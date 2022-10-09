Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım Köprüsünü Ukrayna'nın patlattığını duyurdu





Rusya ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasındaki köprüde dün meydana gelen patlamaya değinen Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir." dedi.