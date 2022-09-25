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    • Dünya
    • 25.09.2022 17:25
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    • 25.09.2022 17:25
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    Almanya Rus gazına alternatif buldu! Kış yaklaşırken BAE ile anlaşma

    Rusya’nın Avrupa vanalarını kapatmasının ardından Batılı ülkeler kış yaklaşırken gaz arayışına başladı. Kara kışa hazırlanan Almanya fiyat artışlarında son 73 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Gaz arayışına geçen Almanya Rusya’nın alternatifini BAE’de buldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya arasında doğal gaz ve dizel sevkiyatını içeren bir anlaşma yapıldı. Yapılan resmi açıklama sonrası doğal gazın Almanya'ya ulaşacağı tarih belli oldu.

    Almanya Rus gazına alternatif buldu!

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iki günlük Körfez turuna çıktı.

    Scholz, ziyaretleri kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'ı ziyaretti.

    Buradaki temaslarını tamamlayan Scholz, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti.

    KÖRFEZ TURUNDA GÜNDEM ENERJİ

    Avrupa'nın enerjide darboğaz yaşadığı bir dönemde Scholz'un bu iki ülkeye düzenlediği ziyaretler dikkatlerden kaçmadı.

    Bloomberg, "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, daha fazla enerji arzını güvence altına almaya bakıyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile hidrojen ithalatı da dahil olmak üzere gelecekteki iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi." diye yazdı.

    SUUDİ ARABİSTAN'DAN SONRA BAE'YE GİTTİ

    Aynı haberde, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle mücadele verdiğine vurgu yapıldı.

    Öte yandan Almanya Başbakanı'nı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Al Mheiri ve Almanya'nın BAE Büyükelçisi Alexander Schoenfelder karşıladı.

    Scholz, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

        AL NAHYAN ALMANYA İLE SEÇKİN STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ VAR

        Al Nahyan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Almanya ile yakın bir dostluğumuz ve seçkin bir stratejik ortaklığımız var." dedi.

        BAE lideri, "Bugün, Şansölye Olaf Scholz'un bu ilişkileri ilerletmesi ve enerji güvenliği, emisyon azaltma ve iklim eylemi gibi öncelikli alanlarda iş birliğini güçlendirerek ortak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamasından memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

        HİDROJEN STRATEJİSİ İÇİN İMZALAR ATILDI

        Abu Dabi merkezli The National gazetesi, BAE'nin bazı Alman şirketlerle hidrojen stratejisi geliştirmek için anlaşma imzalandığını duyurdu.

        "Hidrojen pazarının yüzde 25'ine ulaşma hedefimize odaklanmaya devam ediyoruz" diyen Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazrouei, "Amacımız, BAE'nin enerji geçişinde hidrojenin rolü konusunda dünya lideri bir otorite haline geldiğini görmek." şeklindeki hedefi paylaştı.

        SCHOLZ: SUUDİ ARABİSTAN İLE ÇALIŞMALIYIZ

        Olaf Scholz, dünkü mesajında, "Almanya'da yılın başından bu yana geniş kapsamlı kararlar alarak kömür, petrol ve gaz tedarikini güvence altına aldık. Bugün muhtemelen üstesinden geleceğimizi söyleyebiliriz." dedi.

        Bölgesel güçlerle siyasi iş birliğini de güçlendirmeyi amaçlayan Scholz, "Yemen'deki savaş sorununu veya İran sorununu çözmek istiyorsak Suudi Arabistan ile çalışmalıyız." diye ekledi.

            LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

            Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

            Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

            AVRUPA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

            Avrupa genelinde sıcaklıklar, önümüzdeki hafta ortasına kadar düşecek.

            Avrupa'nın batısında etkili olacak Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası, insanların enerji tasarrufu konusunda ısıtmayı açmayı ne kadar geciktirmeye istekli olduklarının ilk testi olacak.

            MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

            Bloomberg'ün haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklıklar, ortalamanın neredeyse 5 santigrat derece altında olacak ve 27 Eylül'de bir gecede 6,5 santigrat derece düşecek.

            Almanya'nın Frankfurt kentinde 28 Eylül'de normal seviyelerin 3,5 santigrat derece altında olacak. Fransa ve İspanya'nın bazı bölgeleri de mevsim normallerinden 3-4 derece daha düşük sıcaklıklarla karşılaşacak.

            İNGİLTERE METEOROLOJİ SERVİSİ: SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

            İngiltere'nin meteoroloji servisi Met Office, Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava nedeniyle önümüzdeki hafta başlarında havanın daha da soğuyacağı konusunda uyardı.

            İngiltere'de halihazırda sabahın erken saatlerinde gaz talebinin arttığına dair işaretler var.

                AVRUPA İÇİN 'GERÇEKLİK KONTROLÜ'

                Avrupa'da ısıtmaların devreye alınmaya başladığı mevsim, ekim ayına kadar resmen olarak başlamıyor.

                Ancak hükümetler enerji kullanımını mümkün olduğunca azaltmaya çalışırken, bu durum bölgenin disiplini için "gerçeklik kontrolü" olarak öne çıkıyor.

                ENERJİ KULLANIMININ ZORUNLU AZALTILMASI GÜNDEMDE

                Öte yandan Avrupa'da şebeke operatörleri, bu kış gerektiğinde enerjiyi nasıl paylaştıracaklarına dair planlar hazırlıyor.

                Avrupa Birliği, enerji kullanımını zorunlu azaltma hedefini tartışıyor.
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