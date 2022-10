Kerç Köprüsü'nde patlama! Ukrayna resmen açıkladı: "Bu daha başlangıç"

Mykhailo Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya'nın işgal ettiği her şey sınır dışı edilmeli" dedi. Ancak yine de Ukrayna tarafı, saldırının sorumluluğunu resmi olarak üstlenmedi.