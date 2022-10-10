CANLI TAKİP: Kiev'de peş peşe patlamalar! Zelenskiy ve Putin'den flaş açıklamalar... "TürkAkım" iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım'daki köprünün vurulmasını 'terörist eylem' olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti patlamalarla sarsıldı.
3 BÜYÜK PATLAMA
Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.
BELGOROD'DA DA PATLAMA
Görgü tanıkları, Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod şehrinde de patlama olduğunu aktarıyor. Kulakları sağır eden ve pencereleri sallayan patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kiev sabaha patlamalarla uyandı | Video
RUSYA'DAN KERÇ MİSİLLEMESİ DAKİKA DAKİA SON GELİŞMELER
13.05 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı denediğini belirtti.
12.57 Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'daki saldırılar) Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor"
12.33 ABD, vatandaşlarından Ukrayna'yı derhal terk etmelerini istedi.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya'nın, Kiev başta olmak üzere şehirdeki çok sayıda altyapı ve kamu binasına saldırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırıların sivillerin hayatına yönelik de tehdit oluşturduğuna işaret edildi.
Açıklamada, "ABD vatandaşları, bulundukları yerde güvenli bir yere sığınmalı ve güvenli olduğunda mevcut kara ulaşımı seçeneklerini kullanarak derhal Ukrayna'dan ayrılmalıdır." ifadesine yer verildi.
12.19 Ukrayna Büyükelçiliği: Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine toplam 75 düşman füzesi fırlatıldı. Bunlardan 41'i Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri havada imha edildi. Rus füzesinin Kyiv'in Shevchenkivskyi mahallesine isabet etmesi soncunda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 24 sivil yaralandı.
12.11 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.
11. 44 Zor bir sabah yaşadıklarını, ülkesine Rusya'dan düzinelerce füze ve İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ları ile saldırı yapıldığını belirten Zelenskiy, "İki hedefleri var. Birincisi, ülke genelindeki enerji tesisleri. Ülkemizin enerji altyapısını yok ederek panik ve kaos oluşturmak istiyorlar. İkinci hedefleri, insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA KRİTİK TEMAS
11.41 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba, Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik bu sabah düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlattığı saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
11.13 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda füze ve insansız hava araçlarını kullandığını belirtti. Zalujniy, "Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.
Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa'da çekilen bir video görüntüsünde, gökyüzünde ilerleyen iki Rus cruz füzesi görüldü.
11.10 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kentine yaptığı hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın, Kiev'in merkezi dahil Dnepro ve Zaporijya'yı kasıtlı olarak bombalamasının "terörist Kremlin'in" bir başka kanıtı olduğunu belirten Podolyak, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.
Podolyak, Ukrayna'nın şu anda konuşmak yerine hava savunma sistemlerine ve uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetti.
10.51 Odessa Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim: "Odessa'da patlamalar duyuldu, ön bilgilere göre hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.
10.26 Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko da bombardımanlarda Kiev Filarmoni Orkestrası binası ile bazı müze binalarının tahrip olduğunu kaydetti.