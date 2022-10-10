CANLI TAKİP: Kiev'de peş peşe patlamalar! Zelenskiy ve Putin'den flaş açıklamalar... "TürkAkım" iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım'daki köprünün vurulmasını 'terörist eylem' olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti patlamalarla sarsıldı.

3 BÜYÜK PATLAMA

Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

BELGOROD'DA DA PATLAMA

Görgü tanıkları, Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod şehrinde de patlama olduğunu aktarıyor. Kulakları sağır eden ve pencereleri sallayan patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.





Kiev sabaha patlamalarla uyandı | Video



RUSYA'DAN KERÇ MİSİLLEMESİ DAKİKA DAKİA SON GELİŞMELER



13.05 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı denediğini belirtti.

12.57 Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'daki saldırılar) Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor"

12.33 ABD, vatandaşlarından Ukrayna'yı derhal terk etmelerini istedi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'nın, Kiev başta olmak üzere şehirdeki çok sayıda altyapı ve kamu binasına saldırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırıların sivillerin hayatına yönelik de tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları, bulundukları yerde güvenli bir yere sığınmalı ve güvenli olduğunda mevcut kara ulaşımı seçeneklerini kullanarak derhal Ukrayna'dan ayrılmalıdır." ifadesine yer verildi.