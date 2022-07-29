Avrupa kışı zor geçirecek! Gaz depoları boş çıktı... Almanya'dan 'soğuk duş' önerisi!

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası baş gösteren enerji krizi en fazla Avrupa'yı zorluyor. Avrupa gaz kıtlığı nedeniyle kış öncesi çözüm arayışına girerken, depoların da boş olduğu ortaya çıktı.
EN FAZLA GAZI ALMANLAR TÜKETİYOR
AB üyesi ülkelerden 18'inde depolama tesisi var. Bunların içinde en fazla doğalgazı yılda 92 milyar metreküple Almanya tüketiyor. Ülkedeki depoda sadece 24 milyar metreküp gaz var. Depoların doluluk seviyesi ise yüzde 66. İtalya'da deponun yüzde 70'i, Hollanda'da 62'si, Fransa'da 75'i dolu. Ancak bu ülkeler tükettikleri gazın yalnızca çeyreğini depolayabiliyor.
Almanya'da yıllık tüketim 92 milyar metreküp… Depo kapasitesi 24 milyar metreküp. Yaklaşık 20 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip İtalya'nın tüketimi ise yıllık 71 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor.
Ortalama 14 milyar metreküp doğalgaz depolayabilen Hollanda'nın yıllık tüketimi ise 44 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Fransa'da depolama kapasitesi yaklaşık 13 milyar metreküp. Yıllık tüketim ise 40 milyar metreküpü buluyor. Kremlin'in kış aylarında arzı kesmesi durumunda Avrupa'da en az arz açığının 45 milyar metreküpe kadar çıkacağı belirtiliyor. Bu miktar, ağustos başı ve mart sonu arasında Avrupa'nın ortalama gaz tüketiminin yüzde 15'ine tekabül ediyor.
Almanya, AB üyesi ülkelerin Rus gazına bağımlılığı azaltabilmek ve kış ayları için depolama yapabilmek için enerji kullanımında yüzde 15'lik azaltmaya gitmek istemesinin en büyük destekçisi olmuştu. Zira ülke, AB içinde, Rus gazına en bağılı olanların başında geliyor.
AB toplantılarında büyük krize yol açan ve bazı ülkelerin Almanya'yı ve Almanya'ya destek veren ülkeleri suçlamasına yol açan durum aşılmaya çalışılıyor. Yetkililer bunu sağlayabilmek için çözümü ülke içinde alınacak tedbirlerde aramaya başladı.
AB toplantılarında büyük krize yol açan ve bazı ülkelerin Almanya'yı ve Almanya'ya destek veren ülkeleri suçlamasına yol açan durum aşılmaya çalışılıyor. Yetkililer bunu sağlayabilmek için çözümü ülke içinde alınacak tedbirlerde aramaya başladı.
Almanya'daki şehirler, yaklaşmakta olan bir Rus gaz krizi karşısında enerji tüketimini azaltmak için yarışırken, kentler birer birer, halka açık anıtları ve çeşmeleri kapatıyor. Belediyelerse artık yüzme havuzlarına ve spor salonlarına 'soğuk duş' tarifesi uyguluyor.