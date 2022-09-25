Almanya Rus gazına alternatif buldu! Kış yaklaşırken BAE ile anlaşma

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iki günlük Körfez turuna çıktı.
Scholz, ziyaretleri kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'ı ziyaretti.
Buradaki temaslarını tamamlayan Scholz, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti.
KÖRFEZ TURUNDA GÜNDEM ENERJİ
Avrupa'nın enerjide darboğaz yaşadığı bir dönemde Scholz'un bu iki ülkeye düzenlediği ziyaretler dikkatlerden kaçmadı.
Bloomberg, "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, daha fazla enerji arzını güvence altına almaya bakıyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile hidrojen ithalatı da dahil olmak üzere gelecekteki iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi." diye yazdı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN SONRA BAE'YE GİTTİ
Aynı haberde, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle mücadele verdiğine vurgu yapıldı.
Öte yandan Almanya Başbakanı'nı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Al Mheiri ve Almanya'nın BAE Büyükelçisi Alexander Schoenfelder karşıladı.
Scholz, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.