''Bomba sesleriyle uyandık'' Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı korku dolu anları anlattı

Ukrayna'nın başkenti Kiev patlamalarla sarsıldı. Sabah saatlerinde Lviv, Dnipro ve Ternopil şehirlerinde saldırılar düzenlendi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." açıklamasında bulundu. ABD, vatandaşlarından Ukrayna'yı derhal terk etmelerini istedi. Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Onur Hekim A Haber canlı yayınında ''Bomba sesleriyle uyandık'' diyerek yaşadıklarını anlattı.