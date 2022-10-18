Kara kış korkusu çare aratıyor: AB'den gaz borsalarına müdahale hazırlığı

Von der Leyen, paketteki bir başka unsurun da gaz fiyatlarıyla ilgili olduğuna işaret ederek, "TTF olarak adlandırılan Avrupa'nın ana gaz piyasasındaki oynaklığı ve aşırı fiyat artışlarını yumuşatmamız gerekiyor." dedi.

ÖZEL KRİTER GELİŞTİRECEĞİZ

TTF karşılaştırma ölçütünün esas olarak boru hattı gazı için tasarlandığını belirten von der Leyen, mevcut durumda bu pazarın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ağırlıklı bir hal aldığını anlattı.

Von der Leyen, "Bugün gördüğümüz TTF artık gerçek piyasa durumunu yansıtmıyor. Bu nedenle bir sonraki dolum sezonu için LNG'ye özel bir kriter geliştireceğiz." ifadesini kullandı.