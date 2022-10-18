Kara kış korkusu çare aratıyor: AB'den gaz borsalarına müdahale hazırlığı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da, Avrupa'daki enerji krizine yönelik hazırladıkları yeni tedbirleri içeren paket hakkında basına açıklamalarda bulundu.
AB ülkelerinin enerji krizine karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Bu teklifle bugün ortak gaz satın alma işlemini operasyonel hale getiriyoruz." dedi.
ORTAK SATIN ALIM BAŞLIYOR
Von der Leyen, üye ülkelerin ve enerji şirketlerinin birbirlerinden daha fazla teklif vermek yerine gazı ortak biçimde satın almaları gerektiğine işaret etti.
Ortak satın almanın bağlayıcı unsurları olacağını anlatan von der Leyen, doğal gaz depolarını doldurmak için gereken miktarın yüzde 15'inin ortak alımla gerçekleşmesinin zorunlu hale geleceğini ifade etti.
Von der Leyen, bir sonraki gaz dolum dönemine hazırlıklı başlayacaklarını, bu sisteme Batı Balkanlar ile Doğu Ortaklık ülkelerinin de dahil olabileceğini anlattı.
AŞIRI FİYATLARA SINIRLAMA
Üye ülkelerin dayanışma göstermesinin önemine dikkati çeken von der Leyen, pakette acil durumlarda iki ülke arasında karşılıklı enerji dayanışma anlaşması olmaması halinde de geçerli olacak yeni kurallar getirileceğini belirtti.
Von der Leyen, paketteki bir başka unsurun da gaz fiyatlarıyla ilgili olduğuna işaret ederek, "TTF olarak adlandırılan Avrupa'nın ana gaz piyasasındaki oynaklığı ve aşırı fiyat artışlarını yumuşatmamız gerekiyor." dedi.
ÖZEL KRİTER GELİŞTİRECEĞİZ
TTF karşılaştırma ölçütünün esas olarak boru hattı gazı için tasarlandığını belirten von der Leyen, mevcut durumda bu pazarın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ağırlıklı bir hal aldığını anlattı.
Von der Leyen, "Bugün gördüğümüz TTF artık gerçek piyasa durumunu yansıtmıyor. Bu nedenle bir sonraki dolum sezonu için LNG'ye özel bir kriter geliştireceğiz." ifadesini kullandı.