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Roketin Kiev'deki köprüyü vurma anı

Roketin Kiev'deki köprüyü vurma anı
10.10.2022 10:32

OTOMATİK OYNAT

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi. Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

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