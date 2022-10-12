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Fransa'da akaryakıt krizi! Grevden dönmeyene hapis cezası var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası patlayan enerji krizi Avrupa'ya kabus yaşatıyor. Krizin ençok hissedildiği ülkelerin başında gelen Fransa'da akaryakıt ihitiyacı kaosa dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde benzini biten polis araçlarının itildiği, akaryakıt kuyruklarının kilometrelerce uzadığı ve benzin alabilmek için kavgaların yaşandığı görüldü. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. "Zorla işe dönme" prosedürü kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçiler ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırılabilir.

AJANSLAR
12.10.2022 19:08 - Son Güncelleme: 12.10.2022 19:18
Fransa’da akaryakıt krizi! Grevden dönmeyene hapis cezası var

Veran, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında, ülkedeki akaryakıt kriziyle ilgili hükümetin şimdiye kadar aldığı farklı kararlara atıfta bulunarak, krizden en fazla etkilenen Hauts-de-France bölgesine Belçika'dan akaryakıt tedarik ettiklerini ifade etti.

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Fransa’da akaryakıt krizi! Grevden dönmeyene hapis cezası var

Bu hafta Esso-ExxonMobil ile iki işçi sendikasının arasında imzalanan anlaşmayı anımsatan Veran, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin bu anlaşmayı kabul etmediğini aktardı.

Fransa’da akaryakıt krizi! Grevden dönmeyene hapis cezası var

Veran, ülkedeki greve atfen "Bu sosyal çatışmanın etkisinin, birçok Fransız için tahammül edilemez bir hal aldığının farkındayız." diyerek, çocuğunun okula götüremeyen ve işe gidemeyen vatandaşları örnek gösterdi.

Fransa’da akaryakıt krizi! Grevden dönmeyene hapis cezası var

İşi bırakanların göreve dönmesini kapsayan "zorla işe dönme" prosedürünün henüz sadece Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in Gravenchon-Port-Jerome akaryakıt deposunda bugünden itibaren devreye sokulacağını belirten Veran, Dunkerque deposunun durumunu yakından takip ettiklerine vurgu yaptı.

Fransa’da akaryakıt krizi! Grevden dönmeyene hapis cezası var

Veran, bazı akaryakıt istasyonların benzin fiyatlarını yükselttiğine değinerek, buna ilişkin gerekli yerlerde kontroller yapıldığını ifade etti.

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