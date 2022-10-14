Fransa'da akaryakıt krizi! Benzin almak için Belçika'ya gidiyorlar

Fransa hükümetinin akaryakıtta indirimi artırması nedeniyle komşusu Belçika ile arasında benzin ve mazot fiyatları arasındaki fark 30 sent kadar açılmıştı.

Bu nedenle özellikle sınıra yakın bölgelerde oturan Belçikalılar araçlarına akaryakıtlarını Fransa'dan alarak tasarruf ediyordu. Bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyordu.

DAHA PAHALI OLMASINA RAĞMEN FRANSIZLAR AKIN EDİYOR

Bu dönemde Belçika'daki istasyonlar yakıt satamamaktan şikayet ediyordu. Şimdi ise Belçika'daki istasyonlar daha pahalı olmasına rağmen Fransız sürücülerin akınına uğruyor.