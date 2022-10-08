Kerç Köprüsü'nde patlama! Ukrayna resmen açıkladı: "Bu daha başlangıç"

Rus medyası köprü üzerinde seyir halinde olan bir petrol tankerinin patladığını açıkladı. Patlama anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
KIRIM PARLAMENTOSUNDA AÇIKLAMA
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstatinov olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Konstatinov, "Kırım Köprüsü olayından 'Ukraynalı vandallar' sorumlu." dedi. Konstantinov, "Ukraynalı vandallar kanlı elleriyle Kırım Köprüsüne ulaşmayı başardı. Şimdi gurur duyacakları bir şey var artık; 23 yıllık yönetimleri boyunca Kırım'da dikkate değer bir şey inşa edemediler, ancak Rus köprüsünün tuvaline zarar vermeyi başardılar. Kiev rejiminin ve Ukrayna devletinin özü budur. Yapabildikleri tek şey ölüm ve yıkım." ifadelerini kullandı.
PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE
RUSYA'DAN AÇIKLAMA: KOMİSYON TALİMATI VERİLDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin'in Kırım Köprüsü olayı sebebiyle Hükümet komisyonu oluşturması talimatı verdiğini söyledi.