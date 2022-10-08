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    • Dünya
    • 08.10.2022 08:34
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    • 08.10.2022 10:49
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    Kerç Köprüsü'nde patlama! Ukrayna resmen açıkladı: "Bu daha başlangıç"

    Son dakika haberi! Kırım'da Rus kuvvetleri için kritik bir stratejik arter olan Kerç köprüsündeki bir trende çıkan yangın nedeniyle trafiğin durdurulduğu bildirildi. Ukrayna "Kırım köprüsü patlaması başlangıç. Yasal olmayan her şey yok olmalı" açıklamasını yaptı. Patlama anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin'in Kırım Köprüsü olayı sebebiyle Hükümet komisyonu oluşturması talimatı verdiğini söyledi. 2018'de açılışı yapılan köprü, Ukrayna'da özellikle güneyde savaşan Rus askerlerine askeri teçhizatın taşınmasında ve askerlerin feribotla taşınmasında kilit bir ulaşım bağlantısıydı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kerç Köprüsü’nde patlama!

    Ukrayna'daki savaşın ortasındaki Kırım'da Rus kuvvetleri için kritik bir stratejik arter olan Kerç köprüsünde, bilinmeyen kargo taşıyan bir trenden yoğun alevler ve siyah duman çıkması nedeniyle trafiğin durdurulduğu bildirildi.

    KERÇ KÖPRÜSÜ'NDEN YANGIN | VİDEO İZLE


    KARA YOLUNUN ÇÖKTÜĞÜ GÖRÜLDÜ


    Fotoğraflarda ayrıca hem doğu hem de batıya giden kara yolunun yanan trenin yakınında suya çöktüğü görülüyor.

    PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE


    Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ele geçirmesinin ardından inşa edilmesi milyarlarca dolara mal olan köprü, Ukrayna'nın en önemli hedeflerinden biri olmasına rağmen, onu uzaktan vurabilecek geleneksel silahlardan yoksundu.



        RUSYA ÖNLEMLER ALMIŞTI
        Pentagon bile köprüyü Ukrayna kuvvetleri için uygun bir hedef olarak gördüğünü açıkça belirtti. Rusya, son aylarda kendisini saldırıdan korumak için hava savunması ve bir takım önlemler almıştı.

        UKRAYNA MI RUSYA MI YAPTI?
        Patlamanın kaza olabileceği iddia edilirken Ukrayna'nın bir saldırı yaparak ulaşımı kesmiş olabileceği de değerlendiriliyor.

        Bir başka görüşe göre ise Rusya, Ukrayna'ya saldırı alanlarını genişletmek istiyor ve bu saldırıyı da bahane olarak kullanacak.

        UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA: "BU DAHA BAŞLANGIÇ"
        Ukrayna medyası, köprüde sabah saat 06.00 sıralarında bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanlığının yaptığı açıklama adeta kan dondurdu. Ukrayna "Kırım köprüsü patlaması başlangıç. Yasal olmayan her şey yok olmalı" açıklamasını yaptı.

        Böylece patlamanın ardından oluşan, saldırı hangi taraftan geldi soru işaretleri de son bulmuş oldu.

            Mykhailo Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya'nın işgal ettiği her şey sınır dışı edilmeli" dedi. Ancak yine de Ukrayna tarafı, saldırının sorumluluğunu resmi olarak üstlenmedi.

            Rus medyası köprü üzerinde seyir halinde olan bir petrol tankerinin patladığını açıkladı. Patlama anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

            KIRIM PARLAMENTOSUNDA AÇIKLAMA
            Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstatinov olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Konstatinov, "Kırım Köprüsü olayından 'Ukraynalı vandallar' sorumlu." dedi. Konstantinov, "Ukraynalı vandallar kanlı elleriyle Kırım Köprüsüne ulaşmayı başardı. Şimdi gurur duyacakları bir şey var artık; 23 yıllık yönetimleri boyunca Kırım'da dikkate değer bir şey inşa edemediler, ancak Rus köprüsünün tuvaline zarar vermeyi başardılar. Kiev rejiminin ve Ukrayna devletinin özü budur. Yapabildikleri tek şey ölüm ve yıkım." ifadelerini kullandı.



            PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

            RUSYA'DAN AÇIKLAMA: KOMİSYON TALİMATI VERİLDİ
            Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin'in Kırım Köprüsü olayı sebebiyle Hükümet komisyonu oluşturması talimatı verdiğini söyledi.

            PUTİN: KÖPRÜYE ZARAR GELİRSE KİEV'İ VURURUZ"

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle inşa edilen ve 2018'de açılışı yapılan köprü, Ukrayna'da özellikle güneyde savaşan Rus askerlerine askeri teçhizatın taşınmasında ve askerlerin feribotla taşınmasında kilit bir ulaşım bağlantısıydı.

            Rusya, Ukrayna'daki çatışmalara rağmen köprünün güvenliğini korumuştu ancak Kiev'i saldırıya uğraması halinde misilleme yapmakla tehdit etmişti.

            Putin'in Ukrayna savaşı devam ederken, haziran ayında, "Ukrayna bu köprüye zarar verirse Kiev'i vururuz" dediği biliniyor.



                AÇILIŞINI PUTİN YAPMIŞTI
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs 2018 yılında Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı'ndaki 19 kilometrelik köprünün açılış törenine kullandığı kamyonla gelmişti. Uzunluğu ile Avrupa ve Rusya'nın en uzun köprüsü kabul edilen köprünün açılışını gerçekleştiren Putin, burada bir konuşma yapmıştı.

                Putin, köprünün açılışını tarihi bir gün olarak nitelendirerek, bu sayede Kırım ve Sivastopol ile daha güçlü bir şekilde yakınlaştıklarını ifade etmişti.

                UKRAYNA'DAN TEPKİ
                O dönem Ukrayna Devlet Başkanı olan Petro Poroşenko Kerç Köprüsü'nün açılışına tepki göstermişti. Açılışın "alaycı" bir şekilde Stalin rejimi tarafından gerçekleştirilen Kırım Tatar sürgününün yıl dönümü öncesinde yapıldığına dikkat çeken Poroşenko, "Yasa dışı inşa edilen Kerç Köprü'sü Kremlin'in yine uluslararası kuralları ihlal ettiğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

                Poroşenko, Moskova'nın Kırım yarımadasını geçici işgalini meşrulaştırmak için beyhude çabalar harcadığını söylemişti. Poroşenko, "Köprü, bizim Kırım'ı acilen terk edecekleri zaman işgalcilere lazım olacak." ifadelerini kullanmıştı. Rusya, 2014'de Ukrayna'ya ait Kırım yarımadasını yasa dışı olarak ilhak etmişti.

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