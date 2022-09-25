Almanya Rus gazına alternatif buldu! Kış yaklaşırken BAE ile anlaşma

AL NAHYAN ALMANYA İLE SEÇKİN STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ VAR

Al Nahyan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Almanya ile yakın bir dostluğumuz ve seçkin bir stratejik ortaklığımız var." dedi.

BAE lideri, "Bugün, Şansölye Olaf Scholz'un bu ilişkileri ilerletmesi ve enerji güvenliği, emisyon azaltma ve iklim eylemi gibi öncelikli alanlarda iş birliğini güçlendirerek ortak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamasından memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.