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    • Dünya
    • 14.10.2022 16:36
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    • 14.10.2022 17:02
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    Fransa'da akaryakıt krizi! Benzin almak için Belçika'ya gidiyorlar

    Fransızlar, akaryakıt krizi nedeniyle araçlarının deposunu komşu ülke Belçika'da doldurmaya başladı. Belçika'daki istasyonlar daha pahalı olmasına rağmen Fransız sürücülerin akınına uğruyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde benzini biten polis araçlarının itildiği, akaryakıt kuyruklarının kilometrelerce uzadığı ve benzin alabilmek için kavgaların yaşandığı görülmüştü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fransızlar Belçika’ya gidiyor!

    Fransa'da yerel basında yer alan habere göre, benzin ve mazot bulunamaması, vatandaşların akaryakıtı başka ülkelerden temin etmesine neden oluyor.

    Fransa'da yaşanan krizi nedeniyle pek çok sürücü araçlarına akaryakıtı Belçika'dan alıyor.

    FRANSA'DA BENZİN KRİZİ! POLİS ARAÇLARINI İTEN DE VAR KAVGAYA TUTUŞAN DA... | VİDEO İZLE

    Özellikle Belçika sınırına yakın bölgelerde yaşayan Fransızlar, akaryakıt temin edemedikleri için yakıtlarını komşu ülkeden almak zorunda kalıyor.

    Öte yandan, bir ay öncesine kadar tam tersi bir durum yaşanıyordu.

    Fransa hükümetinin akaryakıtta indirimi artırması nedeniyle komşusu Belçika ile arasında benzin ve mazot fiyatları arasındaki fark 30 sent kadar açılmıştı.

    Bu nedenle özellikle sınıra yakın bölgelerde oturan Belçikalılar araçlarına akaryakıtlarını Fransa'dan alarak tasarruf ediyordu. Bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyordu.

    DAHA PAHALI OLMASINA RAĞMEN FRANSIZLAR AKIN EDİYOR
    Bu dönemde Belçika'daki istasyonlar yakıt satamamaktan şikayet ediyordu. Şimdi ise Belçika'daki istasyonlar daha pahalı olmasına rağmen Fransız sürücülerin akınına uğruyor.

        Belçika'nın Fransa sınırına yakın bölgesindeki istasyonlarda satışlar yüzde 20 oranında artış gösterdi

        FRANSA'DA AKARYAKIT KRİZİ
        Ülkenin en büyük işçi sendikasının çağrısıyla Fransa'da rafineri çalışanları maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle greve gitmişti.

        Grevden ülkedeki çoğu rafineri olumsuz etkilenmişti.

        Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başlamıştı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları oluşmuş, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.

        Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde benzini biten polis araçlarının itildiği, akaryakıt kuyruklarının kilometrelerce uzadığı ve benzin alabilmek için kavgaların yaşandığı görülmüştü.

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        Environment
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