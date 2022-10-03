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    • Dünya
    • 03.10.2022 16:31
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    • 03.10.2022 16:33
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    Avrupa'da enerji krizi | Hollanda yardım kuyruğu! Macron kalın giyinmeye başladı, Çekya'da öğrencilere battaniye dağıtıldı! Almanya gazsız kalabilir

    Avrupa'da enerji krizi ve devamında yaşanan gıda krizi ortaya Avrupa'da bugüne kadar hiç görülmemiş manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor. Hollanda'danın başkenti Amsterdam'da enerkji krizi nedeniyle enflasyonun artması nedeniyle gıda yardım kuyrukları oluşmaya başladı. Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı "kalın giyinme" trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu. Çekya'da okullarda kaloriferlerin yanmaması ve sıcaklıkların 10 dereceye düşmesi nedeniyle öğrencilere battaniye dağıtıldı. Almanya'dan ise flaş bir itiraf geldi. Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğal gazsız kalabileceğini açıkladı.

    Avrupa’da kriz tavan yaptı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararı alınca Rusya'da Avrupa'ya doğal gazı kesti. Bu durum henüz kış mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeden enerji krizinin fitilini ateşledi. Enerji krizi beraberinde ise yüksek enflasyonu ve gıda yardımı kuyruklarını getirdi.

    İşte bugün Avrupa ülkelerinde enerji krizi nedeniyle öne çıkan haberler:

    MACRON BOĞAZLI KAZAK GİYDİ
    Macron, Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Yeniden Tesis Ulusal Konseyi"nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

    Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte olduğu gibi kravat gömlek yerine ceketinin altına boğazlı kazak giyerek makamında kameraya konuşması ülke basınına konu oldu.

    Fransız kanalı BFMTV'ye politika editörü Bruno Jeudy, Macron'un boğazlı kazağıyla "kışın elektrik kesintisi ve fiyatların artışı endişesi karşısında hükümetin enerji tasarrufu girişimine" destek mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

    Ülkede kış soğukları karşısında kalorifer sıcaklıklarını artırmak yerine kalın giyinme gibi enerji tasarrufu önerileri tartışılırken Başbakan Elisabeth Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de boğazlı kazak giyerek "kışlık elbise giyme" girişimi başlatmıştı.

    İKTİDARIN TASARRUF ÖNERİLERİ ALAY KONUSU OLDU
    Muhalefet, hükümeti eleştirerek tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulması çağrısı yapmıştı.

    Bazı muhalif isimler de yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olduğu görüntüleri anımsatarak, tepki göstermişti.

    Bazı iktidar milletvekillerinin de Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik "kurutma makinesi yerine çamaşır askılığı, battaniye ile Meclise gelinmesi gibi tasarruf önerileri", ülkedeki siyasiler arasında alay konusu olmuştu.

    FRANSA, ENERJİ DARBOĞAZINDA
    Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

    Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.

        HOLLANDA'DA GIDA YARDIMI KUYRUĞU
        Avrupa'da yüksek enerji maliyetlerinin tetiklediği gıda krizi birçok başkentte gıda yardımı kuyruğu oluşmasına neden oldu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber ekibinden Fatih Özyar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki o kuyruğu görüntüledi.

        Hollanda'da yardım kuyruğu VİDEO

        Avrupa ülkelerinde gıda bankalarından yardım alanların sayısı günden güne artıyor. Uzun kuyruklardan sonra yardım merkezine ulaşan ihtiyaç sahipleri, temel gıda malzemelerini alıyor.

        Gıda yardımlarından sadece yardım derneklerinde kayıt oluşturan ihtiyaç sahipleri yararlanabiliyor. Avrupa'da yaşanan son fiyat artışları nedeniyle yardım malzemelerinin dağıtıldığı gıda bankalarının önünde kuyrukların uzaması ise dikkati çekti.

        ÇEKYA'DA ÖĞRENCİLERE BATTANİYE DAĞITTILAR
        Orta Avrupa ülkesi Çekya'da hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü. Ekim ayının gelmesiyle birlikte geceleri 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, eğitim gören öğrencileri üşütmeye yetti.

        Çekya'da öğrenciler battaniyetle ısınmaya çalışıyor VİDEO

        Yaşanan bu durum sonrası okul yönetimi, kalorifer yakmak yerine öğrencilere battaniye dağıttı. Kış boyunca kullanılacak battaniyelerin diğer okullarda da dağıtılacağı öğrenildi. Doğal gaz krizi yaşayan Avrupa Birliği, geçen hafta tasarruf önlemleri konusunda anlaşmıştı. Çekya ve birçok Avrupa ülkesi, tasarruf amacıyla kışın okulları ısıtmamayı planlıyor.

            ALMANYA'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: DOĞAL GAZ BİTEBİLİR
            Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan flaş bir doğal gaz kararı geldi. Breitbart'ta yer alan habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğal gazsız kalabileceğini açıkladı.

            Bu kış yaklaşmakta olan enerji krizinden duyduğu endişeyi dile getiren Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada durumun son derece gergin olduğunu söyledi.

            Alman bakan Deutschlandfunk Radio'ya verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi; 'Eğer tasarruf etmezsek, hane halkları tüketimi azaltmazsa, yine de kışın yeterli gaza sahip olmama riskimiz var.'

            LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?
            Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

            Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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            Haberler Dünya Avrupa'da enerji krizi | Hollanda yardım kuyruğu! Macron kalın giyinmeye başladı, Çekya'da öğrencilere battaniye dağıtıldı! Almanya gazsız kalabilir
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