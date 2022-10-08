Kerç Köprüsü'nde patlama! Ukrayna resmen açıkladı: "Bu daha başlangıç"

UKRAYNA MI RUSYA MI YAPTI?

Patlamanın kaza olabileceği iddia edilirken Ukrayna'nın bir saldırı yaparak ulaşımı kesmiş olabileceği de değerlendiriliyor.

Bir başka görüşe göre ise Rusya, Ukrayna'ya saldırı alanlarını genişletmek istiyor ve bu saldırıyı da bahane olarak kullanacak.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA: "BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Ukrayna medyası, köprüde sabah saat 06.00 sıralarında bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanlığının yaptığı açıklama adeta kan dondurdu. Ukrayna "Kırım köprüsü patlaması başlangıç. Yasal olmayan her şey yok olmalı" açıklamasını yaptı.