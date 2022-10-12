Fransa'da akaryakıt krizi! Grevden dönmeyene hapis cezası var
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası patlayan enerji krizi Avrupa'ya kabus yaşatıyor. Krizin ençok hissedildiği ülkelerin başında gelen Fransa'da akaryakıt ihitiyacı kaosa dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde benzini biten polis araçlarının itildiği, akaryakıt kuyruklarının kilometrelerce uzadığı ve benzin alabilmek için kavgaların yaşandığı görüldü. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. "Zorla işe dönme" prosedürü kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçiler ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırılabilir.
12.10.2022 19:08 - Son Güncelleme: 12.10.2022 19:18