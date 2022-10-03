Avrupa'da enerji krizi | Hollanda yardım kuyruğu! Macron kalın giyinmeye başladı, Çekya'da öğrencilere battaniye dağıtıldı! Almanya gazsız kalabilir

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararı alınca Rusya'da Avrupa'ya doğal gazı kesti. Bu durum henüz kış mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeden enerji krizinin fitilini ateşledi. Enerji krizi beraberinde ise yüksek enflasyonu ve gıda yardımı kuyruklarını getirdi.

İşte bugün Avrupa ülkelerinde enerji krizi nedeniyle öne çıkan haberler:

MACRON BOĞAZLI KAZAK GİYDİ

Macron, Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Yeniden Tesis Ulusal Konseyi"nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte olduğu gibi kravat gömlek yerine ceketinin altına boğazlı kazak giyerek makamında kameraya konuşması ülke basınına konu oldu.