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    • Dünya
    • 29.07.2022 09:28
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    • 29.07.2022 09:55
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    Avrupa kışı zor geçirecek! Gaz depoları boş çıktı... Almanya'dan 'soğuk duş' önerisi!

    Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası baş gösteren enerji krizi önümüzdeki kış Avrupa'yı donduracak! Gaz sorunuyla baş etmeye çalışan Avrupa’da depolar da boş çıktı. Avrupa’daki arz açığının 45 milyar metreküpe kadar çıkması bekleniyor. Depoları dolu olan Türkiye ise kışa hazır. Öte yandan Almanya’da vatandaşlara yapılan öneriler ise şaşkına çevirdi.

    AJANSLAR
    Avrupa kışı zor geçirecek!

    Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası baş gösteren enerji krizi en fazla Avrupa'yı zorluyor. Avrupa gaz kıtlığı nedeniyle kış öncesi çözüm arayışına girerken, depoların da boş olduğu ortaya çıktı.

    EN FAZLA GAZI ALMANLAR TÜKETİYOR
    AB üyesi ülkelerden 18'inde depolama tesisi var. Bunların içinde en fazla doğalgazı yılda 92 milyar metreküple Almanya tüketiyor. Ülkedeki depoda sadece 24 milyar metreküp gaz var. Depoların doluluk seviyesi ise yüzde 66. İtalya'da deponun yüzde 70'i, Hollanda'da 62'si, Fransa'da 75'i dolu. Ancak bu ülkeler tükettikleri gazın yalnızca çeyreğini depolayabiliyor.

    Almanya'da yıllık tüketim 92 milyar metreküp… Depo kapasitesi 24 milyar metreküp. Yaklaşık 20 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip İtalya'nın tüketimi ise yıllık 71 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor.

    Ortalama 14 milyar metreküp doğalgaz depolayabilen Hollanda'nın yıllık tüketimi ise 44 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Fransa'da depolama kapasitesi yaklaşık 13 milyar metreküp. Yıllık tüketim ise 40 milyar metreküpü buluyor. Kremlin'in kış aylarında arzı kesmesi durumunda Avrupa'da en az arz açığının 45 milyar metreküpe kadar çıkacağı belirtiliyor. Bu miktar, ağustos başı ve mart sonu arasında Avrupa'nın ortalama gaz tüketiminin yüzde 15'ine tekabül ediyor.

    Almanya, AB üyesi ülkelerin Rus gazına bağımlılığı azaltabilmek ve kış ayları için depolama yapabilmek için enerji kullanımında yüzde 15'lik azaltmaya gitmek istemesinin en büyük destekçisi olmuştu. Zira ülke, AB içinde, Rus gazına en bağılı olanların başında geliyor.

    AB toplantılarında büyük krize yol açan ve bazı ülkelerin Almanya'yı ve Almanya'ya destek veren ülkeleri suçlamasına yol açan durum aşılmaya çalışılıyor. Yetkililer bunu sağlayabilmek için çözümü ülke içinde alınacak tedbirlerde aramaya başladı.

    AB toplantılarında büyük krize yol açan ve bazı ülkelerin Almanya'yı ve Almanya'ya destek veren ülkeleri suçlamasına yol açan durum aşılmaya çalışılıyor. Yetkililer bunu sağlayabilmek için çözümü ülke içinde alınacak tedbirlerde aramaya başladı.

    Almanya'daki şehirler, yaklaşmakta olan bir Rus gaz krizi karşısında enerji tüketimini azaltmak için yarışırken, kentler birer birer, halka açık anıtları ve çeşmeleri kapatıyor. Belediyelerse artık yüzme havuzlarına ve spor salonlarına 'soğuk duş' tarifesi uyguluyor.

        HANNOVER VE BERLİN'DE IŞIKLAR KAPATILDI
        Hannover, enerji tasarrufu önlemleri uygulayan ilk büyük şehir oldu ve Berlin anıtı spot ışıklarını kapattı.

        Kuzeybatı Almanya'daki Hanover, çarşamba günü, şehir tarafından işletilen binaların ve eğlence merkezlerinin duş ve banyolarındaki sıcak suyun kapatılması da dahil olmak üzere enerji tasarrufu önlemlerini açıklayan ilk büyük şehir oldu.

        Aşağı Saksonya eyalet başkentindeki belediye binaları, yalnızca 1 Ekim ile 31 Mart arasında, 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak ve mobil klima üniteleri ve fanlı ısıtıcıların kullanımını yasaklayacak. Kreşler, okullar, bakım evleri ve hastaneler tasarruf tedbirlerinden muaf tutulacak.

        Almanya'daki şehirler, yaklaşmakta olan bir Rus gaz krizi karşısında enerji tüketimini azaltmak için yarışırken, kentler birer birer, halka açık anıtları ve çeşmeleri kapatıyor. Belediyelerse artık yüzme havuzlarına ve spor salonlarına 'soğuk duş' tarifesi uyguluyor.

        Hannover, enerji tasarrufu önlemleri uygulayan ilk büyük şehir oldu ve Berlin anıtı spot ışıklarını kapattı.

        Kentin Yeşiller Partisi'nden olan Belediye Başkanı Belit Onay "Durum tahmin edilemez. Her kilovat saat önemlidir ve kritik altyapının korunması bir öncelik olmalıdır." açıklamasını yaptı.

        Hannover'in yüzde 15'lik tasarruf hedefi, Avrupa Komisyonu'nun bu hafta üye ülkeleri Rusya'dan gazın tamamen kesilmesi durumunda başa çıkabilmelerini sağlamak için yapmaları için teşvik ettiği tasarruflarla uyumlu.

        Rusya'dan Doğalgaz ithalatına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olan Almanya, bu konuda öncülük etmesi için baskı altında.

        KRİZ, EVLERE HENÜZ YANSIMADI
        Almanya gaz ithalatının çoğunu evleri ısıtmak ve büyük sanayisine güç sağlamak için kullanıyor. Ancak haziran ayında başlatılan bir enerji acil durum planı, kamu hizmeti şirketlerinin müşterilere yüksek gaz fiyatlarını yansıtmasına sebep olurken, Almanya'daki çoğu özel hane, gaz faturalarını önceden belirlenmiş planlamalar dahilinde ödüyor ve henüz tüketici davranışını değiştirecek türden çarpıcı artışları doğrudan deneyimlemedi.

            Almanya hükümeti, perşembe günü, enerji şirketlerinin önümüzdeki aylarda iflas etmesini önlemek için müşterilere ödetilmesi planlanmış bir gaz ek ücretinin önceden beklenenden çok daha yüksek olabileceğini doğruladı.

            TÜRKİYE KIŞA HAZIR
            Türkiye'de ise yeraltı doğalgaz depolama tesislerinde kışa hazırlıklar tamamlanmış vaziyette… Her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde olan 12 adet suni mağaraları ve 1 milyar 200 milyon metreküp kapasitesi olan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, yüzde 100 dolu şekilde kışa hazırlanıyor.
            BOTAŞ Tuz Gölü Tesisi İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz "Tesisimiz, 1,2 milyar depolama kapasitesi ve yüzde 100 doluluk oranı ile 2022-2023 geri üretim sezonuna hazır halde" dedi.

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