Almanya’da Rusya etkili enerji krizi büyüyor! Odun altından değerli oldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Almanya'da enerji krizine sebep olması, kara kış kapıyı çaldığında alternatif ısınma kaynağı olan odun fiyatlarında patlamaya nedne oldu. Geçen yıl tonu 184 euro olan yakacak odun fiyatı, yapı marketlerde 518 euroya ulaştı. 21 Aralık 2021 günü yarım altının 181 euroya tekâbül eden fiyatı ise bugün 178 euro ve üç euro değer kaybetti. Odunda 1 yılda değer kazancı yüzde 181 oldu.