartlar taşıdı ve 'Yeter artık', 'Adil maaş zammı istiyoruz' sloganları attı.

                BELÇİKA'DA AKARYAKITA ZAM

                Dünya genelinde artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarında yaşanan artıştan Belçika da etkilendi. Belçika'da gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağının açıklanması üzerine vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına adeta akın etti.

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                Environment
                Haberler Dünya Almanya’da Rusya etkili enerji krizi büyüyor! Odun altından değerli oldu
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