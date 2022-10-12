Almanya'da ilginç tasarruf önerisi: Üst üste kazak giyin

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor.

Batı'nın yaptırım kartına karşı Rusya gaz akışını kesince krizden en çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geldi.

Kışı nasıl geçireceklerini düşünen Almanya'da ilginç tasarruf ve tedbir önerileri de gelmeye devam ediyor.

SIZLANMAYIN ÜST ÜSTE KAZAK GİYİN

Almanya eski İçişleri ve Ekonomi Bakanı Wolfgang Schauble, soğukta kalan vatandaşlar için "Üst üste kazak giyersiniz" önerisini yaptı.

Enerji krizine ilişkin konuşan, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Schauble, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Schauble'ın sözleri ülkede tepkilere sebep oldu.

ALMAN DEVİ MONT DAĞITMIŞTI: KALIN GİYİNİN

Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor. Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı.