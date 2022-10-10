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    • Dünya
    • 10.10.2022 08:37
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    • 10.10.2022 13:20
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    CANLI TAKİP: Kiev'de peş peşe patlamalar! Zelenskiy ve Putin'den flaş açıklamalar... "TürkAkım" iddiası!

    Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım'daki köprünün vurulmasını 'terörist eylem' olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti patlamalarla sarsıldı. Sabah saatlerinde Lviv, Dnipro ve Ternopil şehirlerinde saldırılar düzenlendi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." açıklamasında bulundu. Saldırının ardından konuşan Zelenskiy, "Bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" ifadelerini kullandı. ABD, vatandaşlarından Ukrayna'yı derhal terk etmelerini istedi. Takvim.com.tr olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç krizinde tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz. Putin'den flaş bir açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ukrayna’da peş peşe patlamalar!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım'daki köprünün vurulmasını 'terörist eylem' olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti patlamalarla sarsıldı.

    3 BÜYÜK PATLAMA
    Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

    BELGOROD'DA DA PATLAMA
    Görgü tanıkları, Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod şehrinde de patlama olduğunu aktarıyor. Kulakları sağır eden ve pencereleri sallayan patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.


    Kiev sabaha patlamalarla uyandı | Video


    RUSYA'DAN KERÇ MİSİLLEMESİ DAKİKA DAKİA SON GELİŞMELER

    13.05 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı denediğini belirtti.

    12.57 Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'daki saldırılar) Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor"

    12.33 ABD, vatandaşlarından Ukrayna'yı derhal terk etmelerini istedi.

    ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

    Rusya'nın, Kiev başta olmak üzere şehirdeki çok sayıda altyapı ve kamu binasına saldırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırıların sivillerin hayatına yönelik de tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

    Açıklamada, "ABD vatandaşları, bulundukları yerde güvenli bir yere sığınmalı ve güvenli olduğunda mevcut kara ulaşımı seçeneklerini kullanarak derhal Ukrayna'dan ayrılmalıdır." ifadesine yer verildi.




    12.19 Ukrayna Büyükelçiliği: Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine toplam 75 düşman füzesi fırlatıldı. Bunlardan 41'i Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri havada imha edildi. Rus füzesinin Kyiv'in Shevchenkivskyi mahallesine isabet etmesi soncunda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 24 sivil yaralandı.

    12.11 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.

    11. 44 Zor bir sabah yaşadıklarını, ülkesine Rusya'dan düzinelerce füze ve İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ları ile saldırı yapıldığını belirten Zelenskiy, "İki hedefleri var. Birincisi, ülke genelindeki enerji tesisleri. Ülkemizin enerji altyapısını yok ederek panik ve kaos oluşturmak istiyorlar. İkinci hedefleri, insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." ifadesini kullandı.

    TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA KRİTİK TEMAS
    11.41     Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba, Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik bu sabah düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlattığı saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

    11.13 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda füze ve insansız hava araçlarını kullandığını belirtti. Zalujniy, "Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.

    Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa'da çekilen bir video görüntüsünde, gökyüzünde ilerleyen iki Rus cruz füzesi görüldü.


    11.10 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kentine yaptığı hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Rusya'nın, Kiev'in merkezi dahil Dnepro ve Zaporijya'yı kasıtlı olarak bombalamasının "terörist Kremlin'in" bir başka kanıtı olduğunu belirten Podolyak, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

    Podolyak, Ukrayna'nın şu anda konuşmak yerine hava savunma sistemlerine ve uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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    10.51 Odessa Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim: "Odessa'da patlamalar duyuldu, ön bilgilere göre hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.

    10.26 Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko da bombardımanlarda Kiev Filarmoni Orkestrası binası ile bazı müze binalarının tahrip olduğunu kaydetti.

        8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        10.10 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Saat 08.45 itibarıyla Şevçenkivsk ilçesindeki bombardıman sonucu 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı, 6 araç alev aldı ve 15'ten fazla araç hasar gördü." bilgisini verdi.

        ROKETİN KİEV'DEKİ KÖPRÜYÜ VURMA ANI | VİDEO İZLE

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almasına sert tepki gösterdi.

            09.50 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 farklı patlama meydana geldi.

            Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaşın 229'uncu gününde bizi yok etmeye ve yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evinde uyuyan insanlarımızı yok ettiler. Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürdüler" dedi. Zelenski, patlamaların ardından oluşan yıkıma ilişkin görüntüleri de paylaştı. Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Kiev'in dışında Dnipro, Lviv ve Jitomir kentlerinde de patlamalar meydana geldiğini duyurdu.


            09.36 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor" açıklamasında bulundu.

            09:41 Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı" dedi.

            09.35 Patlamalar nedeniyle Kiev'deki bir metro hattı faaliyetlerini durdurdu, şehirdeki istasyonların sığınak olarak kullanılacağı kaydedildi.

            MERKEZDE PATLAMALAR!
            09:26 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezinde patlamalar meydana geldiğini duyurarak "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında." ifadesini kullandı.

            Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Kiev'in merkezini füzelerle hedef aldığını bildirdi.

                Kliçko "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum; alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." ifadelerine yer verdi.

                Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini verdi.

                Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3-4 patlama meydana geldi. Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

                KERÇ KÖPRÜSÜ'NE SALDIRI
                Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

                Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.

                Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.

                HAVAYA UÇURULDU
                8 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.07'de Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan devasa köprüdeki patlama, bir dönüm noktası oldu. Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu yarımadadaki en prestijli projesi, patlayıcı yüklü bir kamyon tarafından havaya uçuruldu.

                Ukraynalılar Kerç Köprüsü'ndeki patlamayı doğrudan üstlenmedi ancak 'nefret köprüsü'nün vurulması ülkede kelimenin tam anlamıyla bayram havası estirdi. Büyük bir şok yaşayan Rusya'da ise Putin saldırıdan Ukrayna gizli servisini sorumlu tuttu.

                Kerç köprüsünde patlama kamerada | Video

                Rus medyası tarafından 'yüzyılın inşaatı' olarak övülen köprüden geçen kamyonun rotası bir hayli ilginç. Rus gizli servisi, kamyonun Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Odesa ve Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'dan geçtiğini açıkladı.

                TERÖRİSTLER YOK EDİLMELİ
                24 Şubat'ta başlayan işgal girişiminden bu yana Moskova'da en şahin çıkışları yapan isim olan Dmitry Medvedev, Rusya'nın Kırım'daki saldırıya yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

                Halihazırda resmi unvanı Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Rusya'nın eski lideri Medvedev, 'teröristlerin doğrudan imha edilmesi'ni istedi, "Dünyada bu şekilde kabul edilmektedir, Rusya vatandaşlarının da beklediği budur" dedi.

                RUSYA İÇİN FAZLASIYLA GÜLÜNÇ
                Moskova'dan gelen açıklamalara Kiev'den sert yanıt geldi.

                Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusların Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya'da düzenlediği füze saldırılarına atıfta bulunup "Burada tek bir terörist devlet var ve tüm dünya onun kim olduğunu biliyor" deyip ekledi: "Putin, Ukrayna'yı terörizmle mi suçluyor? Bu kadarı Rusya için bile fazlasıyla gülünç."

                    İLHAK BÖLGESİNDE PATLAMALAR
                    Birkaç gündür Rus füzelerenin hedefi olan Zaporijya'da gece boyunca da patlama sesleri kesilmedi. Yalnızca Pazar günü Rus füzeleri 14 kişi kişinin ölümüne yol açtı, hayatını kaybedenlerin tümü sivil. Kurtarma ekipleri çok katlı bir binanın enkazını tarıyor, Ukraynalı yetkililer can kaybının artmasını bekliyor.

                    Zaporijya'daki yerel yetkililer, şehirde yaşayanlardan sığınaklardan ayrılmamalarını talep ediyor. Zaporijya, Rusya'nın düzmece referandumlarla 'resmen' 'ilhak' ettiği dört bölgeden biri.

                    KİEV'DE ŞİDDETLİ 3 PATLAMA
                    Nitekim, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli üç patlama duyuldu. Görgü tanıkları, şehir merkezindeki binalardan gökyüzüne siyah dumanların yükseldiğini söylüyor.

                    Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 'Rusya, köprüdeki patlamanın ardından Kırım'a ikmal hatlarını yeniden bağlamak için çaba gösteriyor' başlığıyla yayımladığı haberde, köprünün işgal birlikleri için silah ve asker taşıdığını hatırlatıyor.

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                    Haberler Dünya CANLI TAKİP: Kiev'de peş peşe patlamalar! Zelenskiy ve Putin'den flaş açıklamalar... "TürkAkım" iddiası!
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