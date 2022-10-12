Fransa’da akaryakıt krizi! Grevden dönmeyene hapis cezası var

Veran, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında, ülkedeki akaryakıt kriziyle ilgili hükümetin şimdiye kadar aldığı farklı kararlara atıfta bulunarak, krizden en fazla etkilenen Hauts-de-France bölgesine Belçika'dan akaryakıt tedarik ettiklerini ifade etti.